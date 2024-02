Le palmarès du Festival de Cannes a été dévoilé hier soir. Mais pas celui du cinéma, l’autre, celui du jeu de société. On vous fait découvrir les gagnants et l’ensemble des nommés.

À l’évocation du Festival de Cannes, on pense immédiatement cinéma, stars, Palme d’or… Mais il en existe un autre, un peu moins connu, mais tout aussi important en termes de notoriété dans son propre secteur : le Festival International des Jeux (« FIJ » de son petit nom).

Comme tous les ans, le FIJ a remis un label, l’As d’Or-Jeu de l’Année, à plusieurs jeux, sélectionnés par un jury d’une dizaine de personnes (journaliste, ludothécaire, animateur, ludicaire, acteur même, la boucle est bouclée, en la personne de Vincent Dedienne). Après des milliers d’heures et de parties, douze jeux, parmi plusieurs centaines sortis sur le marché français au cours des quinze derniers mois, ont été retenus, répartis en quatre catégories. Avec un seul lauréat dans chacune d’elles.

Cette catégorisation permet de balayer l’ensemble du spectre des joueurs : le prix principal, pour toute la famille ; le prix enfant, pour les plus jeunes (mais où les parents ne s’ennuient pas) ; le prix initié, pour des jeux un peu plus complexes ; et enfin le prix expert, pour des jeux d’un niveau bien plus élevé, vraiment déconseillés aux débutants.

As d’Or-Jeu de l’Année 2024

Pas vraiment une surprise, puisque Trio était notre chouchou dès l’annonce des nommés. Voici un jeu de plis qui allie mémoire et déduction, et dans lequel il faut parvenir à reconstituer des trios de cartes, en cherchant parmi les plus petites ou plus grandes valeurs dans la main des joueurs.

C’est simple, malin, prenant, joliment illustré et ça fonctionne avec tout le monde. L’un des meilleurs jeux de 2023, qui mérite amplement sa récompense.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Perfect words : un astucieux mélange de mots fléchés et de jeu coopératif. C’est simple comme tout, mais si vous aimez les jeux de mots, c’est le carton assuré.

Sur les traces de Darwin : Darwin fait appel à vous, jeunes naturalistes, pour approfondir ses connaissances sur la vie animale des continents pas ou peu visités. Un jeu familial des plus efficaces. Retrouvez notre présentation de Sur les traces de Darwin.

As d’Or-Jeu de l’Année « Enfant » 2024

Mon puzzle aventure réinvente le principe du puzzle, puisque ce n’est qu’une fois toutes les pièces assemblées que l’aventure commence. Suivez les indices, pour retirer les pièces dans l’ordre, et ainsi suivre une petite histoire.

Et, cerise sur le gâteau, pour la plus grande joie des parents : une fois la partie terminée, tout est déjà rangé dans la boîte.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Morris le dodo : un jeu de dextérité coopératif, mignon comme tout, dans lequel il faut aider Morris le dodo à ne pas casser ses œufs.

Super Miaou : un jeu permettant d’initier les plus petits au principe du deckbuilding, dans lequel il faut assembler le chat et sa cape pour en faire un superhéros.

As d’Or-Jeu de l’Année « Initié » 2024

Tout comme pour Trio dans sa propre catégorie, Faraway était notre favori pour le prix initié. C’est un jeu de collection simple, mais très astucieux, dont le twist repose sur le principe du voyage : à l’aller vous collectez vos cartes, mais vous marquez vos points sur le retour, de la dernière à la première.

Un jeu qui demande une petite gymnastique mentale sur les premières parties, mais dont on devient rapidement accro.

Les autres nommés étaient :

As d’Or-Jeu de l’Année « Expert » 2024

La Sicile des années 80, les familles mafieuses s’affrontent pour contrôler l’île. Chacun y incarne une de ses familles, et s’allie avec un autre joueur pour lutter contre l’équipe adverse.

Sans doute le jeu le plus expert de cette sélection, et le plus beau également. Un choix audacieux du jury, puisque le jeu se joue exclusivement à 4, mais une victoire largement méritée.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Le château blanc : un astucieux jeu de placement de dés, au timing très serré, puisque chaque joueur ne joue que 9 tours. Un jeu tendu à souhait.

Darwin’s journey: un jeu de placement d’ouvriers, très expert pour le coup, proposant un système malin de progression de ses pions.

