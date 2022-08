Comment transporter un ordinateur portable pour aller à l’université ? Quel est le meilleur sac pour un MacBook Air ? Et pour un ordinateur de 15 pouces pour un voyage d’affaires ? Quels sont les sacs à dos qui associent le mieux élégance et confort ? La rédaction de Numerama a préparé une sélection minutieuse et actuelle pour répondre à tous les besoins.

Dans le monde des accessoires, il y a peu d’investissements aussi importants qu’un bon sac à dos. C’est un peu comme avec les chaussures : vous pouvez très bien vous contenter d’un premier prix, mais vous aurez rapidement mal à vos extrémités, ou bien vous risquez tout simplement voir la semelle se décoller après quelques mois d’utilisation.

Le métier de journaliste nous oblige à transporter des équipements lourds en toutes circonstances. Ordinateur, appareil photo, batteries, chargeurs, drones… tout y passe et souvent pour de longues durées. Bien malgré nous, sur Frandroid et Numerama, nous sommes donc devenus des sacs-nerds qui essaient de nombreux modèles afin de trouver la perfection : le sac qui saura reposer le dos et qui ne ressemble pas à un package militaire.

Si ce graal n’existe pas vraiment, car les concessions sont l’essence de ces choix, plusieurs modèles s’en approchent. Vous les trouverez dans ce guide, mettant en avant des modèles mixtes et qui a été crowd sourcé par la rédaction et de nombreux consultants extérieurs.

Le meilleur rapport qualité-prix : le Xiaomi commuter backpack

Le Sac Xiaomi // Source : Mi

Un sac à dos à 19,99 euros, c’est sûrement une arnaque ! Détrompez-vous : le sac à dos Xiaomi est une super affaire, que la rédaction de Numerama a essayée, et tout de suite adoptée. En plus d’être plutôt élégant avec son tissu style « canapé Ikéa », il a plusieurs compartiments pour bien délimiter vos affaires. Celui dédié à l’ordinateur est même rembourré pour absorber les chocs éventuels.

Bonus : le nouveau modèle a même une poche pour la gourde sur le côté, et une lanière pour se fixer sur les valises.

Le sac à dos le plus confort : l’Eastpak Out of Office

Le Out of Office est spacieux // Source : Eastpak

Le saviez-vous ? Eastpak ne fait pas que son sac iconique porté par 98,7 % des adolescents et affublé de tags au blanco ou personnalisé avec des patchs de groupes de métal. Quand on plonge dans la collection du géant, on trouve des modèles, toujours inspirés de la culture sk8ter, mais qui s’adaptent à d’autres tranches de vie. Le Out of Office garde exactement le look simpliste qu’on associe à la marque mais offre beaucoup plus d’espace, et de quoi ranger un grand ordinateur (normal, il fait quand même 27 L !)

On lui trouve un seul accès rapide mais plusieurs poches et compartiments ordinateur, et il est décliné en de nombreux coloris. Certains sont même à moins de 50 % sur Amazon.

La surprise qu’on n’attendait pas : l’Elops

Le sac à dos Elops // Source : decathlon

Il y a des sacs à dos qui s’imposent d’eux-mêmes : le Elops vendu chez Décathlon fait partie de cette catégorie. D’un noir mystifiant, il attire immédiatement le regard, oscillant entre le mat et le brillant avec goût. Le sac est à l’origine prévu pour faire du vélo — d’ailleurs, Elops commercialise aussi des sacoches de deux-roues très pratiques —, mais il s’adaptera aux besoins de n’importe quel urbain en recherche de style, mais qui n’aurait pas cent euros à dépenser pour la rentrée. Il est imperméable, réfléchissant, et peut contenir sans aucun problème votre ordinateur portable. Attention, mieux vaut le commander en ligne, car il n’y en a plus beaucoup en boutique.

Le style en premier : Rains

Le sac à dos de Rains est imperméable // Source : Rains

Toujours edgy sur les sujets importants, la rédaction de Numerama portait du Rains bien avant que l’intégralité de Paris décide que ce soit cool. Les collections proposées par les Danois de Rains conjuguent élégance et polyvalence. Tous les sacs sont équipés d’une poche arrière cousue qui vous permettra de loger un ordinateur — 13 et 15 pouces passent sans problème dans la version la plus commune. Une poche zippée à l’intérieur permet de garder ses affaires sensibles au chaud et une poche dans le dos donne un accès à des documents à garder sous la main — c’est là que nous mettons nos batteries amovibles.

Pour les couleurs, vous avez le choix — les tons sont tous de bon goût, les plus foncés s’accordent bien avec des costumes et les plus clairs avec toutes les tenues. Bonus : comme son nom l’indique, Rains s’est spécialisé dans les vêtements imperméables — les sacs sont donc complètement adaptés à un usage dans la moitié nord de la France. Et vous pourrez sans mal les associer avec d’autres produits de la gamme, de bonne qualité.

Le tout-terain : le iTiwit

Le ITIWIT est notamment vendu chez Decathlon

ITIWIT est une marque de sport d’eau, et ça se voit : ses sacs sont tous parfaitement étanches, ce qui est souvent bien plus pratique qu’on ne le croit ! En France, Decathlon en a fait des produits phares cette année 2022 : bien mis en avant dans les rayons à l’entrée des magasins, les sacs à dos ITIWIT se sont vendus comme des petits pains. La faute à leur look barroudeur-friendly qui réussit tout de même à rester élégant (ils rendent d’ailleurs mieux en vrai qu’en photo) et leurs coloris agréables à regarder (on en trouve en noir, bleu marine, gris et orange), non sans une pointe de folie.

Le ITIWIT de 20 litres, qu’on utilise à la rédaction de Numerama, est un concentré de simplicité : une grande poche dans laquelle on peut glisser énormément d’objets, une poche pratique pour mettre son ordinateur, et un autre compartiment que l’on peut fermer avec un zip. Le sac étant aussi bien fait pour la ville que pour la montagne, il permet de garder le dos droit même quand on l’a bien chargé, grâce à des bretelles renforcées et multiples (on peut aussi le nouer sur le devant pour plus de maintien). Pour 35 euros, c’est un très bon rapport qualité-prix.

Fjällräven : l’incontournable coloré

Un sac Kanken // Source : fjallraven

On sait que les pays du nord de l’Europe produisent depuis des années, si ce n’est des décennies, les objets parmi les plus élégants et pratiques du monde, des meubles aux sacs à dos (coucou Ikea). On sent tout leur savoir-faire en termes de design d’objet, ne cédant jamais à l’esthétique pour l’esthétique, ni à l’utilitaire sans goût. Le petit renard de Fjällräven est exactement dans cette philosophie.

La marque propose des sacs en tissu ultra-robustes qui ont depuis quelques générations une pochette rembourrée à l’arrière pour loger un ordinateur. Oui, même dans le petit Kånken, il est possible de loger un des derniers MacBook Pro. La double poignée vous permettra de reposer le dos quand vous le désirez et les très grandes poches latérales peuvent emmener de l’eau et une batterie de secours. En plus, vous avez un immense panel de choix à votre disposition.

L’alternative Herschel : classique mais efficace

Un sac Herschel bleu // Source : Herschel

Globalement, le sac Herschel est l’équivalent des Stan Smith vertes. Un basique devenu un peu très (trop ?) populaire, mais qui garde ses qualités : un style vintage, attendu mais efficace, avec des petites poches pratiques. Le Canadien tire ses lignes des backpacks de randonneurs, auxquels il ajoute un côté urbain raffiné. Poche avant avec zip caché, poche à baladeur, compartiment ordinateur, poches intérieures, porte-clefs… la gamme Herschel, dont le plus grand représentant est le Little America, ne manque de rien.