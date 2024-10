Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Pixel 9 est le nouveau smartphone haut de gamme de Google. Doté de nombreuses fonctionnalités et d’un volet photo performant, le smartphone profite déjà de 100 € de réduction pour ce dernier jour de Prime Day.

C’est quoi, cette promotion sur smartphone Google ?

Le Google Pixel 9 est vendu 999 € à sa sortie en fin août 2024. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 899 € sur Amazon.

C’est quoi, ce smartphone de Google Pixel 9 ?

Le Pixel 9 est le dernier smartphone de Google. Son design fait un peu plus premium que ses prédécesseurs, avec des lignes droites et des bords arrondis, et une grande qualité de finition. ‎Sa taille de 15,28 × 7,2 × 0,85 cm pour un poids de 190 g en fait un modèle dans la norme, et qui offre une prise en main agréable. Son écran de 6,3 pouces à la résolution Full HD+ de 1080 × 2424 pixels offre une très bonne luminosité, et une calibration des couleurs correcte.

Dans son ventre, la puce maison Tensor G4 fait un bon travail pour le multitâche et les jeux vidéo, à condition de ne pas mettre les graphismes à fond. Pousser dans ses derniers retranchements, le smartphone de Google aura tendance à chauffer légèrement. Le taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz apporte la fluidité qu’on attend d’un smartphone haut de gamme actuel.

Le Pixel 9 // Source : Google

À ce prix, le Pixel 9 est une bonne affaire ?

Avec 10 % de réduction, le dernier-né de Google est un excellent choix, surtout si vous recherchez un excellent photophone. Même si le Pixel 9 embarque le même capteur principal que le Pixel 8, les clichés restent d’une très grande qualité. Le capteur principal prend des photos nettes et détaillées, y compris dans des conditions de faible luminosité. Les algorithmes de Google font ensuite leur magie et proposent des corrections bluffantes et des rendus de qualité.

Enfin, niveau autonomie, le Pixel 9 tiendra une journée entière, dans le cas d’un usage normal. Pour une utilisation plus soutenue, il faudra passer par la case recharge dans la journée.

