[Deal du jour] Cela fait maintenant deux semaines que l’événement Black Friday a commencé. Depuis plusieurs jours, en effet, les e-commerçants ont bradé des centaines de produits à des prix intéressants avant le Jour J. La Fnac et Darty continuent sur leur lancée pour cette Black Week officielle, qui se tient avant le week-end du Black Friday.

Notre sélection pour la Black Week 2024 sur La Fnac et Darty

Les meilleures offres de la Black Week

Tout au long du mois de novembre et jusqu'au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement.

Le Google Pixel 9 128 Go sous les 800 €

Google Pixel 7 // Source : Google

Le Pixel 9 est le dernier smartphone de Google, proposé à 799 € au lieu de 899 € pour cette Black Week. Il embarque un écran de 6,3 pouces à la résolution Full HD+ de 1080 × 2424 pixels, et la puce Tensor G4. Cette dernière fait un bon travail pour le multitâche et les jeux vidéo, à condition de ne pas mettre les graphismes à fond. Le taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz de la dalle apporte une bonne fluidité.

C’est aussi un excellent photophone, y compris dans des conditions de faible luminosité. Les algorithmes de Google font leur magie et proposent des corrections bluffantes et des rendus de qualité. Le Pixel 9 tiendra une journée entière d’utilisation.

Le PC Portable Gaming HP Victus 16-s0040nf perd 100 €

HP Victus 16-s0040nf // Source : HP

Le laptop gaming HP Victus 16-S0040NF est proposé au prix de 1 299 € au lieu de 1 399 € habituellement. Il offre une configuration solide, avec un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Côté GPU, la récente RTX 4070 offre une compatibilité avec le DLSS 3 et le ray-tracing. Vous pourrez faire tourner vos jeux en 1440p avec une grande fluidité.

Le HP Victus 16-S0040NF intègre une dalle IPS Full HD de 16,1 pouces, au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Niveau connectique, trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et une prise jack sont présents. Comptez environ 5 h d’autonomie.

Le clavier Logitech MX Keys S Plus à moins de 80 €

Logitech Mx Keys Plus S // Source : Logitech

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S Plus est trouvable à 79,99 € au lieu de 129,99 € pendant la Black Week. Ce modèle S Plus est une version améliorée nommée du fameux MX Keys. Très fin, et d’une taille de 43,2 × 13,2 cm, le clavier de Logitech est élégant. Il offre une course de frappe courte et efficace, parfaitement silencieuse. Il est idéal pour éviter une mauvaise position des poignets.

Cette version S ajoute la personnalisation du rétroéclairage et les Smart Actions, qui permettent de créer des raccourcis automatiques, utilisables d’un simple appui sur une touche.

Le SSD externe T7 2 To et la carte microSD Evo 64 Go de Samsung en promotion de 80 €

Samsung SSD Externe T7 // Source : Samsung

Le Samsung pack avec un SSD externe T7 de 2 To et une carte microSD Samsung Evo de 64 Go est au prix 139,99 € au lieu de 219,99 €. La gamme T7 est une gamme de SSD compacts et transportables, de dimension 85 × 57 × 8 mm pour 60 g. Les T7 sont recouverts d’une couche de caoutchouc afin d’absorber les chocs, et sont certifiés IP65 et résistent à la projection d’eau et à la poussière.

Grâce à la technologie NVMe et à son interface USB 3.2 Gen 2, les débits vont en théorie jusqu’à 1000 Mo/s en lecture et d’écriture. Le T7 se connecte aux Mac, PC, appareils Android, ou consoles de jeux. La microSD Samsung Evo de 64 Go est idéale pour votre smartphone ou tablette, ou encore votre Nintendo Switch.

L’iPad 10 avec une réduction de 40 €

iPad 10 // Source : Apple

L’Apple iPad 10, normalement vendu 399 €, est proposé pour la Black Week au prix de 359 €. L’iPad 10 2022 mesure 179.5 × 248.6 × 7 mm pour un poids de 477 g. Il est doté d’un écran LCD de 10,9 pouces à la résolution de 1 640 × 2 360 pixels, qui offre une bonne luminosité, et embarque la puce A14 Bionic. La qualité de la dalle et les performances permettent de profiter de vos contenus sur les plateformes de SVOD, ou de faire tourner les applications et les jeux sans problème, malgré un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Notez toutefois que d’autres iPad conviennent mieux pour un usage professionnel.

Son autonomie est de plus d’une journée, dans le cas d’un usage intensif, et plusieurs jours pour un usage modéré.

