Les Prime Day d’Amazon sont le moment parfait pour dénicher de belles économies sur des produits habituellement hors de prix. Une bonne promotion sur une TV 4K peut faire toute la différence. Et ça tombe bien, pendant ces ventes flash, on a repéré d’excellents modèles à des prix qui valent le coup. Voici nos trouvailles aux rayons téléviseurs.

Les TV 4K en promo pendant les Prime Day

De la taille de l’écran à la dalle utilisée, les références sélectionnées sont variés et devraient satisfaire toutes les bourses. Sans plus attendre, voici les meilleures offres TV pendant les Prime Day :

1. TV Samsung TU43CU7095

TV Samsung TU43CU7095 // Source : Numerama

Les points à retenir : 43 pouces (109cm)

Bonne colorimétrie pour du LCD

Tizen avec SmartThings

4K à 60Hz

Si vous recherchez un téléviseur 4K performant sans dépasser votre budget, le Samsung TU43CU7095 se présente comme une option très intéressante.

Ce modèle embarque la technologie PurColor, qui élargit la gamme de couleurs pour offrir des nuances plus riches et réalistes. Associé au processeur Crystal UHD, il garantit des couleurs précises et naturelles. Il reste encore loin de ce que peut faire une dalle OLED mais c’est un vrai atout pour un écran LCD. Avec ses 43 pouces, il propose un compromis parfait entre taille et encombrement, s’adaptant idéalement aux petits espaces ou aux appartements. La Smart TV fonctionne sous Tizen, le système d’exploitation de Samsung, offrant un accès facile aux principales applications de streaming comme Netflix, Molotov, et bien d’autres. De plus, grâce à la compatibilité avec SmartThings, vous pourrez contrôler vos appareils connectés directement depuis votre canapé, sans avoir besoin de plusieurs télécommandes.

2. TV Sony Bravia KD-75X80L

Sony TV Bravia KD-75X80L // Source : Numerama

Les points à retenir : 75 pouces (189cm)

Bonne colorimétrie pour du LCD

Google TV

4K à 60Hz

Avec ces séries Bravia Sony s’est fait un nom dans les TV 4K. Ce modèle, bien qu’un peu cher pour une dalle LCD, propose un belle image 4K (3 840 x 2 160 pixels) et des performances intéressantes.

Avec sa dalle gigantesque de 75 pouces (189 cm de diagonale), ce modèle est idéal pour les grandes pièces. La technologie TRILUMINOS PRO couplé au processeur 4K HDR Processor X1 offrent un vrai plus à la dalle LCD. Habituellement très lumineux mais assez terne, ce TV Bravia parvient à apporter des couleurs éclatantes et un rendu HDR convaincant. Le vrai plus du TV se trouve sur la partie audio : les deux haut-parleurs Bass Reflex de 10 W chacun, associés à la technologie Acoustic Auto Calibration, s’adaptent à l’acoustique de votre pièce pour un rendu sonore optimal. De plus, le Dolby Atmos intégré ajoute une dimension de profondeur pour un son plus immersif – de quoi se passer d’une barre de son.

Côté connectivité, vous avez 4 ports HDMI, dont deux compatibles avec les technologies eARC et ALLM. Le mode faible latence reste anecdotique compte tenu de la fréquence de rafraichissement du téléviseur qui s’élève à seulement à 60 Hz, un peu juste pour du gaming bien fluide. Enfin, côté interface, le Smart TV embarque Google TV, vous permettant de profiter de vos plateformes de streaming favorites (Netflix, Disney+, YouTube) directement depuis l’interface sans avoir besoin d’appareils supplémentaires.

3. TV Philips Ambilight 55OLED759

TV Philips Ambilight 55OLED759 // Source : Numerama

Les points à retenir : 55 pouces (140cm)

Excellente colorimétrie grâce à la dalle OLED

Ambilight

Titan OS

4K à 120Hz

Ce téléviseur OLED de 55 pouces (140 cm) combine une très bonne qualité d’image et une ambiance lumineuse immersive grâce à la technologie Ambilight exclusive à Philips. En effet, le détail qui rend ce modèle si attractif est ses LED intelligentes situées à l’arrière de l’écran qui projettent un halo lumineux s’adaptant en temps réel aux couleurs de l’image ou encore au son — selon vos préférences. D’apparence gadget, cette fonction s’avère particulièrement immersive pour les films et jeux, à condition d’avoir une pièce plutôt tamisée.

Sur la partie image, on est sur du haut de gamme avec un écran OLED 4K qui offre des noirs profonds, un contraste marqué et une précision dans les détails, même dans les scènes les plus sombres. Son processeur P5 AI Perfect Picture permet d’upscaler l’image dans une haute résolution, de quoi profiter des classiques du cinéma dans une qualité 4K. Ce modèle se démarque aussi par sa fluidité avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui conviendra parfaitement aux gamers. Ce téléviseur est d’ailleurs compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, ce qui signifie des sessions de jeu sans déchirure d’image ni latence, même sur des titres exigeants. Le haut-parleur du téléviseur n’est pas aussi puissant qu’un système de home cinema, mais le Dolby Atmos intégré garantit malgré tout un son immersif, avec une bonne spatialisation.

4. TV Samsung TQ65S93D

TV Samsung TQ65S93D // Source : Numerama

Les points à retenir : 65 pouces (165cm)

Dalle OLED très lumineuse avec un filtre anti-reflet efficace

Tizen OS

4K à 144 Hz (et 8K)

Le TV Samsung TQ65S93D est actuellement en promo à 2 036 € au lieu de 2 090 €. Si vous êtes à la recherche d’une TV 4K très haut de gamme, c’est sûrement la meilleure référence de ces Prime Day.

Sa dalle OLED ultra fine de 65 pouces affiche pas moins de 8,3 millions de pixels auto-émissifs, permettant d’afficher des noirs vraiment profonds et un contraste marqué. Il est capable d’afficher pas moins 2030 nuances de couleurs pour une image très fidèle. Là où les dalles OLED gagnent en qualité d’image, elles perdent souvent en luminosité par rapport à une dalle LCD classique. Ici, le téléviseur est relativement lumineux, de quoi le placer dans des pièces bien éclairées sans perdre en lisibilité. De plus, Samsung est reconnu pour ses traitements anti-reflets efficace, alors pas de soucis à se faire de ce côté-là.

Sous le capot, on trouve le puissant processeur NQ4 AI Gen 2, qui utilise l’intelligence artificielle pour optimiser vos contenus en 4K en temps réel. Que vous regardiez un vieux film ou un blockbuster récent, ce processeur ajuste l’image pour vous offrir la meilleure qualité possible. Pour les gamers, l’écran monte à 144 Hz, c’est tout simplement digne d’un très bon moniteur gaming, mais sur un écran OLED de 65 pouces. D’ailleurs, le Samsung Gaming Hub intégré sous permet d’accéder directement à du jeu en cloud sans console, mais encore faut-il avoir une connexion fiable.

