De loin, ça ressemble vaguement à un mix entre le rami et le jeu des 7 familles… pas très engageant, n’est-ce pas ? Et pourtant, on ne saurait trop vous conseiller d’essayer Trio, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de cartes Trio ?

Trio est un jeu de cartes dans lequel le but est d’arriver à recomposer des brelans (des trios donc) de cartes de même numéro. Mais, attention, vous n’avez le droit d’appeler que les cartes de plus faible ou de plus forte valeur. C’est cette petite subtilité qui lui donne toute sa saveur.

Accessible à partir de 7 ans, pour 3 à 6 joueurs, le jeu peut se jouer en famille ou entre amis, avec des parties d’environ 15 minutes.

Édité par Cocktail Games, Trio est un jeu de Kaya Miyano, illustré par Laura Michaud, et commercialisé au prix de 11,90 € chez Philibert.

Comment jouer à Trio ?

Mise en place

La mise en place est très rapide : on mélange le paquet de cartes, puis on en distribue et l’on en place un certain nombre au centre de la table, face cachée, selon le nombre de joueurs. À quatre, par exemple, il y a huit cartes au centre de la table et chacun en reçoit sept.

Et c’est tout !

Précisons, car c’est important pour la suite : il y a 36 cartes dans le paquet, trois exemplaires pour chaque valeur de 1 à 12.

Déroulement d’une partie

À son tour, on doit dévoiler deux cartes. Soit parmi celles au centre de la table, soit depuis la main de n’importe quel joueur (soi-même y compris). Mais, dans ce dernier cas, on peut uniquement demander soit la plus petite valeur, soit la plus grande.

Par exemple, si j’ai en main les cartes « 2-2-4-6-10-12 », et que quelqu’un me demande ma plus petite carte, je montre un 2.

Des cartes (quel scoop !). // Source : Cocktail Games

Si les deux cartes sont de même valeur, j’ai le droit d’en dévoiler une troisième, toujours selon le même principe. Et, ce faisant, si c’est de nouveau le même numéro, c’est heureux, puisque j’ai alors composé un trio. Elles sont retirées du jeu, et le premier joueur à réaliser son troisième trio remporte la partie.

Les sombreros ne sont pas obligatoires pour jouer. // Source : Cocktail Games

Petite subtilité : si c’est un trio de 7 que vous ramassez (pas évident, puisqu’ils sont bien cachés au milieu des mains, entre toutes les autres valeurs), vous gagnez instantanément !

Ça, c’est le mode de jeu classique, deux autres sont proposés. Un légèrement plus complexe, où il suffit de composer seulement deux trios, mais de valeurs plus ou moins imposées. Et un autre pour jouer en équipe.

Pourquoi jouer à Trio ?

Vous trouvez que cette présentation ne donne pas très envie, voire même que ça a l’air plutôt nul ? Oui, c’était notre sentiment également.

Puis, nous avons fait une première partie. Puis, une deuxième. Une autre encore. Puis, encore une… et on a finalement compris : ce jeu est une évidence.

Source : Cocktail Games

C’est à la fois tellement simple et tellement efficace, qu’on se demande pourquoi personne n’y avait pensé avant. Évidemment, si votre mémoire frise celle d’un poisson rouge, vous aurez un peu plus de mal à vous en sortir. Mais, ce n’est pas très grave, les parties sont rapides, et on y joue surtout pour se marrer, pas pour se prendre la tête. Même si la concentration est de mise, quand tout le monde essaie de se remémorer où se trouvent telles et telles cartes.

Pour ne rien gâcher, et même si la thématique vaguement sud-américaine n’a aucun rapport, les cartes sont très joliment illustrées, comme c’était déjà le cas pour Maudit Mot Dit, du même éditeur et de la même illustratrice.

Cerise sur le gâteau, vous pouvez y jouer en ligne sur Board Game Arena. Ça permet de l’essayer facilement, mais rien ne vaut bien entendu une partie avec des amis autour d’une même table.

Des règles qui tiennent sur un (mini) post-it, une trentaine de cartes seulement, on retrouve là le minimalisme ludique habituel des auteurs japonais. Et pourtant, quel plaisir on prend à y jouer. C’est simple, c’est rapide, c’est drôle, c’est joli, on peut y jouer avec tout le monde (sauf les poissons rouges)… on ne prend pas trop de risque à prédire un joli succès à Trio ! Et ce serait amplement mérité. Nous, en tout cas, on adore et on vous le recommande vivement.

En bref Trio Voir la fiche 11 € sur Philibert On a aimé C’est bête comme tout, et pourtant ça fonctionne

De jolies illustrations

Un brillant exemple du minimalisme ludique japonais On a moins aimé Rien… sauf si vous avez une mémoire de poisson rouge (et encore)

