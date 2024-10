Lecture Zen Résumer l'article

Contrairement aux précédents jeux Spider-Man, le titre Marvel’s Spider-Man 2 n’arrivera pas sur Windows deux ans après sa sortie console. Sa sortie est prévue le 30 janvier, soit 15 mois après la PS5.

En 2020, Sony s’est ouvert aux PC. Après avoir toujours réservé les licences exclusives de la PlayStation à ses propres consoles, le géant japonais a décidé de se tourner vers l’écosystème Windows, pour diversifier ses revenus. Les jeux PlayStation restent exclusifs à la PS5 à leur lancement, mais arrivent quelques années plus tard sur Steam et les autres magasins de jeux vidéo.

Depuis le début de cette ouverture, Sony a lancé plein de jeux PlayStation sur PC. God of War, The Last of Us Part 1, Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon ou Uncharted… Un des succès de PlayStation sur Windows est la licence Marvel’s Spider-Man, dont la qualité est remarquable. Spider-Man 1 est sorti sur Windows quatre ans après sa sortie PS4. Spider-Man Miles Morales est arrivé dans ans après son lancement PS4/PS5.

Le 18 octobre, Insomniac Games, le développeur de la licence, a annoncé l’arrivée de Marvel’s Spider-Man 2 sur PC le 30 janvier. Un temps record pour un jeu sorti le 20 octobre 2023 sur PS5.

Sony va-t-il raccourcir le temps entre les sorties PlayStation et PC ?

Contrairement à Xbox, qui mise sur le Game Pass pour attirer les joueurs vers son écosystème, Sony conserve une approche très classique dès qu’il s’agit de distribuer des jeux vidéo. Les nouveaux titres sortes d’abord à l’achat, puis mettent des années à arriver dans son abonnement PlayStation Plus. La sortie sur PC intervient généralement plusieurs années plus tard, pour que les plus impatients achètent une PS5.

En lançant Spider-Man 2 sur Steam et l’Epic Games Store dès le 30 janvier 2025, soit 15 mois après la sortie PS5, Sony envoie un message positif aux joueurs PC. L’attente de deux ans ne semble plus obligatoire, alors que tous les autres jeux y ont eu droit (quand ils n’ont pas dû attendre encore plus longtemps).

Spider-Man 2 est disponible en précommande sur Stream. // Source : Numerama

La version PC de Marvel’s Spider-Man 2 supportera la souris et le clavier, les écrans ultrawide et diverses options graphiques. Sony semble répondre favorablement aux demandes des joueurs… même s’il exige toujours un compte PlayStation Network pour jouer. Plusieurs habitués des PC refusent de créer un compte et se battent contre cette pratique.

