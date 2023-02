Les soldes d’hiver touchent à leur fin. Vous avez jusqu’à demain pour profiter des dernières promos. Depuis le 11 janvier, Numerama vous accompagne pour vous présenter les meilleurs bons plans tech. Consultez notre guide et trouvez le téléphone, l’ordinateur ou la télé qu’il vous faut en promotion.

Les meilleures promos tech des soldes d’hiver

iPhone SE 2022 à 508 € au lieu de 559 €

Nous recommandons rarement l‘iPhone SE 2022, surtout après qu’Apple a décidé d’augmenter son prix de et de le proposer à partir de 559 € sur son site officiel. Ce modèle entrée de gamme est une version basique des téléphones plus luxueux de la marque. La qualité de fabrication est présente, et l’iPhone SE comblera parfaitement toutes celles et ceux à la recherche de l’expérience d’Apple au budget restreint. Pendant les derniers jours de soldes, l’iPhone SE est proposé avec une cinquantaine d’euros de réduction et tombe à 508 €.

iPhone SE 2022 à 508 € pendant les soldes

Du même format que l’iPhone 12 et 13 mini, l’iPhone SE fait partie des smartphones les plus petits offrant une bonne prise en main et la possibilité de le ranger dans toutes les poches. Son écran Retina HD mesure 4,7 pouces. Une puissante puce A15 Bionic anime l’iPhone SE. Ne vous attendez pas en revanche à des photos d’aussi grande qualité, le module photo se contente d’un unique capteur de 12 mégapixels. Dans l’ensemble, l’iPhone SE est puissant, mais reste sobre avec un design qui n’a pas été retravaillé et une autonomie minimum.

TV LG OLED55C2 à 1 169 € au lieu de 1 499 €

Toute dernière génération de téléviseur de la marque LG, la gamme C2 embarque une dalle LG OLED Evo mieux aboutit avec une luminosité plus grande que celle proposée dans les modèles C1. Les réglages préinstallés offre de superbes images. Ce téléviseur est particulièrement taillé pour la gaming avec ses 4 entrées HDMI 2.1, l’optimisation de ses fonctions ainsi qu’un temps de retard à l’affichage le plus intéressant du moment.

Téléviseur LG OLED55C2 en promo pour les soldes

Le modèle C2 en 55 pouces était commercialisé pas loin de 2 000 € à sa sortie. On le trouve aujourd’hui facilement pour 1 500 €, mais le site Rue du Commerce le propose en solde à seulement 1 169 €. Bien que cela reste une belle somme, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité prix sur le marché.

Aspirateur Dyson V11 Absolute à 459 € au lieu de 616 €

La réputation des aspirateurs Dyson n’est plus à faire. Bien qu’il ne soit pas le dernier modèle de la marque, le V11 offre une aspiration impeccable grâce à sa brosse Motorbar capable de démêler poils et cheveux. Un filtre capable d’aspirer des microparticules, d’une taille de 0,3 micron, laisseront vos pièces propres et assainis. Autant dire que bactéries et pollen ne lui résisteront pas. Avec ses 3 kilos, il est plutôt léger pour un aspirateur balais et offre un confort d’utilisation non négligeable en plus d’une autonomie qui peut atteindre l’heure. L’écran LCD vous indique la quantité de poussière aspirée ainsi que l’autonomie restante.

L’aspirateur Dyson V11 Absolute actuellement en solde

Si vous aviez jusque-là l’usage d’un aspirateur traineau, l’aspirateur balais Dyson V11 va révolutionner vos séances de ménage. Plus pratique, plus maniable, plus esthétique avec leur socle à fixer au mur pour un rangement facile et discret, tous les aspirateurs balais Dyson sont un bonheur. Cependant, il faut reconnaître qu’ils ne sont pas donnés. Les périodes de soldes sont toujours les bienvenues pour s’en équiper et une réduction de plus de 150 € sur un modèle comme le V11, ça ne se refuse pas.

iPad Air 2022 à 686 € au lieu de 789 €

La toute dernière tablette d’Apple, sortie fin 2022, profite des soldes pour perdre 18 % de son prix. Équipé d’une puce Apple M1, l’iPad Air de 2022 est capable de réalisé des tâche de bureautique, de participer à une visioconférence, de consulter vos mails ou de consommer des contenus vidéo. Accompagné d’un clavier Magic Keybord, ou d’un étui Logitech Combo Touch, l’iPad se transforme en véritable ordinateur ultra portable. Son écran de 10,9 pouces assure une résolution de 2 360 x 1 640 pixels.

L’iPad Air 2022, couleur gris sidéral, est en promotion pour les soldes // Source : montage Numerama

D’autres coloris sont disponibles, mais tous ne bénéficient pas de la promotion. La remise la plus avantageuse s’applique sur l’iPad Air en gris sidéral. Commercialisés à partir de 789 € sur l’Apple Store, à moins de 650 €, c’est une superbe occasion.

Apple MacBook Air M2 à 1 349 € au lieu de 1 499 €

Le dernier laptop d’Apple perd plus d’une centaine d’euros pendant les soldes. Sortis en fin d’année dernière, les nouveaux MacBook Air intègrent la dernière puce M2, plus puissante et encore plus fluide que la M1. C’est le retour également du système MagSafe qui permet une connexion aimantée avec le câble pour la charge. Son design a été repensé et l’ultra portable abandonne ses bords affinés pour un look plus proche du MacBook Pro, avec toujours autant de finesse pour un résultat épuré, signature de la marque. Avec pas loin de 15 heures d’autonomie, le nouveau MacBook Air ne vous laissera pas tomber.

MacBook Air M2 couleur lumière stellaire // Source : montage Numerama

Apple AirPods Pro 2 à 159 € au lieur de 299 €

Les AirPods Pro 2 font partie des meilleurs écouteurs Bluetooth du marché. La qualité de la réduction de bruit est impressionnante et vient presque égaler celle obtenue avec un casques audio. Apple a pris soin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités sur ses oreillettes. Il est maintenant possible de régler le volume ou de faire défiler les titres de votre playlist d’une simple pression sur la tige. Autre nouveauté très appréciable, si vous égarez votre boîtier, vous pouvez le faire sonner pour le retrouver facilement au fond de votre sac ou sur votre bureau.

Apple AirPods Pro 2 et leur boitier

La restitution du son est toujours d’aussi bonne qualité, avec des voix claires, des graves et des aiguës bien équilibrés. Les écouteurs Bluetooth d’Apple vous offre six heures d’autonomie. La recharge avec le boitier prolonge de quelques heures l’autonomie et il se recharge rapidement et facilement grâce à la technologie MagSafe. Commercialisés à 299 €, vous les trouvez en ce moment en solde à seulement 259 €, leur prix le plus bas.

Souris gaming Razer Basilisk v3 à 62 € au lieu de 84 €

Profitez des soldes pour investir dans cette souris gaming de la célèbre marque Razer. Sortie depuis deux ans, cette souris filaire est toujours aussi performante et agréable. Ergonomique, elle dispose d’une molette débrayable très pratique et de 11 boutons particulièrement bien agencés. Son poids de 101 g place la Basilisk V3 parmi les plus lourdes du marché, et lui confère une bonne sensation de solidité. La souris de Razer n’est en revanche pas adapté aux joueuses et joueurs gauchers.

La souris de Razer qui vient remplacer avec brio la version V2 se trouve en dehors de toute promotion entre 70 et 85 €. Amazon la propose pour les soldes avec 41 % de remise à seulement 58 €. C’est le moment de renouveler ou de compléter votre setup gaming.

Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 Go à 449 € au lieu de 659 €

Alors certes, avec la sortie prochaine des Samsung Galaxy S23 il n’est pas le plus récent. Cependant, ses caractéristiques le placent dans une moyenne tout à fait respectable de ce qu’on attend d’un smartphone aujourd’hui. Son écran de 6,5 pouces s’équipe de la toute dernière technologie AMOLED, garantie d’une image lumineuse avec une définition Full HD. On retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 865. La fréquence d’affichage est de 120 Hz et le modèle proposé supporte la 5G. L

Samsung Galaxy S20 FE

Le smartphone haut de gamme de Samsung sorti en 2020 profite d’une promotion de plus de 30 % et passe en dessous les 450 € en cette période de soldes. C’est une très bonne occasion pour s’offrir un beau téléphone pas cher.

Chargeur rapide Samsung 45W à 34 € au lieu de 50 €

Maintenant, quand vous achetez un téléphone, le chargeur n’est pas inclus. Les chargeurs propriétaires coûtent souvent cher et les soldes représentent une bonne occasion pour s’en offrir un moins cher.

Chargeur rapide Samsung 45 W + câble USB C

La charge rapide, une fois qu’on l’a testée, on ne peut plus s’en passer. Avec une puissance de 45 W, le chargeur rapide de Samsung permet de charger son smartphone en seulement une heure. Il faut évidemment que votre téléphone soit compatible avec cette puissance de charge pour bénéficier de la charge rapide. Si ce n’est pas le cas, le chargeur de Samsung adapte la puissance délivrée. La charge se fera plus lentement sans endommager votre appareil. Le chargeur est bien sûr compatible avec les téléphones de Samsung, mais aussi avec d’autres smartphones, des liseuses, des casques et écouteurs, à partir du moment que la charge s’effectue avec un câble USB C fournit avec le bloc chargeur.

PC HP Victus Gaming 15 à 699 € au lieu de 999 €

Un ordinateur portable gaming, ça coûte cher. En dessous de 1 000 €, il est compliqué de s’équiper d’un bon ordi capable de tenir dans la durée. Ce n’est plus le cas pendant les soldes. Le PC gaming d’HP bénéficie d’une promotion de 30 % et passe en dessous des 700 €. Une bonne affaire et une super machine pour jouer.

PC gaming HP en solde

Voyons de plus près sa fiche technique. Un grand écran Full HD de 15,6 pouces avec une dalle IPS. Un Ryzen 5 5600H en guise de processeur accompagné d’une carte graphique AMD Readeon RX 6500M. Un SSD de 512 Go pour le stockage interne et 16 Go de RAM complètent la configuration. Même s’il n’est pas le plus performant des ordinateurs de gamer, le PC HP Victus Gaming fera tourner correctement les jeux les plus gourmands. Il atteindra ses limites sur les jeux aux graphismes plus exigeants avec lesquels il faudra se contenter d’un réglage plus modeste. À ce prix, c’est vraiment un très bon rapport qualité prix pour un PC portable gaming.

MacBook Air M1 à 1 029 € au lieu de 1 199 €

L’offre est moins intéressante aujourd’hui qu’en début de soldes, mais économiser une bonne centaine d’euros permet, par exemple, de compléter son achat d’un sac pour ordinateur portable. Malgré la sortie récente du dernier MacBook Pro 14 M2 Pro, l’ultraportable d’Apple reste une référence avec son design fin et son poids plume d’1,29 kilo. Ses dimensions lui permettent de se glisser dans n’importe quel sac à dos pour ordinateur portable. Compact, il est aussi endurant puisqu’il vous accompagnera sans problème une journée entière grâce à son autonomie comprise entre 10 et 15 heures.

MacBook Air M1

Le MacBook Pro M1 est vendu à partir de 1 199 € sur l’Apple Store. Avec les soldes, vous pouvez le trouver à moins de 1 000 € dans sa configuration de base, avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Xiaomi Mi TV Stick 4K

Si vous arrivez au bout de ce que votre box fournisseur a à vous offrir ou si vous aimeriez bien transformer votre ancien téléviseur en SmartTV sans dépenser des sommes folles, profitez de cette remise sur le Xiaomi Mi TV Stick. Vous le branchez à l’arrière de votre téléviseur en HDMI et le tour est joué. Vous accédez à une interface agréable permettant d’installer des applications et de naviguer pour choisir vos programmes préférés et de faire du streaming en qualité 4K.

Xiaomi Mi TV Stick et sa télécommande en réduction

Si vous avez lu notre comparatif des meilleurs Box TV, vous vous apercevrez que celui-ci n’en fait pas partie. Pour la simple et bonne raison qu’en dehors de toute promotion, il est aussi cher que le Fire TV Stick d’Amazon qui propose un produit un peu plus aboutit. En revanche, avec 20 % de remise, son rapport qualité prix devient intéressant d’autant plus qu’il est compatible 4K et supporte les derniers formats pour une bonne qualité de visionnage.

Aspirateur Roomba i7156 d’Irobot à 479 € au lieu de 679 €

Si l’aspirateur robot vous tente depuis un moment, profitez de cette remise de 45 % pour tester l’une des meilleures références sur le marché. Capable d’effectuer une cartographie de votre intérieur, le Roomba i7156 aspire avec précision poussières, poils et cheveux grâce à sa brosse rouleau en caoutchouc. Carrelage, parquet, mais aussi tapis et moquette, cet assistant ménager est conçu pour aspirer tout type de sols avec efficacité. Il détecte les escaliers et les meubles afin d’éviter tout accident.

Contrôlable à partir d’Alexa ou Google Assistant, facilitez-vous la corvée de ménage. Il dispose d’1 h 30 d’autonomie. Lorsqu’il a effectué sa tâche, il revient se mettre en charge sur son socle. Les performances et options du Roomba i7156 le placent parmi les aspirateurs robot haut de gamme. Habituellement commercialisé aux alentours de 700 €, retrouvez le soldé à 479 € chez Darty.

Souris gaming Logitech G Pro à 79 € au lieu de 139 €

La souris sans fil Logitech G Pro, c’est la souris des PGM. Spécialement conçue pour l’e-sport, elle est plébiscitée par les joueurs professionnels. La souris est un élément clé d’un bon setup gaming et la G Pro intègre toutes les qualités requises. Grâce à son capteur optique performant, elle est précise et rapide, avec un temps de réponse de 1 ms. Elle offre une bonne prise en main et jusqu’à huit boutons programmables.

C’est le moment d’affûter vos tirs et d’augmenter vos performances en jeu grâce à cette promotion sur la souris pensée par des pros. En dehors de toute promotion, la souris se trouve entre 120 et 130 €. Elle est actuellement soldée à moins de 80 €.

Vidéoprojecteur Samsung The Freestyle SP à 549 € au lieu de 999 €

Qui n’a jamais eu envie d’avoir sa propre salle de cinéma à la maison ? Aujourd’hui plus besoin d’investir dans d’énormes écrans, ni de refaire votre salon pour installer un vidéoprojecteur. Les modèles de vidéoprojecteurs modernes sont puissants et capables d’adapter la taille de l’image en fonction de la distance sans avoir à faire de multiples manipulations. Parfois encore un peu cher, la période des soldes d’hiver est une bonne occasion pour s’équiper et se programmer une bonne séance ciné confortablement installé chez soi.

Le vidéoprojecteur de Samsung possède toutes ces qualités en plus d’aborder un design sympa et d’être de petite taille. Très polyvalent, il s’emporte facilement partout. Côté technique, il se connecte facilement à votre téléphone, la résolution est en Full HD, il est compatible HDR 10 et diffuse le son à 360 ° avec une très bonne qualité. En temps normal, le petit vidéoprojecteur portable de Samsung coûte 1 000 €. En cette période de soldes, retrouvez le sur Amazon avec une remise de 40 %.

Samsung Galaxy S22 Ultra à 999 € au lieu de 1 259 €

À l’aube de la sortie de ses derniers modèles, Samsung profite des soldes pour appliquer une promotion de 20 % sur la version la plus luxueuse et la plus haut de gamme de son smartphone de 2022. Vous pouvez aujourd’hui vous offrir le Galaxy S22 Ultra avec 128 Go de stockage pour moins de 1 000 €.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra vu de face et de dos

Les finitions sont impeccables, un emplacement pour ranger le stylet est prévu dans le corps du téléphone. Le Galaxy S22 Ultra dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh capable de tenir plus d’une journée. L’écran de 6,8 pouces est à la pointe de la technologie avec une image lumineuse très agréable. Le capteur photo principale affiche, quant à lui, 108 Mpx.

Batterie externe Anker sans fil à 29,99 € au lieu de 45 €

Anker est une référence dans le domaine du chargement de tous vos objets multimédia. Du bloc chargeur à la powerbank, Anker propose une large gamme de produits compatible avec toutes les marques de smartphones et même Apple. En cette période de soldes d’hiver, on a trouvé sur Amazon cette excellente affaire sur une batterie externe sans fil pour iPhone. Bien que compatible avec tous les téléphones récents, la batterie Anker PowerCore Magnetik 5K a été particulièrement conçue pour s’adapter au dispositif MagSafe des iPhone. Habituellement vendue aux alentours de 45 €, aujourd’hui, elle est affichée à 29,99 € sur Amazon.

Batterie externe Anker PowerCore sur des iPhone 13 et 13 mini

D’une capacité de 5 000 mAh, vous aurez de quoi recharger à bloc votre iPhone. La charge complète de votre iPhone peut prendre du temps, car la charge sans fil est tout de même moins rapide qu’une charge filaire. La batterie est livrée avec un câble USB-C permettant de la recharger. Attention à utiliser une coque assez fine ou disposant du cercle magnétique correspondant à la technologie MagSafe pour une meilleure fixation du téléphone sur la powerbank.

Galaxy Buds 2 Pro à 149 € au lieu de 229 €

Les derniers écouteurs sans fil de Samsung sont actuellement en promotion pour les soldes. Si elle n’est pas aussi bonne que sur les AirPods Pro 2, la réduction active présente sur les Galaxy Bids 2 Pro est suffisante pour écouter vos playlists favoris sans être gêné par le bruit environnant. Le mode transparence est également présent. Les écouteurs ont un joli design et tiennent bien en place. Ils viennent dans un élégant boitier qui permet de les recharger.

Niveau autonomie, il faut compter 8 heures de musique et jusqu’à plus de trente heures d’écoute avec le boitier sans la réduction de bruit active. L’autonomie tombe à cinq heures avec la fonction activée. La qualité sonore est au rendez-vous, mais pour profiter pleinement des performances de vos écouteurs, mieux vaut être équipé d’un smartphone Samsung. Des capteurs disposés sur les écouteurs permettent de mettre en pause ou de contrôler le volume d’une simple pression sur l’oreillette. Rakuten les propose à seulement 149 € pendant les soldes.

Écran gaming Asus VG27AQ à 329 € au lieu de 399 €

L’un des meilleurs écrans gaming bénéficie d’une remise de presque 20 % pour les soldes. À ce prix, ce moniteur étudié pour le jeu est vraiment top. Il embarque la technologie ELMB pour Extrem Low Motion Blur. Assez exclusive, cette fonctionnalité permet d’éteindre le rétroéclairage entre plusieurs images ce qui améliore globalement la netteté. Combiné au G-Sync, l’ELMB procure une super expérience en jeu fluide avec un temps de réponse de 1 ms.

L’écran se compose d’une dalle IPS de 27″. De multiples réglages sont possibles et l’écran est compatible HDR. Il affiche un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, que vous pouvez bien évidemment régler à votre convenance. Vous pouvez brancher vos consoles next-gen ou vous en servir comme moniteur pour votre PC.

Google Pixel 7 Pro à 806 € au lieu de 899 €

Le Pixel 7 Pro est le modèle le plus haut de gamme du dernier smartphone de Google. Réputée pour la qualité de ses photos, la marque ne nous déçoit pas. Google intègre plusieurs capteurs dans son téléphone et l’ajout d’une intelligence artificielle capable de corriger les photos permettent de faire d’excellents clichés dans toute cirsonctances. De nuit, de jour, en zoom x30 avec une précision déconcertante. Bref vous l’avez compris, c’est le top pour les jolis ph

Le Google Pixel 7 Pro 128 Go, couleur noir en solde // Source : montage Numerama

Outre ses jolies photos, le Pixel 7 Pro se targue d’un bel écran OLED avec un affichage en 120 Hz. Avec sa taille de 6,7 pouces, il peut se montrer difficile à manier, surtout pour les petites mains. Le Google Pixel 7 Pro est un téléphone que nous recommandons. Il se démarque de ses concurrents par un prix de sortie très abordables à côté de ses grands concurrents Apple et Samsung, qui propose leur modèle pro à plus de 1 000 €. Avec une remise de plus d’une centaine d’euros pour les soldes, il devient encore plus accessible. En revanche, vous n’aurez pas le choix de la couleur.

TV Samsung The Frame 55″ à 899 € au lieu de 1 499 €

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de croiser ce téléviseur un peu particulier. Conçu pour se dissimuler parfaitement dans la décoration de votre salon, le téléviseur The Frame de Samsung ressemble davantage à un tableau qu’à une télé. Il s’accroche au mur et affiche de belles peintures lorsque la télé est éteinte. D’une diagonale de 139 centimètres, il trouvera facilement sa place. Il n’est pas toujours évident de fixer le téléviseur. La qualité de l’image est celle promise par la technologie QLED de Samsung. Un affichage lumineux en Ultra Haute Definition 4K.

L’écran The Frame de Samsung

Habituellement vendu autour de 1 400 €, le site Rue du Commerce vous le propose avec une remise de 40 % au prix de 899 €. Il vient accompagné d’un appareil à massage à percussion. Parfait pour vous détendre devant votre nouveau téléviseur 4K.

PC gaming Lenovo Legion 5 à 969 € au lieu de 1 299 €

Les gameuses et gameurs le savent, un PC portable gaming, ça coûte cher. Si rien ne remplace la bonne config maison d’un PC fixe, l’ordinateur portable peut se révéler utile et pratique. Dans le rayon informatique, nous vous avons trouvé ce très bon PC conçu pour le jeu en promotion. Nous le recommandons d’ailleurs dans notre guide des meilleurs ordinateurs portables.

Lenovo Legion 5 soldé à 899 €

Design et performances sont au rendez-vous. Équipé d’un CPU AMD Ryzen 5 5600H avec 512 Go de mémoire interne et 16 Go de mémoire vive, ainsi que d’un GPU NVIDIA GeForce RTX série 30, le Legion 5 fera tourner tous vos jeux avec fluidité. Son écran mesure 15,6 pouces et l’affichage est en full HD.

iPad 9 (2021) à 369 € au lieu de 439 €

La tablette d’Apple, sortie en 2021, profite des soldes d’hiver 2023 pour afficher son prix le plus abordable. Avec une remise de presque 20 %, c’est 80 € d’économisés. L’iPad 10.2 profite d’un SoC Bionic Apple 13 et d’un écran de 10,2 pouces. L’iPad entré de gamme d’Apple se révèle largement suffisant pour des tâches simples telles que la consultation d’une boîte mail, la navigation sur internet ou encore le visionnage de contenus vidéos.

L’expérience offerte par Apple sur sa tablette entrée de gamme est dans la lignée de ce que la marque propose habituellement. L’écran est beau, les applications tournent avec fluidité et la réactivité d’Apple est toujours aussi plaisante. Si vous ne cherchez pas à utiliser de trop gros logiciels sur votre tablette, l’iPad 9 de 2021 est le meilleur compromis à ce prix. Si vous cherchez une tablette Apple plus performante, consultez notre guide pour savoir quel iPad choisir.

TV Samsung NeoQLED 55″ à 950 € au lieu de 1 700 €

Tout beau tout neuf, l’écran NeoQLED sorti en 2022, bénéficie d’une belle remise sur le site Ubaldi. À son lancement, ce téléviseur haut de gamme, embarquant la toute dernière technologie Quantum Mini LED, était vendu aux alentours de 1 700 €. Pendant les soldes, Ubaldi le propose à 1 089 € Aujourd’hui, vous pouvez vous l’offrir pour le prix d’une bonne télé 4K moyenne gamme.

Samsung Neo QLED QN85B en solde

D’une diagonale de 55 cm, la Neo QLED QN85B embarque les derniers processeurs de la marque coréenne Neo Quantum Processor 4K. Avec sa nouvelle technologie alliant mini LED et performances du QLED, l’image est lumineuse avec une profondeur des noirs encore mieux maîtrisée. Samsung a pensé à intégrer dans son téléviseur des woofers, pour un rendu sonore encore plus précis et il est également possible de contrôler votre TV avec votre voix en passant par Alexa ou Goggle Assistant. La télé est aussi compatible AirPlay. Ubaldi le propose à 1 079 € et rajoute 12 % de réduction supplémentaire avec le code W12JF0423. Le téléviseur revient donc à 950 €.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 599 € au lieu de 1 059 €

Samsung a revisité l’iconique portable à clapet et propose depuis quelques années une nouvelle génération de téléphone pliant. Pratiques, par leur format de poche lorsqu’ils sont pliés, ils permettent de profiter d’un grand écran une fois déplié. Sorti il y a un an, le Samsung Z Flip 3 s’équipe d’une puce Snapdragon 888. Son écran mesure 6,3 pouces une fois déplié. La dalle AMOLED offre un affichage lumineux, avec une résolution en Full HD + et une fréquence de 120 Hz. De quoi jouer agréablement. Une fois plié, un second écran, plus petit, vous indique l’heure et vous informe des notifications.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Commercialisé aux alentours de 1 000 euros, vous pouvez le trouver en ce moment à 599 € chez la Fnac

