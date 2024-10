Lecture Zen Résumer l'article

C’est le premier jour des Prime Day et c’est aussi le meilleur moment pour faire de bonnes affaires sans craindre des hausses de prix sur le mois. Pendant deux jours, Amazon applique pléthore de promotions sur une grande variété de produits. Pour éviter de perdre du temps dans l’immense marketplace, Numerama a sélectionné pour vous les meilleures offres dans les catégories smartphones, TV, PC et bien plus encore.

Trois mois après l’édition de cet été, les Prime Day reviennent. Cette fois-ci, il ne tombe pas pendant les soldes, mais une semaine après les French Days. Pendant deux jours, la plus grande marketplace en ligne fait le ménage sur tout un tas de produits avec des promotions particulièrement intéressantes. Si vous repérez une bonne affaire, n’attendez pas trop longtemps : ces ventes flash n’obéissent pas au principe de démarque et les prix n’évolue donc pas au fil des Prime Day. Toutes les remises ont été appliquées ce mardi 8 octobre à 00h00 et prendront fin le mercredi 9 octobre à 23h59.

Toutefois, pour éviter de céder à l’appel des promotions et d’acheter des articles inutiles, il est crucial de bien se préparer avant les Prime Day. Nous avons établi trois étapes clés pour vous préparer efficacement à cet événement de promotions et tirer le meilleur parti des Prime Day sans dépasser votre budget.

Si vous avez envie de faire de vraies bonnes affaires sans y passer des heures, ce guide rassemble nos trouvailles dénichées dans les grandes allées d’Amazon. Pas de place pour les gadgets inutiles ou les promos peu intéressantes. Ce sont des produits que nous que l’on achèterait sans hésiter pour nous-mêmes ou nos proches.

Le récap des meilleures offres Prime Day d’Amazon

🏠 Maison

Roborock S8 MaxV Ultra à 1 099 € au lieu de 1 299 €

📱 Smartphones

💻 PC et tablettes

🎧 Accessoires

Nous nous efforçons de mettre à jour régulièrement les bons plans, mais il est possible que certains soient victimes de leur succès.

Le Samsung Odyssey G5 est à moins de 170 €

Samsung Odyssey G5 // Source : Samsung

Pendant les Prime Day, le Samsung Odyssey G5 est disponible à 169 € au lieu de 238 €. Cette gamme de moniteurs Samsung est reconnue pour son excellent rapport qualité/prix, et cet écran ne déroge pas à la règle.

Ce moniteur de 32 pouces propose une résolution QHD (2560 x 1440), idéale pour profiter d’une image détaillée et immersive. La dalle VA offre un bon contraste avec un ratio de 3000:1, ce qui permet d’obtenir des noirs profonds, idéal pour les amateurs jeux aux ambiances sombres comme les survival horror. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il est aussi parfaitement taillé pour les jeux plus dynamiques qui demandent de la réactivité et de la fluidité comme les FPS. La fonction Black Equalizer ajuste d’ailleurs les zones sombres dans les jeux, vous permettant de mieux repérer les adversaires cachés.

Grâce à son pied ajustable. Vous pouvez l’incliner, le pivoter à la vertical et le régler en hauteur selon vos préférences. Côté connectique, il est bien équipé avec des ports HDMI, DisplayPort et USB.

Les AirPods Pro 2 sont moins cher pendant les Prime Day

AirPods Pro 2 // Source : Apple

Habituellement vendu à 279 € sur le site d’Apple, les AirPods Pro 2 sont à 219 € en ce moment sur Amazon. Ces écouteurs Bluetooth aux lignes épurées sont toujours aujourd’hui le haut de gamme de la marque – et ce malgré la récente sorti des AirPods 4.

Ils sont dotés de la puce H2 et proposent une réduction de bruit active très performante. Si vous n’êtes pas habitué aux intraauriculaires, ceux-ci ont la particularité de s’adapter plutôt bien aux oreilles. En termes de qualité sonore, les AirPods Pro 2 proposent un son équilibré, des basses puissantes, et des aigus clairs. Comparés aux récents AirPods 4, les Pro 2 restent un cran au-dessus en termes de performance audio, faisant d’eux un excellent choix pour les audiophiles. La surface tactile présente sur la tige des écouteurs facilite la gestion du volume, des pistes ou des appels, et l’autonomie est solide avec 6 heures d’écoute avec l’ANC activé (jusqu’à 30 heures avec le boîtier).

Pour comparer le modèle face à d’autres, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil.

Le Galaxy A05s est encore moins cher pendant les Prime Day d’Amazon

Galaxy A05s // Source : Samsung

Sorti en 2024, le Samsung Galaxy A05s est proposé à 103 € pendant les Prime Day. Ce smartphone s’adresse avant tout à ceux qui veulent un téléphone accessible qui propose des fonctions essentiels sans trop en faire.

