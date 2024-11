Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Alors que les premières offres du Black Friday commencent déjà à envahir les rayons de la Fnac pour les avant-premières, le e-commerçant français propose une belle offre sur sa carte Fnac+.

C’est quoi, cette promotion sur la carte Fnac+ ?

Généralement proposée à 14,99 € par an, la carte Fnac+ est parfois accessible à moitié prix pour la première année. Mais alors que les avant-premières du Black Friday viennent de commencer, la Fnac frappe encore plus fort en la proposant à seulement 4,99 € pour 1 an.

L’offre est valable jusqu’au 17 novembre pour les nouveaux adhérents, les membres Fnac ayant un abonnement en cours et les détenteurs de la carte Fnac+ arrivant en période de renouvellement. À noter : la carte Fnac+ est gratuite pour ceux qui disposent du Pass Culture.

Pour aller plus loin Black Friday 2024 en avant-première : les meilleures offres déjà disponibles chez les enseignes françaises

C’est quoi, cette carte Fnac+ ?

Comme à l’accoutumée avec ce type de carte de fidélité, vous avez premièrement accès à tout un tas de remises. En plus des offres Black Friday, la carte Fnac+ donne droit à des réductions exclusives dans tous les rayons, que ce soit sur la tech, les livres, les jeux vidéo ou encore les produits culturels. Au-delà des réductions sur des milliers de produits, vous avez accès à des avantages comme :

Carte Fnac+ en promotion pendant les avant-premières du Black Friday // Source : Fnac

Livraison gratuite en 1 jour ouvré sur une large sélection d’articles, et de la livraison express chez Darty, de quoi éviter les frais supplémentaires lors de vos achats.

en 1 jour ouvré sur une large sélection d’articles, et de la livraison express chez Darty, de quoi éviter les frais supplémentaires lors de vos achats. Cagnotte Fnac : chaque achat vous permet de cumuler des euros sur votre cagnotte Fnac, à pour réduire le coût de vos futurs achats. Il est, par exemple, possible d’obtenir 5 € pour un achat de produit dans le rayon Fnac seconde vie.

: chaque achat vous permet de cumuler des euros sur votre cagnotte Fnac, à pour réduire le coût de vos futurs achats. Il est, par exemple, possible d’obtenir 5 € pour un achat de produit dans le rayon Fnac seconde vie. Accès prioritaire aux ventes privées et avant-premières : les adhérents Fnac+ ont l’avantage de pouvoir accéder en priorité aux offres spéciales et aux précommandes, un avantage de taille lors des périodes de forte demande comme le Black Friday.

: les adhérents Fnac+ ont l’avantage de pouvoir accéder en priorité aux offres spéciales et aux précommandes, un avantage de taille lors des périodes de forte demande comme le Black Friday. La carte Fnac+ est également valable dans les enseignes Darty , vous permettant ainsi de profiter des mêmes avantages chez le géant de l’électroménager.

, vous permettant ainsi de profiter des mêmes avantages chez le géant de l’électroménager. Pass partenaires : avec la carte Fnac+, il est aussi possible de bénéficier d’avantages et de réductions chez plus de 90 enseignes partenaires comme Carrefour, Asos, Airbnb ou encore Pathé.

À ce prix, la carte Fnac+ est-elle une bonne affaire ?

Si vous êtes un client régulier de La Fnac ou de Darty, que ce soit en magasin ou en ligne, la carte Fnac+ est un investissement qui vaut le coup – d’autant plus à 4,99 € pour un an, soit à peine 40 centimes par mois. En ce mois de Black Friday, c’est le meilleur timing pour économiser encore plus sur vos achats à l’approche de la période de Noël.

Notez tout de même qu’à l’issue de cette période, l’abonnement reprend son tarif habituel à 14,99 €/an, sauf si vous décidez de le résilier.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !