Logitech lance le clavier MX Keys S et la souris MX Anywhere 3S, successeurs de deux de ses produits les plus vendus. Quelles sont les nouveautés ? Sont-ils toujours les meilleurs ? Numerama les a essayés.

L’appréciation d’un clavier et d’une souris est très subjective, puisque chaque individu dispose de ses propres habitudes et préférences. Cependant, au fil des années, la gamme « MX » de Logitech s’est imposée comme une des meilleures au monde.

Exclusive aux périphériques haut de gamme, la gamme MX arrive régulièrement en tête des produits les plus vendus, avec un taux de satisfaction largement supérieur à ceux de nombreux produits concurrents. Le clavier MX Keys, qui se décline en plusieurs formats, est par exemple le clavier de référence pour celui ou celle qui passe beaucoup de temps à écrire, au travail ou à la maison.

Le 31 mai 2023, Logitech annonce le lancement d’une version améliorée de son clavier emblématique : le MX Keys S (119 euros). Numerama a reçu un exemplaire du produit une semaine avant sa sortie, ainsi qu’une souris MX Anywhere 3S, à 99 euros. (À noter que la marque suisse lance le même jour son premier combo tout-en-un avec un clavier MX Key S, une souris MX Master 3S et un repose poignet pour 219 euros).

Quelles sont les nouveautés du clavier MX Keys S ?

Le MX Keys S est-il vraiment le successeur du MX Keys ? La réponse n’est pas très claire.

Sur le papier, le MX Keys S est bel et bien le remplaçant du MX Keys (au moins sur le long terme, certains magasins conserveront l’ancien modèle dans leurs rayons pendant plusieurs mois). Cependant, le MX Keys S ne change quasiment rien dans l’expérience utilisateur. Il faut plus le voir comme une réédition 2023, avec quelques ajustements bienvenus, que comme une nouvelle version du clavier préféré de milliers de personnes.

Le clavier MX Keys au-dessus du Magic Keyboard d’Apple. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Par rapport au MX Keys de 2019, les nouveautés du MX Keys de 2023 sont les suivantes :

Trois touches disparaissent (les anciens F3 à F5, qui étaient programmables), trois autres font leur apparition (la dictée vocale, les emojis et la sourdine pour les appels audio/vidéo). Logitech se met ainsi aux normes du télétravail, post-Covid. Ces changements étaient déjà présents dans la version « Mini » du MX Keys, lancée plus tôt.

Il y a de nouveaux réglages pour le rétroéclairage du clavier dans l’application Logi Options+, qui n’est pas obligatoire, mais recommandée pour mieux profiter de son clavier. Ils permettent de régler la durée d’éclairage, d’entrer dans un mode d’économie d’énergie et affinent le contrôle. Logitech a fait le choix de ne pas proposer ces nouveautés sur le MX Keys original.

Pour la première fois, des composants recyclés sont utilisés par Logitech. Ils varient en fonction du coloris sélectionné, mais le MX Keys S est un peu plus écolo que son prédécesseur.

Ces trois touches (F5, F6 et F7) sont nouvelles. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Croyez-le ou non, il n’y a rien d’autre. Le MX Keys S ne se destine absolument pas à celles et ceux qui possèdent le MX Keys, mais vise plutôt les personnes en quête d’un clavier haut de gamme, qui n’ont pas encore trouvé leur bonheur. Il deviendra sans doute assez vite le best-seller de Logitech, mais plus en remplaçant le MX Keys 2019 qu’en le concurrençant.

Pourquoi le MX Keys S est notre clavier préféré

Pourquoi les claviers de la gamme Logitech MX ont une aussi bonne réputation ? Croyez-nous, il suffit de quelques heures avec le MX Keys S pour le comprendre. Certes, le métier de journaliste crée un biais, puisqu’il incite à écrire beaucoup, et donc à accorder une grande importance à la qualité d’un clavier, mais tout dans le MX Keys S semble haut de gamme.

Habitués aux claviers Magic Keyboard d’Apple (ceux intégrés aux MacBook particulièrement), nous ne pouvons que reconnaître la supériorité de la frappe du produit de Logitech. Les touches, un peu plus profondes et creusées (pour que les doigts ne se tapent pas directement dedans), sont extrêmement plaisantes à utiliser. Le rétroéclairage est aussi magique quand on écrit le soir, tandis que l’application Logi Options+, même si on préfère s’en passer, permet de créer des automatisations assez amusantes (les nouvelles « Smart Actions » permettent d’ouvrir plein d’applications en un seul appui).

La possibilité de jumeler trois appareils en Bluetooth et de changer en une touche est aussi très maligne, pour quiconque alterne, par exemple, entre son ordinateur de maison et son ordinateur de bureau. Il est difficile de trouver mieux sur le marché. Le MX Keys S rend l’écriture agréable.

Le clavier Logitech MX Keys S a un pavé numérique. La version Mini n’est pas encore annoncée. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Selon Logitech, le MX Keys S peut tenir approximativement 5 mois sur une seule charge (10 jours entiers avec la lumière allumée en permanence, ce qui n’arrive que rarement). Impossible de tester pour nous cet aspect, mais son prédécesseur était très endurant. La recharge se fait en USB-C, comme tous les produits de la gamme MX. Bref, on vous le recommande vivement. Même si on a tendance à préférer la version Mini, sans pavé numérique, pour notre usage.

L’appli Logi Options+ permet de personnaliser ses périphériques. // Source : Numerama

Et la souris MX Anywhere 3S ?

Comment terminer cet article sans parler de la MX Anywhere 3S, l’autre nouveauté lancée par Logitech en juin 2023 ? La petite souris du Suisse, facile à transporter, a pour le coup une vraie nouveauté : un clic complètement silencieux. Là encore, mieux vaut l’essayer pour mesurer la différence avec les autres produits. La MX Anywhere 3S donne envie de cliquer partout, puisque la sensation de légèreté qu’il renvoie est extrêmement plaisante.

La Logitech MX Anywhere 3S. // Source : Numerama

À 99 euros, le MX Anywhere 3S se veut lui aussi la Rolls-Royce des petites souris. S’il est plus difficile de justifier l’investissement pour une souris que pour un clavier selon nous, il faut avouer que le produit est extrêmement plaisant à utiliser. Ses 4 touches programmables, et multifonctions, le rendent extrêmement plus polyvalent que d’autres souris, comme la Magic Mouse d’Apple.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.