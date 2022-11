Le MMORPG est un genre de jeu vidéo. Il désigne les titres proposant une aventure en ligne massivement multijoueur, dans laquelle on incarne un personnage. Un exemple ? World of Warcraft.

Que veut dire MMORPG ?

MMORPG est un acronyme anglais qui signifie : « Massively Multiplayer Online Role-Playing Game », que l’on traduit en français par « jeu de rôle en ligne massivement multijoueur ». Cette formule décrit un genre dans le jeu vidéo, au même titre que les jeux de stratégie, d’action, de simulation — des catégories qui peuvent ensuite être affinées dans des sous-groupes, comme les FPS.

Quelles sont les caractéristiques communes des MMORPG ?

Depuis leur émergence à la fin des années 90, les MMORPG sont un genre de jeu vidéo très courant. Si l’histoire, la direction artistique, la jouabilité, l’ambiance et bien d’autres caractéristiques peuvent changer d’un titre à l’autre, on trouve bien entendu entre eux des traits communs irréductibles. Des attributs qui permettent de dire que ce sont des MMORPG, justement.

Ces trois attributs sont littéralement présents dans l’acronyme :

En ligne : un MMORPG a besoin d’une connexion active à Internet, puisque l’aventure se passe en ligne, depuis les serveurs du studio qui a conçu le jeu. Il ne peut pas exister de MMORPG hors ligne — c’est un non-sens. De fait, les MMORPG sont arrivés avec la démocratisation de l’accès au réseau, durant la décennie 1990, et ont explosé avec la généralisation du haut débit.

Multijoueur : le MMORPG est fondamentalement multijoueur. On joue avec ou contre d’autres personnes pour remplir des objectifs — effectuer des quêtes ou capturer une zone de jeu, par exemple. C’est un genre qui a une facette sociale prononcée, puisque les individus finissent par se réunir dans des communautés ayant un même intérêt : les guildes.

Les MMORPG sont des jeux nécessairement en ligne : il faut se connecter aux serveurs du studio. // Source : Lost Ark

RPG : c’est enfin un jeu dans lequel on incarne un personnage qui a un vécu et une histoire. En somme, on joue un rôle — on peut être un guerrier, un mercenaire, un chevalier, un commandant, et ainsi de suite. Les RPG vous permettent entre autres de vous choisir un nom et une identité, de définir votre sexe, votre apparence, vos attributs. Bref, qui vous êtes en jeu.

À ces trois caractéristiques centrales peuvent être ajoutées d’autres spécificités. L’existence d’un monde virtuel dans lequel les personnes évoluent, la disponibilité du jeu constante (hormis lors des périodes de maintenance et de mise à jour) et la progression de son personnage, qui gagne en compétence, en expérience, en butin et en équipement.

Une autre caractéristique indirecte, qui s’est développée avec le temps, est celle des extensions. Pour faire tenir durablement un MMORPG, le studio doit être en mesure de renouveler l’expérience régulièrement, avec des mises à jour plus ou moins fortes et régulières. Ainsi, le jeu vidéo demeure attractif grâce à de nouveaux challenges et de nouveaux mondes à explorer.

Quelle est la différence entre un RPG et un MMORPG ?

La différence se fait au niveau du caractère multijoueur et en ligne. Dans le premier cas, le RPG se joue seul et n’a pas besoin d’un accès à Internet (même si des studios peuvent requérir une liaison pour des raisons de lutte contre le piratage ou pour déployer des mises à jour). Le MMORPG a lui une dimension sociale, avec d’autres personnes.

Quels sont les principaux MMORPG ?

World of Warcraft est indéniablement le jeu le plus représentatif des MMORPG. Né en 2004, il en est à sa neuvième extension — Dragonflight — qui est sortie au mois de novembre 2022. Le jeu est devenu un phénomène culturel, jusqu’à être parodié dans un épisode de South Park. Son influence sur la pop culture est notable. Il a même eu droit à un film en 2016.

Aujourd’hui, World of Warcraft n’a plus la même aura qu’il avait pu connaître au tournant des années 2010, avec l’arrivée de l’extension Wrath of the Lich King, sans doute la plus appréciée des joueurs et des joueuses. Toutefois, WoW reste un poids lourd du secteur. Il reste fréquenté chaque mois par des centaines de milliers de personnes et rapporte encore beaucoup d’argent à Blizzard, son éditeur.

New World est un projet de MMORPG poussé par Amazon Après un début remarqué, il a été quelque peu délaissé. // Source : New World

Au-delà de WoW, il existe d’autres MMORPG très cotés. Final Fantasy XIV, conçu par Square Enix, s’insère dans le monde de fantasy onirique de Final Fantasy ; The Old Republic, un MMORPG basé sur Star Wars ; The Elder Scrolls Online, qui se déroule dans l’univers de Skyrim. Tous ces titres sont sortis dans la décennie 2010.

D’autres titres notables, passés ou présents, peuvent aussi être mentionnés : on pense à EVE Online, Aion, Black Desert Online, New World, Lost Ark, Guild Wars 2, Dofus, Destiny 2, RuneScape, Star Citizen et d’autres. Leur succès est variable, et pour certains, déjà passé. Ils ont cependant été fréquentés par plusieurs centaines de milliers de joueurs à un moment ou à un autre.

Quel est le tout premier MMORPG ?

Neverwinter Nights est considéré comme le tout premier MMORPG. Développé par Beyond Software, édité par Strategic Simulations, il a été disponible de 1991 à 1997 sur les serveurs d’AOL (America OnLine). Il était compatible avec le système d’exploitation MS-DOS (PC) et sa particularité est d’avoir été le premier à afficher des graphismes à l’écran.

Ces visuels sont évidemment à des années-lumière de ce qui se fait aujourd’hui. Rien d’étonnant : trente ans séparent ce jeu de notre époque. Trois décennies. Autant dire un temps presque infini dans le monde du jeu vidéo. En 1991, c’était l’époque de la Super Nintendo, des sprites, de la 2D et d’un éventail limité de sons et de couleurs.

Que racontait Neverwinter Nights ? Le jeu prenait place dans les royaumes oubliés, un univers de Donjons et Dragons — un jeu de rôle, sur papier cette fois. Le joueur ou la joueuse, une fois son personnage créé, pouvait croiser d’autres braves et créer un groupe pour affronter ensemble des ennemis. La dimension sociale était déjà présente, à travers les guildes.

Le fonctionnement de Neverwinter Nights reposait sur du temps réel au tour par tour pendant les combats. Pendant un laps de temps de vingt secondes, tel joueur doit décider de l’action qu’il fait (comme attaquer ou se déplacer), avant que ce soit au joueur suivant. Aujourd’hui, le tour par tour n’est plus guère utilisé : c’est l’action en temps réel qui est privilégiée, chacun à son rythme.

Neverwinter Nights a reçu bon accueil à son époque, mais son succès est resté assez confidentiel. On parle de quelques centaines à plusieurs milliers à dizaines de milliers de joueurs au global. Selon Wired, le jeu réunissait environ 2 000 personnes qui y jouaient de manière régulière la dernière année, avec une communauté estimée à près de 115 000 joueurs.

Quel est le premier MMORPG à succès ?

Un autre jeu peut aussi être considéré comme un précurseur : il s’agit d’Ultima Online, titré développé d’abord par Origin Systems, puis par Electronic Arts et Mythic Entertainment. Celui-ci est perçu comme le premier MMORPG vraiment grand public, avec plus de 100 000 inscriptions en 1998, un an après la sortie du titre.

Ultima Online est toujours jouable en 2022. Le titre, bien que daté visuellement, a bénéficié au fil des ans de plusieurs améliorations graphiques et visuelles, tel un client 3D en 2001 pour rivaliser avec EverQuest, sorti en 1999, un autre MMORPG très populaire, qui en était doté nativement. EverQuest est, lui aussi, toujours jouable, gratuitement (free to play) depuis 2012.

Comme Neverwinter Nights et EverQuest, Ultima Online s’inscrit dans un univers d’heroic-fantasy — un monde fait de magie et de créatures surnaturelles, dans une ambiance médiévale. C’est aussi à travers Ultima Online que s’est popularisé l’usage des extensions pour MMORPG, qui permettent de prolonger l’expérience avec de nouvelles aventures. Il y en a eu une dizaine.

Ultima Online est sorti à un moment charnière, puisque c’est à la fin des années 90 que l’accès à Internet s’est démocratisé en Occident. Quelques années plus tard, il y a eu l’arrivée de l’ADSL qui a permis de ne plus occuper la ligne téléphonique, mais également des formules d’abonnement à Internet plus abordables et plus étendues en durée de connexion.

Au plus fort de sa notoriété, en 2003, Ultima Online a connu une pointe à près de 250 000 joueurs. La fréquentation d’Ultima Online n’est plus la même aujourd’hui. Cependant, il faut noter que le titre bénéficie encore d’un appui technique et de contenu, à l’image de la mise à jour 114 datée d’octobre 2022. Idem pour EverQuest, qui a eu la sienne en novembre.

Quels sont les autres genres de MMO ?

Si un MMORPG est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, il y a aussi d’autres jeux vidéo en ligne qui sont massivement multijoueurs, mais qui ne sont pas de la catégorie du jeu de rôle. Ces autres catégories reposent, à vrai dire, sur d’autres genres de gameplay, par exemple, le tir en vue subjective (FPS) ou bien la stratégie en temps réel (RTS).

Ainsi, un MMOFPS est un jeu de tir en vue subjective massivement multijoueur — imaginez, par exemple, Doom dans un monde persistant et avec beaucoup d’autres personnes ! Un MMORTS est, vous l’avez deviné, un MMO axé sur la stratégie en temps réel. Peut-être, connaissez-vous dans ce genre Ogame, dont la particularité est de fonctionner… sur un navigateur web !

Du côté de la simulation de vie, un métavers comme Second Life peut entrer aussi dans la catégorie des « jeux » massivement multijoueur. Ce, même s’il n’y a pas de quête à accomplir et que l’on peut aussi jouer son propre rôle, à travers un avatar. Les Sims Online sont un autre exemple un peu plus récent. Le métaverse promu par Meta s’en approche aussi.

Comment prononce-t-on MMORPG ?

Il faut littéralement lire chaque lettre de l’acronyme. Navré, Nathanaël, mais « meuporg » n’est pas une prononciation admise. Mais au moins, cela a fait naître un mème amusant.