Son écran LCD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz assure une navigation fluide, bien que la luminosité et la précision des couleurs puissent être en deçà des attentes. Le téléphone tourne sous One UI 6, une interface intuitive et personnalisable, même si quelques ralentissements sont a déplorer sur les applications plus gourmandes comme les jeux. Toutefois, il est capable de gérer sans souci les usages du quotidien comme les appels, la navigation sur le web et les applications basiques. Côté photo, il s’en sort plutôt bien, mais montre des faiblesses en basse lumière. Son gros point fort est sans aucun doute l’autonomie : comptez une journée entière sans avoir à le recharger. En somme, il s’agit d’un très bon rapport qualité-prix (encore plus pendant les Prime Day) pour ceux qui cherchent un smartphone simple et fiable.

Le Bose QuietComfort passe de 349 € à 219 €

Bose QuietComfort // Source : Numerama

Pendant les Prime Day, le Bose QuietComfort passe à 219 €, une intéressante pour ce casque avec l’une des meilleures réduction de bruit active.

Sur le plan audio, Bose fait du Bose avec ce casque. Le QuietComfort propose un son équilibré avec des basses bien présentes qui peuvent être réglées via l’égaliseur disponible sur l’application Bose. Sur le plan du confort, il peut être porté toute la journée sans gêne grâce à son arceau matelassé et ses coussinets doux. Le petit plus, le casque est pliable ce qui facilite largement le transport.

Son autonomie de 26 heures assure une journée complète d’écoute sans souci, et une charge rapide de 15 minutes permet de récupérer 2 h 30 d’écoute supplémentaire. La fonction Bluetooth multipoint permet également de passer facilement d’un appareil à l’autre sans reconnecter à chaque fois.

L’Apple Watch Series 9 est en promo durant les Prime Day

Pendant les Prime Day, l’Apple Watch Series 9 en version 45 mm est disponible à 375 € au lieu de 479 €. Cette montre, bien que remplacée récemment par la récente Watch Series 10, reste une excellente option du milieu de gamme.

Vous avez ici le modèle d’Apple Watch Series 9 le plus grand, idéal pour ceux qui aiment les montres imposantes avec un écran assez large pour naviguer. L’amélioration la plus notable est l’ajout de la nouvelle fonctionnalité double tap. Ce geste permet de contrôler la montre en pinçant deux doigts sans toucher l’écran, un atout particulièrement utile pour répondre à des messages ou naviguer dans certaines applications. L’écran gagne également en luminosité par rapport à Watch 8 avec ses 2 000 nits en pic, assurant une bonne visibilité même en plein soleil. Le design, lui, reste fidèle aux générations précédentes, ce qui peut sembler un peu daté pour certains, notamment lorsqu’on la compare à la finesse de la Watch 10.

Côté logiciel, watchOS 10 apporte une nouvelle interface plus fluide, avec une meilleure gestion des widgets et des fonctionnalités de suivi santé et sport toujours aussi poussées. Cependant, l’autonomie reste l’un des points faibles de l’Apple Watch, se limitant à 1,5 jour, ce qui impose une recharge quotidienne.

Pour aller plus loin Quelle Apple Watch choisir ? Notre comparatif des montres connectées d’Apple

Le Nothing Phone (2a) passe à 359 € lors des Prime Day

Nothing Phone (2a) // Source : Nothing

Le Nothing Phone (2a) passe à 359 € pendant les Prime Day, une bonne occasion de mettre la main sur ce smartphone à l’esthétique unique, mais pas que…

Ce qui frappe d’emblée avec ce modèle, c’est son dos transparent qui laisse apparaître un jeu de LED. Ce système de lumière, bien que plutôt gadget, donne un côté fun au téléphone : il s’illumine différemment selon que vous recevez un message, un appel ou que vous rechargez l’appareil.

Son écran AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, est lumineux et agréable pour regarder des vidéos ou jouer. À l’intérieur, le Dimensity 7200 Pro assure de solides performances, même pour les jeux et les applications exigeantes. L’interface NothingOS 2.5, qui tourne sous Android 14, adopte un style épuré avec des icônes minimalistes, tout en permettant une personnalisation avancée, y compris pour le fameux système Glyph. C’est simple à utiliser et agréable visuellement. Niveau photo, le Nothing Phone (2a) fait de bons clichés, sans rivaliser avec les meilleurs dans cette gamme de prix, mais reste un bon choix pour le quotidien. Enfin, avec environ 15 heures d’autonomie, il vous accompagnera aisément toute la journée.

Le Roborock S8 MaxV Ultra à 200 € de moins

Roborock S8 MaxV Ultra // Source : Numerama

Le Roborock S8 MaxV Ultra est proposé à 1 099 € pendant les Prime Day, une belle réduction pour l’un des modèles les plus avancés de la marque.

Conçu pour répondre aux besoins des foyers modernes, il se distingue par son système tout-en-un qui prend en charge le vidage automatique, le lavage des serpillières à l’eau chaude et même leur séchage, un vrai gain de temps au quotidien. Avec sa puissance d’aspiration de 10 000 Pa, il assure un nettoyage en profondeur, capable de rivaliser avec les aspirateurs balais les plus puissants du marché, comme ceux de Dyson ou Rowenta. La technologie LIDAR Precisens et les multiples capteurs permettent au S8 MaxV Ultra de naviguer avec précision, tout en évitant les obstacles. De plus, sa fonction de lavage sonique permet un nettoyage efficace, en ajustant automatiquement la durée de lavage en fonction du niveau de saleté détecté. L’application mobile est intuitive et permet de personnaliser entièrement le nettoyage, en mémorisant jusqu’à 4 cartes différentes, parfait pour les maisons à plusieurs étages. Vous pouvez aussi délimiter les zones à éviter et planifier des nettoyages ciblés. Avec une autonomie de 3 heures, le S8 MaxV Ultra peut couvrir de grandes surfaces sans interruption.

