Lecture Zen Résumer l'article

Lancées à l’automne 2023, les lunettes Meta Ray-Ban arrivent chez les opérateurs français. Orange a officialisé par communiqué son partenariat avec Ray-Ban, tandis que SFR a discrètement ajouté les lunettes connectées à son catalogue. Une première.

Après les smartphones et les montres, les lunettes connectées sont-elles la prochaine grande catégorie de produits incontournables ?

Dans un communiqué de presse envoyé le 18 juin 2025, Orange a fait une annonce inattendue : les lunettes Meta Ray-Ban débarquent « sur orange.fr et dans ses boutiques en France ». Une première pour un opérateur, qui plus est le plus puissant de France, qui s’intéresse pour la première fois aux lunettes connectées. Nos confrères d’Univers Freebox ont remarqué dans la foulée qu’Orange n’était pas le seul à avoir signé avec Ray-Ban : SFR commercialise aussi le produit.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Orange et SFR vont promouvoir les lunettes connectées : bientôt un produit indispensable ?

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Avec le soutien d’Orange et SFR, Meta et Ray-Ban partent à la conquête du grand public. Après avoir convaincu les geeks et les sportifs (les Meta Ray-Ban sont vraiment excellentes), les deux entreprises misent sur une nouvelle cible pour étendre ce marché. Meta est en position de force sur les lunettes connectées, puisqu’il y a cru avant tout le monde, mais la concurrence arrive. On parle notamment de lunettes chez Apple ou Samsung, mais aussi de premières paires avec un écran de réalité augmentée dès 2026 chez des entreprises comme Snap.

Commercialisées entre 329 euros et 409 euros chez Orange, les Meta Ray-Ban se limitent à quatre modèles pour l’instant (il en existe des dizaines sur le site de Ray-Ban). SFR référence cinq variations des lunettes, dans la même fourchette de prix. On imagine que le public ciblé par Orange n’est pas celui qui va faire personnaliser ses verres, mais plus celui qui vient pour un problème de téléphone et demandera au vendeur « mais pourquoi vendez-vous des lunettes ? ».

Les Meta Ray-Ban sur le site d’Orange. // Source : Numerama

À terme, ce premier partenariat pourrait permettre aux opérateurs de devenir des vendeurs de lunettes aux yeux des consommateurs. Si Apple, Samsung, Google et d’autres géants lancent effectivement des lunettes, les opérateurs pourront plus facilement mettre en avant leur capacité à vendre ces produits. Orange fait d’ailleurs de la promotion en vidéo des Meta Ray-Ban pour vanter ses capacités. Photo, vidéo, écoute de musique, reconnaissance d’objets avec IA… Orange veut expliquer au grand public à quoi sert le produit.

« Les lunettes Ray-Ban Meta, légères et discrètes, incarnent la prochaine génération d’outils numériques qui favoriseront une communication plus fluide et une expérience utilisateur enrichie », indique Laetitia Orsini-Sharps, directrice grand public Orange France, dans le communiqué de l’opérateur.

☀️ On a trouvé l'accessoire parfait pour cet été.

😎 Retrouvez les Ray-Ban Meta Wayferer dans les boutiques de Lyon République et d'Isle d'Abeau.

➡️ Bien plus que des lunettes de soleil, elles sont tout ce dont vous avez besoin : musique, capture vidéo et photo en un clic,… pic.twitter.com/bFMkB93xrz — Orange Auv-Rh-Alpes (@OrangeAuRA) June 16, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le 20 juin, un autre produit arrivera sur le marché : les Meta Oakley (Oakley appartient au même groupe que Ray-Ban). Ces versions ultra-sportives des Meta Ray-Ban devraient se différencier avec un design différent, moins discret, mais taillé pour des sports plus intenses. Il ne serait pas étonnant de voir Orange et SFR les distribuer rapidement, surtout à l’approche de l’été où le produit a tout pour cartonner.

À l’avenir, Meta se dit convaincu que les lunettes remplaceront le smartphone grâce à des écrans de projection. Son projet Orion va dans ce sens, avec de premières lunettes de réalité augmentée attendues dès la fin de 2025. Il faut néanmoins s’attendre à des prix plus élevés : les Meta Ray-Ban qui remplacent les lunettes et les écouteurs restent le produit prioritaire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama