[Deal du jour] Le Dreame D9 Max est un bon robot aspirateur, qui peut aussi laver les sols. Un modèle parfait lorsqu’il passe à moins de 200 € pour les Prime Day.

C’est quoi, cette promotion sur ce robot aspirateur ?

Le robot aspirateur-laveur Dreame D9 Max est habituellement vendu 249 €. Pendant les Prime Day, il est proposé au prix de 159 € sur Amazon.

C’est quoi, ce robot aspirateur-laveur ?

Le Dreame D9 Max est un modèle d’entrée de gamme, mais à la bonne qualité de fabrication. L’aspirateur robot possède des dimensions standard de 350 × 350 × 96 mm de hauteur. Il ne possède pas de base, mais son grand bac à poussière de 570 mL permet de stocker beaucoup de débris et poussières. Il s’accompagne aussi d’un réservoir d’eau de 270 ml.

Le Dreame D9 Max offre une puissance d’aspiration de 4 000 Pa. Une puissance suffisante pour une grande surface, couplée à quatre niveaux d’aspiration. Le duo composé d’un rouleau-brosse et d’une brosse latérale est efficace pour aspirer les saletés sur les sols durs. Pour les moquettes et tapis, le mode boost fera le travail, au détriment de la batterie. La serpillière lave les sols peu encrassés, mais sera moins efficace qu’une vraie serpillère pour les sols plus sales.

Le Dreame D9 Max propose une fonction de lavage // Source : Dreame

À ce prix, cet aspirateur robot est-il une bonne affaire ?

À moins de 160 €, c’est une excellente affaire si vous cherchez un compagnon de ménage basique. Comme beaucoup de modèle de cette gamme de prix, le Dreame D9 Max n’embarque ni caméra, ni capteur d’obstacles. Son télémètre laser lui permet toutefois de se repérer dans votre intérieur, de créer une carte et de contourner la plupart des meubles. Les plus petits obstacles peuvent cependant s’avérer un problème pour le Dreame D9 Max. L’application Dreame permet de consulter les cartes de votre logement, et de les redéfinir.

Malgré son petit prix, l’application compagnon propose quelques fonctionnalités bienvenues, comme la possibilité de programmer des sessions de nettoyage, ou de choisir une pièce en particulier. Google Assistant et Alexa sont aussi de la partie pour contrôler le robot à la voix. Enfin, côté autonomie, le Dreame D9 Max peut nettoyer pendant 2 h 30 environ.