La RTX 3060 de MSI tombe sous les 270 €

RTX 3060 // Source : MSI

La MSI GeForce RTX 3060 est disponible à 269 € pendant les Prime Day, une belle occasion pour ceux qui cherchent à améliorer leur PC sans trop dépenser. C’est d’ailleurs un excellent moment au vu des très bonnes sorties de fin d’année comme Silent Hill 2 remake.

Avec 12 Go de mémoire GDDR6, cette carte est parfaitement taillée pour le gaming, notamment pour jouer aux derniers jeux en bonne qualité sur une résolution 1080p. Au-delà, cela risque d’être compliqué en termes de fluidité. Basée sur l’architecture Ampere de NVIDIA, elle gère sans problème le ray-tracing, une technologie qui rend les lumières et ombres plus réalistes dans les jeux, en 1080p. Côté refroidissement, la carte est équipée du système TORX 3.0, qui garde les composants au frais, tout en restant silencieux lorsque vous ne sollicitez pas trop la carte. Ce modèle Ventus x2 est bien conçue, avec un design compacte et des ports qui permettent de connecter jusqu’à trois écrans via DisplayPort ou un écran 4K grâce à l’HDMI 2.1.

Pour aller plus loin Quel est le meilleur PC gamer ? Nos 3 configs de PC fixe pour tous les budgets

Le chargeur Belkin BoostCharge Pro baisse son prix pour les Prime Day

Belkin BoostCharge Pro // Source : Belkin

La Belkin BoostCharge Pro est proposée à 44 € pendant les Prime Day. Cette station se démarque par sa capacité à recharger rapidement les iPhones et autres appareils compatibles Qi2 avec une puissance allant jusqu’à 15 W, idéale pour ceux qui disposent de modèles récents.

Son support magnétique assure une connexion fiable et sécurisée, maintenant l’appareil en place tout en optimisant la charge. Ce chargeur est aussi très pratique grâce à son design pliable, permettant de l’utiliser pour des appels FaceTime ou pour regarder des vidéos, tout en pouvant le replier pour une recharge discrète sur un bureau ou une table de chevet.

Le support s’adapte également à vos besoins : il bascule facilement entre les modes portrait et paysage, avec une inclinaison ajustable jusqu’à 75°, parfait pour donner l’illusion d’un réveil sur une table de chevet.

Pour aller plus loin Quel chargeur choisir pour son iPhone (du 8 au 16) ?

Victime de son succès Le prix du SSD Samsung 990 Evo 2To baisse pendant les Prime Day

SSD Samsung 990 pro // Source : Numerama

Pendant les Prime Day, le Samsung 990 EVO 2 To est disponible à 118 €, une offre intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer les performances de leur PC ou PS5.

Avec ses 5000 Mo/s en lecture et 4200 Mo/s en écriture, e SSD vous garantit des vitesses ultra-rapides. Grâce à la technologie NVMe 2.0, il communique directement avec le processeur à une vitesse élevée, ce qui se traduit notamment par un démarrage en un clin d’oeil du PC, si Windows y est installé. Sur PS5, il est idéal pour les gamers qui veulent lancer leurs jeux rapidement et réduire les temps de chargement. Sur PC, il fera la même chose, ce qui est aussi bien pour les joueurs que pour les créatifs qui jonglent avec des fichiers lourds.

Les Prime Day 2024 : tout savoir sur la période de vente flash d’Amazon

Qu’est-ce que Prime Day ?

Les Prime Day ou « jours Flash Prime » est un événement de promotions exclusives organisé par le géant du e-comme Amazon. Ayant lieu deux fois dans l’année, les réductions s’adressent exclusivement aux membres Prime et Prime Students (pour les étudiants).

Combien de temps durent les Prime Day d’Amazon ?

Les Prime Day 2024 est l’un des évènements commerciaux les plus courts. Il se déroule sur deux jours : dès le 8 octobre à minuit jusqu’au 9 octobre à 23h59.

Comment profiter des ventes flash d’Amazon ?

Pour profiter des offres Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous n’avez jamais souscrit, vous avez la possibilité de profiter d’un essai gratuit de 30 jours pour accéder aux promotions. ensez cependant à l’annuler après pour éviter d’être débité le mois suivant.

Quels types de produits sont en promotion durant les Prime Day ?

Les ventes flash d’Amazon couvre une grande variété de catégories : high-tech (smartphones, ordinateurs, accessoires), électroménager, vêtements, produits de beauté, et même des abonnements à des services numériques. Les appareils Amazon (Echo, Kindle, Fire TV) bénéficient généralement aussi de promotions intéressantes.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !