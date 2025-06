Lecture Zen Résumer l'article

Pionnier des lunettes connectées avec les Spectacles, le groupe Snap avait abandonné le marché grand public. Snap préférait se concentrer sur la réalité augmentée, avec des lunettes pour les développeurs. Ce 10 juin 2025, Snap annonce son retour sur le secteur des lunettes conçues pour tous.

Comme Google avec ses Google Glass, Snap dira peut-être un jour qu’il avait eu raison avant tout le monde. Dès 2016, avec ses Spectacles, la maison mère de Snapchat avait fait le pari des lunettes connectées. La première génération des Spectacles pouvait prendre des photos et vidéos, mais n’allait pas plus loin.

Après plusieurs tentatives en 2018 et en 2019, Snap était arrivé à la conclusion que le monde n’était pas prêt pour des lunettes connectées. Son projet a pris un virage différent en 2021 avec le lancement de premiers prototypes de lunettes avec des écrans, pour faire de la réalité augmentée. Une seconde version a été annoncée en 2024, mais elle se destinait toujours à une cible professionnelle. Son prix : 110 euros par mois.

En 2026, Snap va faire son retour sur le terrain des lunettes grand public. À l’occasion du Augmented World Exhibition, un événement annuel dédié à la réalité augmentée, Evan Spiegel, le patron de Snap qui était à Paris il y a quelques semaines, a annoncé le 10 juin 2025 les « Specs », des lunettes de réalité augmentée conçues pour le grand public. L’entreprise a présenté ce produit en avant-première à Numerama.

Avec les Specs, Snap prépare les lunettes les plus abouties du marché

Contrairement aux premières Spectacles, les Specs ne sont pas des lunettes seulement dédiées à la prise de photos et de vidéos.

Présentées comme « légères et immersives », les futures lunettes de Snap disposent d’écrans pour augmenter la réalité, en superposant des filtres et des applications au réel, sans bloquer la vue (il y a des verres devant les yeux, mais des images apparaissent au milieu). Snap deviendra un des premiers constructeurs à commercialiser cette technologie en 2026, quand ses lunettes seront prêtes. Les Specs permettront notamment de travailler avec un écran projeté au milieu de la vue ou de regarder des vidéos en streaming. Toutes les expériences développées pour les prototypes actuels seront immédiatement compatibles.

La cuisine connectée, une des idées de Snap avec ses Specs. // Source : Snap

En plus de disposer de filtres de réalité augmentée, les Specs sont aussi les premières lunettes IA du créateur de Snapchat. Sous « Snap OS », un système d’exploitation conçu pour les lunettes (Snap fait le pari d’éviter Android XR, le système de Google), les Specs supportent ChatGPT, Gemini et DeepSeek. Elles pourront traduire du texte en le prenant en photo, suggérer des recettes ou répondre à des questions de culture générale. Une réponse à Meta, qui intègre Meta AI à ses lunettes.

Autre usage imaginé par Snap : la traduction de la voix en temps réel ou la possibilité de voir des objets 3D en taille réelle devant soi. La navigation GPS en réalité augmentée pourrait aussi voir le jour avec ce produit, qui proposera diverses API aux développeurs ainsi que le support du WebXR, le standard pour les expériences immersives sur Internet.

Tricher au billard grâce à ses lunettes : bientôt une réalité. // Source : Snap

« Nous pensons que le moment est venu de révolutionner l’informatique en intégrant naturellement nos expériences numériques au monde physique et nous sommes impatients de lancer publiquement nos nouveaux Specs l’année prochaine », a déclaré Evan Spiegel, pendant la présentation officielle des lunettes.

Reste un problème de taille : le produit arrivera en 2026 et n’a pas de design officiel aujourd’hui (Snap ne le montre pas). D’ici là, les concurrents de Snap pourraient l’avoir rattrapé. On ne connaît d’ailleurs ni le prix des Specs, ni leurs caractéristiques exactes (autonomie, appareils photo, lecture de musique, etc.). Tout ce que l’on sait est que Snap utilisera une puce Qualcomm, probablement celle annoncée plus tard, lors du Snapdragon Tech Summit, et que les Specs sont présentées comme totalement autonomes du smartphone.

Avec ses nouvelles lunettes, Snap prend de l’avance sur Meta et Ray-Ban

Une des raisons de l’annonce des Specs s’appelle Meta. Avec les Ray-Ban Stories (2021) et les Meta Ray-Ban (2023), la maison mère de Facebook a réussi ce que personne d’autre ne semblait réaliser : rendre les lunettes connectées cool. Les Meta-Ray-Ban rencontrent un succès planétaire et pourraient inspirer de nombreux produits chez Samsung et chez Apple, notamment. Snap, en se retirant après 2019, a manqué de lucidité.

Selon les rumeurs, Meta annoncera à la fin d’année 2025 une nouvelle génération des Meta Ray-Ban avec une nouveauté de taille : l’introduction d’un écran pour faire de la réalité augmentée, alors que le modèle actuel se contente d’audio, de photos, de vidéos et d’IA. Une sorte d’avant-première de la technologie qui équipera les futures lunettes Meta Orion, qui ne seront probablement pas prêtes avant 2030.

En annonçant ses Specs en juin 2025, avec une sortie en 2026, Snap anticipe très probablement la future annonce de Meta. Le créateur de Snapchat ne veut pas être un simple rival et souhaite s’imposer comme le principal concurrent de Mark Zuckerberg. Mais il ne serait pas étonnant que les Meta Ray-Ban AR arrivent avant.

En 2026, la Silicon Valley pourrait s’affronter sur le secteur des lunettes. En plus de la réalité augmentée chez Snap, Meta et Google, Apple pourrait notamment entrer dans la danse avec un concurrent des Meta Ray-Ban actuelles.

