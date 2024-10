Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Huawei Watch GT 4 est une montre connectée élégante et qui propose un suivi pertinent et efficace des données. C’est un modèle recommandable lorsqu’elle passe sous les 200 €.

C’est quoi, cette promotion sur la Huawei Watch GT 4 ?

La montre connectée Huawei Watch GT 4 (46 mm) est normalement vendue 249 €. Pour le Prime Day, elle est au prix de 184,99 € sur Amazon.

Vous la retrouverez, ainsi que d'autres modèles, dans notre guide des meilleures montres connectées à choisir en 2024.

C’est quoi, cette montre connectée Huawei ?

La Huawei Watch GT 4 adopte un design soigné qui ressemble au premier abord à une montre classique. Une fois au poignet, la montre est élégante, mais attention à son poids qui ne conviendra pas aux plus petits poignets. Elle embarque une dalle AMOLED de 1,43 pouce à la résolution de 466 × 466 pixels. La visibilité des informations est excellente, et la luminosité satisfaisante, même en plein soleil. Sa conception est de qualité et elle est parfaitement étanche grâce à une certification 5 ATM.

La partie logicielle est assurée par le système maison HarmonyOS 4.0, pour une interface qui ressemble à ce que propose Google sur ses montres Pixel Watch. En plus des fonctions tactiles, deux boutons physiques permettent de naviguer dans les menus. Malheureusement, même si l’interface est efficace, les applications tierces disponibles pour la montre Huawei Watch GT 4 sont plutôt rares et il faudra se contenter de ce qu’elle propose nativement.

À ce prix, cette montre est-elle une bonne affaire ?

La Huawei Watch GT 4 n’est pas la montre la plus complète sur le marché, mais à moins de 200 €, c’est une très bonne affaire. Elle reste très utile pour suivre vos entraînements et votre forme. Elle comprend un cardiofréquencemètre, un accéléromètre ou encore un capteur de température cutanée. Elle propose aussi un suivi du sommeil et du stress plutôt pertinent. La montre embarque une puce GPS et est compatible avec une centaine de sports.

Niveau autonomie, la Watch GT 4 peut fonctionner cinq jours avant d’avoir besoin d’être rechargée. Sa batterie de 524 mAh fait le plein en environ deux heures.

