Finie la corvée de chercher l’inspiration pour des idées de cadeaux pendant des heures, des applications gratuites vous permettent de partager vos listes de cadeaux en quelques clics.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de passer de bons moments en famille et de faire plaisir avec les traditionnels cadeaux de Noël. Mais avant de passer par la case joie, bonheur et rigolades, certains s’arrachent littéralement les cheveux pour trouver des cadeaux qui feront plaisir.

Pour éviter d’en arriver là et éviter ainsi ces semaines de stress avant le jour J, il existe des applications spécialement conçues pour que les membres d’une famille ou d’un même groupe d’amis partagent leurs listes de souhaits (ou wishlists).

Ainsi, plus besoin de passer des heures dans les rayons des magasins ou à scroller sur des sites de e-commerce à la recherche d’une idée lumineuse, vous n’avez qu’à vous connecter et à sélectionner le cadeau que vous souhaitez offrir et qui fera plaisir à coup sûr.

À quoi sert une application de listes de cadeaux (wishlists) ?

Une application de listes de cadeaux facilite la gestion des présents que l’on souhaite recevoir, offrant ainsi la possibilité de faire plaisir à coup sûr sans passer des heures à chercher l’inspiration.

Toutes les applications de wishlists présentes dans cette sélection vous permettent de créer des listes de cadeaux et de les partager, avec ou sans création de compte obligatoire. C’est là leur fonction principale, nul besoin de le répéter. Elles évitent ainsi les cadeaux surprises que l’on n’a pas demandés, ou les doublons. Pratiques, gratuites et intuitives, elles sont souvent personnalisables et permettent de créer plusieurs listes en fonction des occasions et des événements.

Quelles sont les meilleures applications de gestion de listes de cadeaux ?

Family Gift, pour faire des cadeaux surprises

Family Gift // Source : Trempette Inc. – Edouard Kerhir

Comme la plupart des applications de gestion de listes de cadeaux, elle permet de créer vos listes à partager avec vos amis, de créer des listes pour vos enfants, etc. Là où Family Gift se distingue et marque des points, c’est dans l’organisation d’échanges de cadeaux secrets. Le système est simple, mais efficace, l’application désigne aléatoirement une personne de votre groupe d’amis ou de la famille, à qui vous devez faire un cadeau, répétant l’opération pour tous les membres présents. Ainsi, chacun reçoit un unique cadeau, évitant le casse-tête et le gouffre financier d’acheter des cadeaux pour tout le monde.

Family Gift : Liste de cadeaux Télécharger gratuitement

Mes envies, l’application la plus simple

Mes Envies – Liste de cadeaux

Le principal atout de Mes Envies reste sa simplicité d’utilisation et le fait que seul le créateur de liste doive créer un compte. On apprécie également la possibilité d’indiquer son nom lorsqu’on choisit l’un des cadeaux de la liste, mais aussi de garder cela secret pour garder ainsi l’effet de surprise. Les autres membres de la famille savent ainsi que le cadeau est déjà pris par quelqu’un sans savoir de qui il s’agit précisément. Autre point de Mes Envies, le service est disponible en extension pour navigateur, vous permettant d’ajouter l’URL d’un cadeau encore plus rapidement dans une liste.

Mes Envies – Liste de cadeaux Télécharger gratuitement

iKadoo, compléter vos listes rapidement

iKadoo – Liste de cadeaux, liste de naissance // Source : Lionel Dangelo

Quant à iKadoo, le service est disponible gratuitement aussi bien sur votre navigateur web que sur votre mobile. La création d’un compte n’est obligatoire que pour les créateurs de listes. Pour ceux qui souhaitent participer à un cadeau, nul besoin de s’inscrire, il suffit juste de suivre le lien fourni par le créateur de la liste et d’indiquer le ou les cadeaux sélectionnés. On regrettera juste qu’il soit impossible d’indiquer qu’on participe à un cadeau à hauteur d’un montant défini, lorsque le prix d’un produit est trop important et dépasse votre budget.

iKadoo – Liste de cadeaux, liste de naissance Télécharger gratuitement

Oh My Wish, idéal pour les familles recomposées

Oh My Wish ! Liste de cadeaux // Source : SkateVision Apps

Ce qui distingue Oh My Wish ! de ses concurrents, c’est la possibilité de partager la gestion d’une liste à plusieurs. Par exemple, dans le cas de familles séparées, les parents peuvent chacun gérer la liste des cadeaux de leur enfant. Le service offre aussi la fonctionnalité Secret Santa qui permet de déterminer aléatoirement le destinataire d’un cadeau, ainsi qu’une option un peu originale, qui permet à vos amis et à votre famille de rajouter des cadeaux surprises dans la liste. Les autres sont au courant du présent, mais pas la personne concernée. Ainsi, le risque de doublon pour un cadeau surprise est écarté.

Oh My Wish ! Liste de cadeaux Télécharger gratuitement

Wishbob, avec shopping intégré

Wishbob – Liste de cadeaux // Source : Wishbob

Wishbob a l’avantage de disposer d’un moteur de recherche pour votre shopping. Plus besoin de copier et coller des liens vers des sites marchands, le service vous propose de le chercher et de l’intégrer dans votre liste en 2 clics. Il s’agit bien entendu de sites marchands partenaires, permettant ainsi à l’application de rester gratuite à 100 %. L’extension associée remplit également ce rôle, facilitant l’ajout d’un lien dans une liste. Vous pouvez personnaliser chaque liste et profiter du compteur, permettant de savoir, en un seul coup d’œil, le nombre de cadeaux dans la liste ainsi que ceux déjà achetés (ou sélectionnés par quelqu’un). Il est aussi très facile, avec des liens directs, de partager vos listes sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie, etc.

Wishbob – Liste de cadeaux Télécharger gratuitement

