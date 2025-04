Lecture Zen Résumer l'article

Pour la deuxième année consécutive, Android sera privé de Google I/O, la grande conférence annuelle du géant du web. Pour ne pas fâcher les fans, Google annonce organiser une conférence spéciale une semaine plus tôt, le 13 mai 2025.

Lors de ses deux dernières Google I/O (son grand événement pour les développeurs), Google avait surtout parlé d’intelligence artificielle. L’IA obsède tellement l’entreprise que le terme avait été mentionné 121 fois lors de la conférence de 2024 : un record.

Et Android dans tout ça ? Le système d’exploitation est le grand perdant de la montée de l’IA générative. Relégué au second plan en 2023, il avait tout simplement été oublié en 2024. Google avait expliqué à Numerama qu’il s’agissait d’un choix logique : Android évolue en permanence et n’a plus besoin d’un lancement annuel.

Y aura-t-il plus d’Android à la Google I/O 2025, l’événement annoncé pour le 20 mai ? Négatif. Google a annoncé que les nouveautés d’Android seront présentées quelques jours plus tôt, pour laisser de la place aux autres actualités (l’IA, en gros) le 20 mai.

Une conférence Android le 13 mai à 19 heures

Pour la première fois, Google organisera un événement appelé « The Android Show » une semaine avant l’I/O. Sa durée est encore inconnue, mais le géant du web donne rendez-vous à 19 heures le 13 mai. Il devrait logiquement parler d’Android 16, mais aussi d’Android XR et de ses initiatives automobiles.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« Les nouveautés d’Android ont toujours été une partie importante de la conférence Google I/O, et nous savons que les gens sont enthousiastes ! », indique Google pour présenter l’événement. « C’est pourquoi nous donnons le coup d’envoi de la saison I/O de cette année avec une édition spéciale, The Android Show : Édition I/O. Nous partagerons des informations dès maintenant pour vous préparer à la conférence I/O, où nous aurons encore plus d’annonces spéciales et de surprises en réserve. »

Android 16 lancé dès le 13 mai ?

Android 16 sera sans le moindre doute présenté le 13 mai, alors que Google a annoncé qu’il lancera désormais deux mises à jour majeures par an. La mise à jour, qui termine actuellement son cycle bêta, est officiellement prévue pour le mois de juin. Une sortie anticipée ne serait pas surprenante, à moins que Google se contente de donner une date officielle.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama