Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les French Days ont débuté ce mardi 08 octobre 2024, et dureront deux petits jours. Vous avez donc jusqu’au 09 octobre 2024 pour profiter de remises sur plein de produits high tech, dont cette sélection de smartphones qui valent le coup en promotion.

👉 Prime Day 2024 : retrouvez les meilleures promotions tech

Les meilleures promos sur les smartphones pendant les Prime Day

1. Google Pixel 8 Pro

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go est vendu 1 099 € à sa sortie. Il est proposé pour les Prime Day au prix de 649 € sur Amazon. Il n’est certes pas le dernier de la gamme depuis la sortie des Pixel 9 Pro cette année, mais il demeure encore un très bon smartphone haut de gamme chez Google.

Le Pixel 8 Pro possède un design élégant et des dimensions de 162,6 × 76,5 × 8,8 mm pour un poids de 213 g. Sa dalle OLED de 6,7 pouces à la définition QHD+ offre une résolution de 1344 × 2992 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L’écran est lumineux et procure une bonne visibilité. La puce Tensor 3 délivre de bonnes performances, y compris pour les jeux vidéo. L’interface Pixel Experience rend l’expérience utilisateur plaisante grâce à de nombreuses fonctionnalités.

Google Pixel 8 Pro // Source : Montage Numerama

La grande qualité du Pixel 8 Pro réside dans son bloc photo, et ses trois capteurs performants. Les clichés sont beaux et détaillés, de jour comme de nuit. L’IA fait un excellent travail de retouches et de corrections. Le 8 Pro peut également filmer en 4K à 60 i/s. Comptez une journée et demie d’autonomie dans le cas d’un usage normal et 1 h 30 de recharge. Tout comme les modèles récents, il profite de l’intégration de Google AI, seulement quelques fonctions manquent encore à l’appel en France.

2. Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est vendu 1 469 € à sa sortie. Pour les Prime Day, le modèle 512 Go est au prix de 1 227 € sur Amazon.

Le Galaxy S24 Ultra est le smartphone haut de gamme de Samsung. Il possède selon nous l’un des plus beaux design du marché des smartphones. Ses dimensions de 162.3 × 79.0 × 8.6 et son poids de 232 g ne conviendront pas aux plus petites mains. Le S24 Ultra tient pourtant bien en main et est agréable à manipuler. La dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’écran est lumineux et lisible en toutes circonstances. Le SoC Snapdragon 8 Gen 3 permet de belles prouesses techniques pour l’ensemble des tâches, jeux vidéo compris, et sans concessions sur les graphismes.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Montage Numerama

Le Galaxy S24 Ultra est aussi un très bon photophone, avec de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Galaxy AI rend l’utilisation de votre smartphone bien plus simple grâce à un navigateur Samsung Browser optimisé, une fonction de traduction en temps réel, ou encore des retouches photo et vidéo bluffantes. Enfin, l’autonomie est de deux journées d’utilisation, dans le cas d’un usage normal.

3. Google Pixel 8a

Le Pixel 8a 128 Go est vendu 549 € sur le Store de Google. Il est en ce moment proposé pour les Prime Day au prix de 449 € sur Amazon.

Le design du Pixel 8a ressemble aux autres modèles de la gamme des Pixel 8, avec toutefois des bordures d’écran plus épaisses que ses grands frères. Ses dimensions de 152,1 × 72,6 × 8,9 mm pour un poids de 188 g offrent une excellente préhension, et conviendront à celles et ceux qui aiment les modèles compacts. Sa dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces, au taux de rafraîchissement de 120 Hz, est de qualité. Avec la puce Tensor G3, le Pixel 8a n’a rien à envier aux Pixel 8 et 8 Pro. Les menus sont quant à eux fluides et agréables sous Android 14.

Google Pixel 8a // Source : Montage Numerama

Le Pixel 8a possède trois capteurs photos performants, et une fonction de retouche Google AI. Le smartphone fait un excellent travail pour prendre des clichés de qualité, de jour comme de nuit. L’intelligence artificielle se charge d’optimiser les photos efficacement. Niveau autonomie, comptez environ 15 h d’utilisation, et une heure et demie pour le recharger.

4. Samsung Galaxy A05s

Le Samsung Galaxy A05s est vendu 169 € à sa sortie. Il est proposé pour les Prime Days au prix de 103,97 € sur Amazon.

Le Galaxy A05s est un smartphone entrée de gamme plutôt joli et bien conçu. Ses dimensions sont de 168.0 × 77.8 × 8.8 mm pour un poids de 195 g. Il embarque une dalle LCD Full HD+ de 6,7 pouces d’une résolution de 2400 × 1080 pixels, au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Malgré un manque de luminosité, l’écran s’en sort plutôt bien et reste bien visible, même en plein jour. Sa puce Snapdragon 680 de Qualcomm suffit pour offrir une expérience utilisateur plaisante sous OneUI 6, basée sur Android 14. Oublié malheureusement les jeux vidéo gourmands.

Samsung Galaxy A05s // Source : Montage Numerama

Niveau photo, le capteur principal prend des clichés dans de bonnes conditions. Les clichés manquent de détails en faible luminosité. Pour le prix, le smartphone de Samsung s’en sort quand même plutôt bien. Son point fort réside dans son autonomie d’une journée entière. Dommage qu’il mette plus d’ 1 h 30 pour se recharger.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !