Si votre tour PC de jeu peine à faire tourner les derniers titres du moment dans une bonne qualité, alors c’est peut-être le moment de changer de carte graphique. Pendant les Prime Day, Amazon affiche des réductions impressionnantes sur bon nombre de GPU Nvidia. Voici les meilleures offres chez chaque marque et pour chaque gamme, de quoi bien se préparer avant l’arrivée de Assassin’s Creed Shadows ou GTA 6 pour les plus patients.

La carte graphique est souvent le premier composant sur lequel on s’attarde pour monter ou améliorer sa tour de gaming PC. Dans un PC, c’est elle qui s’occupe de l’affichage et de la qualité d’image. Ainsi, un bon GPU est primordial pour profiter de la qualité de son écran branché à la tour.

Dans les tours déjà montées, on peut vite payer une fortune pour une gamme qui n’en vaut pas le prix. Alors, il est intéressant d’acheter ce composant seul pour le monter soi-même — c’est d’ailleurs assez simple.

Pendant les Prime Day, une grande opération a justement lieu sur les cartes graphiques. Des réductions qui sont belles à voir lorsqu’on se rappelle qu’en 2021, les cartes graphiques étaient en complète pénurie, vendues sur le marché secondaire à des sommes exorbitantes comme de précieux Graal.

Les cartes graphiques Nvidia en promotions durant les Prime Day

Nvidia est le leader mondial dans le domaine des cartes graphiques, et ce, depuis plusieurs années. C’est d’autant plus notable lorsqu’on voit l’évolution du cours de l’action Nvidia cette dernière année. La firme a grandement bénéficié de l’engouement autour de l’intelligence artificielle, un domaine dans lequel elle se place en pole position pour fournir des puces dédiées aux calculs nécessaires pour l’IA.

Avec cette nouvelle activité, Nvidia n’a pas oublié son domaine de prédilection, les jeux vidéo. La société propose une gamme variée de cartes graphiques destinées à divers usages, allant des jeux vidéo à l’intelligence artificielle et à la conception graphique pour les professionnelles.

Chez Nvidia, on parle de générations avec plusieurs gammes. En ce moment, la génération du moment est la RTX série 4000, elle succède les séries 3000. Comme pour l’ancienne génération, il y a plusieurs gammes, qui proposent des performances croissantes, de la 4050 à la 4090. Plus le chiffre monte, plus les performances sont au rendez-vous. Petite subtilité, Nvidia décline aujourd’hui certains modèles en versions Ti et Super, des itérations boostées avec un peu plus de puissance. Cela se remarque au niveau du nombre de cœurs CUDA, de la fréquence et même au niveau de la VRAM.

Les RTX 4060 en promotion pendant les Prime Day

Les RTX 4060 des Prime Day // Source : Amazon

Initialement, la 4060 était l’entrée de gamme à la sortie de la série 4000. Aujourd’hui, il existe une version encore plus petite, la 4050. La 4060 offre un bon rapport qualité-prix et permet de jouer en haute qualité en full HD 1080p. Néanmoins, elle sera limitée sur des résolutions plus importantes comme la 2K ou la 4K, surtout pour les titres récents qui nécessitent beaucoup de ressources.

Pour ce guide des Prime Day, nous avons trouvé trois bonnes références de 4060, dont une Ti de 16 Go qui pourra assurer des tâches plus lourdes comme des sessions de montage vidéo.

Les RTX 4070 à prix cassés durant les Prime Day

Les RTX 4070 des Prime Day // Source : Amazon

Les 4070 constituent le milieu de gamme de la marque. Elle offre des performances solides en gaming, capable de gérer des résolutions en 2K avec des paramètres élevés et même de s’attaquer à la 4K pour certains jeux moins gourmands. Elle peut même être un bon choix pour les débutants en création 3D

Pendant les Prime Day, on retrouve trois bonnes références, dont une Ti et même une Ti Super, idéale pour pousser les performances en 1440p.

Les RTX 4080 à moins de 1000 € lors des Prime Day

Les RTX 4080 des Prime Day // Source : Amazon

Avec les 4080 de chez Nvidia, on entre dans le haut de gamme. Conçue pour gérer les résolutions élevées telles que le 2K et le 4K, cette carte graphique permet de jouer en ultra haute qualité avec des taux de rafraîchissement élevés et de très bons graphismes. Pas de problème pour faire du rendu 3D, du montage vidéo en 4K et même de la création d’images par IA générative en local.

Mais, encore faut-il que votre tour puisse assurer le bon fonctionnement de cette dernière. Pour faire tourner ce GPU, mieux vaut se tourner vers un Ryzen 7000 ou Intel i5 minimum de 13e ou 14e génération.

Les RTX 4090 bradés durant les Prime Day

Les RTX 4090 des Prime Day // Source : Amazon

La RTX 4090 est le summum de la série 4000 de Nvidia. Mesurant environ 30 centimètres, il faut avoir une tour suffisamment large et de support pour éviter de casser la carte mère. Avec systématiquement plus de 20 Go de VRAM, ce GPU est paré pour la 4K. Pour la 8K, c’est encore difficile, il peine à afficher plus de 20 FPS sur des titres récents comme Spider-Man.

Elle coûte le prix d’une bonne tour de gaming. C’est pourquoi des économies des Prime Day peuvent être les bienvenues.

Quelle marque choisir pour sa carte graphique pendant les Prime Day ?

Asus, MSI et PNY sont au rendez-vous, mais il est inutile de trop vous attarder sur la marque. Pour la majorité des utilisateurs, les différences entre les composants ne sont pas vraiment déterminantes. Il s’agit généralement d’une question de design, de logiciel complémentaire et surtout de système de refroidissement.

Combien de ventilateurs pour ma carte graphique ?

L’un des points déterminants est surtout le nombre de ventilateurs. La plupart des cartes peuvent être proposées avec 2 ou 3 ventilateurs. À vous de voir si vous avez besoin d’un composant compact si votre tour est petite et déjà bien refroidie, ou si vous privilégiez plutôt une carte à 3 ventilateurs.Gardez en tête que pour usage intensif sur des jeux en ultra par exemple, les structure à 3 ventirads sont plus recommandés.

Combien de VRAM pour ma carte graphique ?

Pour le nombre de Go de RAM de votre carte graphique, tout dépendra encore une fois de votre utilisation. Pour jouer, plus la RAM de votre GPU est élevée, plus le composant sera à même d’afficher une bonne qualité d’image dans une résolution élevée. On peut aisément catégoriser la RAM nécessaire pour différents usages :

Usage bureautique basique et consommation multimédia : 2 à 4 Go de RAM ;

Jouer en 1080p : 4 à 6 Go de RAM ;

Jouer en 1440p : 6 à 8 Go de RAM ;

Multi-écrans, montage vidéo, création graphique et jouer en 4K : plus de 8 Go de RAM.

