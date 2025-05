Lecture Zen Résumer l'article

Google propose une nouvelle fonctionnalité avec l’IA, consistant à essayer virtuellement des vêtements que l’on hésite à acheter en ligne. Pour cela, l’entreprise américaine proposede mobiliser l’IA pour générer un modèle 3D de l’internaute pour ensuite lui appliquer une représentation des habits, en respectant leur comportent physique supposé.

C’est un problème que tout internaute s’est forcément posé lors d’un achat en ligne d’un vêtement : est-ce qu’il m’ira vraiment ? Avec le risque évident de se rendre compte qu’il est trop grand, trop petit, qu’il ne rend pas bien ou que les couleurs et les motifs ne concordent pas si bien avec notre gabarit, notre taille ou notre style.

Une cabine d’essayage virtuelle

Un problème que Google tente aujourd’hui de résoudre, avec une nouvelle fonctionnalité de « cabine d’essayage virtuelle ». L’idée ? Pouvoir voir, grâce à l’intelligence artificielle générative, créer une sorte de modèle en 3D de votre personne et lui appliquer ensuite une représentation du vêtement que vous avez vu sur le net.

Au cours de la Google I/O, l’entreprise américaine a ainsi mis en scène un scénario lors duquel la présentatrice disait vouloir de nouvelles robes pour l’été. Elle effectue donc une recherche en ligne, et puis elle souligne alors le dilemme classique de savoir si les habits désirés seront vraiment élégants une fois reçus et portés.

Mais désormais, un bouton en surimpression de chaque image éligible, et intitulé « try it on », est proposé. En cliquant dessus, l’application demande alors d’envoyer une image d’elle-même, afin de pouvoir créer un modèle 3D. L’application propose d’ouvrir la galerie d’images du téléphone pour qu’elle puisse choisir une photo adéquate.

Bien entendu, pour que cela marche au mieux, il est préférable de prendre une photo où l’on apparait de la tête au pied, dans une posture neutre et dans de bonnes conditions d’éclairage et, on le devine, sans autre élément à l’image qui pourrait perturber l’analyse (comme une photo de groupe avec plusieurs personnes proches les unes des autres).

La démo du try t on à la Google I/O. Source : Capture d’écran

Un modèle 3D de l’internaute

De façon sous-entendue, on comprend aussi qu’il vaut mieux proposer une photo où l’on porte des vêtements plutôt moulants, ou tout du moins qui suivent assez fidèlement les lignes du corps, plutôt qu’une grosse doudoune et un baggy. Dans la démonstration, la présentatrice a envoyé une photo d’elle en pantalon et t-shirt.

Le système d’essayage virtuel fonctionnera sans doute mieux s’il peut avoir une vision assez fidèle de la silhouette à analyser. Pour cette fonctionnalité, Google dit avoir conçu un modèle personnalisé de rendu et dédié. Celui-ci a une compréhension des formes en 3D, incluant forme et profondeur. De plus, il peut estimer le comportement du vêtement sur ce corps 3D.

Le résultat final, avec la robe bleue. // Source : Capture d’écran

Évidemment, une fois le résultat proposé à l’écran, Google n’oublie pas les étapes d’après : la possibilité de finaliser un achat. Outre la possibilité de suivre l’évolution du prix du produit, de choisir la taille désirée et ainsi de suite, dès que tout est bon, une notification proposant l’achat sera envoyée. Il reste plus qu’à payer.

