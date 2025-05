Lecture Zen Résumer l'article

Pour terminer sa conférence dédiée à Android 16, Google a promis qu’il ferait « des démos Android très cools » lors de la Google I/O. Sameer Samat, le patron d’Android, a terminé l’événement en mettant des lunettes.

Le 20 mai 2025, les Meta Ray-Ban pourraient avoir un sérieux concurrent. Google, précurseur des lunettes connectées avec les Google Glass (2012), pourrait faire son grand retour sur cette catégorie lors de sa conférence Google I/O 2025.

Un an auparavant, lors de l’I/O 2024, Google avait dévoilé le projet Astra, une technologie qui permet à une intelligence artificielle de voir le monde et de le commenter. Numerama avait pu l’essayer en avant-première et suggérait qu’il s’agissait d’une technologie parfaite pour des lunettes. Un an plus tard, Google s’apprête probablement à montrer sa vision du futur.

Des lunettes à la Google I/O : la marque promet au moins une démo

À la fin de sa conférence dédiée à Android 16, au nouveau design Material 3 Expressive et au remplacement de Google Assistant par Gemini, Sameer Samat, le patron d’Android, a donné rendez-vous à l’I/O avec la déclaration suivante :

« Nous aurons des approfondissements des développeurs, les dernières informations sur Google Gemini et peut-être même quelques autres démonstrations Android vraiment cool ». Une phrase en apparence anodine, suivie d’un geste qui l’est moins : Sameer Samat a enfilé une paire de lunettes.

Un premier aperçu des nouvelles Google Glass ? // Source : Google

Le 20 mai, Google dévoilera ses avancées sur les lunettes connectées. La marque a déjà dévoilé Android XR, un système pour casques et lunettes, et a confirmé tester des lunettes dédiées à l’IA. Il devrait y avoir des démos sur scène lors de l’I/O.

Que feront les Google Glass nouvelle génération ?

Les nouvelles lunettes de Google devraient être très différentes des Google Glass de la décennie précédente. Adieu le petit écran qui dit l’heure dans un coin de la vision, place à une proposition plus similaire à celle de Meta, qui rencontre un vrai succès avec ses lunettes conçues en partenariat avec Ray-Ban.

En toute logique, les lunettes de Google seront connectées à Gemini, son intelligence artificielle. Elles pourront répondre à des questions, voir le monde, traduire un panneau et décrire ce qu’elles voient (pour les personnes malvoyantes, par exemple). On peut imaginer de nombreux usages inédits, comme de la navigation GPS assistée par lunettes. Il est aussi probable qu’elles puissent prendre des photos, filmer et servir d’écouteurs pour la musique ou les appels téléphoniques.

Reste à savoir où en est Google. La démo du 20 mai sera-t-elle celle d’un produit prêt à être commercialisé ? Ou celle d’un prototype plus ambitieux avec un écran intégré ? Réponse dans quelques jours.

