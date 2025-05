Lecture Zen Résumer l'article

Après les AI Overviews, c’est au tour de l’AI Mode de faire son apparition sur Google Search. Pour le moment, il est réservé aux États-Unis, mais tout porte à croire qu’il n’arrivera pas de sitôt en France.

Et si Google avait changé le web pour toujours avec cette Google I/O 2025 ? Ou du moins, la manière dont on recherche sur le web. L’année dernière, c’étaient les AI Overviews, des résumés très synthétiques des résultats de recherche par IA. Cette année, Google va plus loin avec son AI Mode, qui propose des réponses plus longues.

L’AI Mode de Google va s’imposer partout

Google a présenté son AI Mode ce mardi 20 mai : il va remplacer le bouton « J’ai de la chance » de Google, présent depuis 27 ans, soit depuis la création du moteur de recherche. Preuve de l’importance de cette nouvelle fonction. Elle est comparable à un Perplexity directement dans Google, ou à de longues réponses de ChatGPT. Il y a même un mode « Deep Search », exactement comme la fonction Deep Research de ChatGPT, pour générer des rapports complets sur une thématique.

Le Perplexity de Google // Source : Montage Numerama

L’AI Mode était jusqu’à maintenant en bêta aux États-Unis : depuis hier, il est disponible pour tous les utilisateurs américains (ce qui prendra plusieurs semaines). Par la suite, on peut imaginer que Google le déploiera dans d’autres langues et d’autres pays, dont l’Union européenne et la France. Mais comme les AI Overviews, l’AI Mode pourrait ne pas arriver avant longtemps chez nous.

Pourquoi Google ne veut pas lancer ses nouvelles recherches en France

Ce qui explique ça, c’est déjà que le lancement des AI Overviews avait été chaotique. On se rappelle des recommandations étranges que Google faisait aux internautes, comme le fait d’ajouter de la colle sur sa pizza. Mais depuis, Google a réglé ces problèmes et a déployé très largement les AI Overviews, y compris au sein de l’Union européenne. Mais toujours pas en France : Google nous avait confié avoir des « incertitudes juridiques ».

Une réponse de l’AI Mode de Google // Source : Google

Le souci, c’est qu’avec ça, Google est avantagé sur son moteur de recherche IA, une pratique qui pourrait être considérée comme anti-concurrentielle au regard du Digital Markets Act. D’ailleurs, dans les démonstrations publiées par Google, on remarque une mise en avant de Google Maps. En Europe, Google n’a par exemple pas le droit de mettre en avant son application de navigation, à cause du DMA. L’entreprise ne pourra pas non plus le faire avec son AI Mode.

Autre régulation européenne, l’AI Act. Un texte de grande ampleur autour des intelligences artificielles génératives. Il prévoit de lourdes sanctions dans le cas où des chatbots produiraient des contenus illicites (faux, mésinformants, etc.). Sauf que les chatbots, c’est comme les humains : plus ça parle, plus il y a de chance qu’ils racontent n’importe quoi. Si les AI Overviews sont très synthétiques, ce n’est pas du tout le cas de l’AI Mode.

L’AI Mode peut s’appuyer sur des dizaines de sites pour répondre : ça coûterait cher à Google en droits voisins // Source : Google

Avec tout ça, il semble pour le moment risqué pour Google de lancer son AI Mode dans l’Union européenne. Il en est de même pour des tas de pays dans le monde, qui adoptent petit à petit des lois de régulation autour des chatbots par IA. C’est pourquoi, pour l’heure, il ne s’agit que d’une fonction en phase de test, aux États-Unis uniquement.