Le TV Samsung QLED 55 » à 799 € au lieu de 999 €

Sorti récemment, ce modèle a l’avantage de posséder la toute dernière technologie Samsung en termes d’affichage. Pour rivaliser face à l’OLED, Samsung a développé ses propres dalles à mi-chemin entre le mini LED et le Qled. Baptisée Néo-Qled, cette association offre une image plus lumineuse et mieux contrastée avec des noirs plus intenses.

TV 4K Samsung en promotion

Sa diagonale est de 55 pouces et son épaisseur seulement de . Son design fin et élégant trouvera aisément sa place dans n’importe quel intérieur et malgré sa finesse, il est possible de fixer la télé au mur. Compatible avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez lancer vos séries et vos films préférés au simple son de votre voix sans recourir à la télécommande. Le téléviseur supporte les formats les plus récents comme Dolby Atmos. Les joueuses et les joueurs de consoles de salon disposent d’une prise HDMI 2.1 et apprécieront les 120 Hz de taux de rafraîchissement.

Le SSD P5 de crucial pour PS5 à 99 € au lieu de 135 €

Si les jeux développés sur les consoles next gen sont d’un graphisme époustouflant, ils sont aussi très lourds. Bien que puissante, la PS5 manque un peu de mémoire interne et il n’est pas rare de devoir compléter sa console d’un SSD. Et ça tombe bien, puisque que celui de la marque Crucial, d’une capacité de 1 To et compatible avec la PS5 est actuellement en promotion. Vendu 135 € sur le site officiel, Amazon le propose à 99 €.

Sa vitesse de lecture séquentielle peut atteindre les 6 600 Mo/s et l’interface utilisée, en PCIe 4.0, rend le démarrage, le téléchargement et les transferts plus rapide. Il n’est pas compliqué d’équiper sa PlayStation 5 d’un SSD. Il suffit de respecter quelques règles comme bien penser au dissipateur de chaleur. Si ça vous intéresse, Thomas a pris le risque de vous montrer comment installer un SSD sur la PS5 dans cette superbe vidéo.

L’iPhone 13 à 849 € au lieu de 900 €

L’iPhone 13, sorti en 2021 est à son prix le plus bas en cette période de soldes. C-Discount vous propose de réaliser une économie d’une cinquantaine d’euros en faisant passer l’iPhone 13 à 849 €. Animé par la puce maison d’Apple la Bionic A15, il lira parfaitement les jeux de l’App Store dans une très bonne qualité en plus d’offrir une expérience fluide sous iOS 16. L’autonomie de l’iPhone 13 vous permettra de tenir aisément une journée sans avoir recours à une batterie externe. L’iPhone 13 est compatible avec le dispositif MagSafe offrant la possibilité d’une recharge sans fil.

L’écran mesure 6,1 pouces et s’équipe d’une dalle OLED. Les photos prises avec l’iPhone 13 sont d’excellente qualité grâce à ses 2 capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mégapixels. Ce smartphone haut de gamme d’Apple ne vous décevra pas. C’est l’occasion de s’offrir un téléphone Apple récent à moins de 900 €.

L’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect à 549 € au lieu de 699 €

Pour bien débuter les soldes d’hiver, Dyson propose une remise de 150 € sur son dernier modèle d’aspirateur sans fil le faisant passer à 549 €. C’est une bonne occasion pour s’équiper d’un aspirateur haut de gamme. Cheveux et poils d’animaux ne résisteront pas à la nouvelle brosse Digital Motorbar de la marque. L’aspirateur est livré accompagné de deux autres embouts pour faciliter l’entretien de vos plinthes avec le long suceur, et pour aspirer de petites surfaces ou vos canapés grâce à l’accessoire combinant brosse et embout large. Conçu pour filtrer les plus petites particules mesurant que 0,3 micron, il est l’allié idéal des personnes allergiques.

La qualité Dyson n’est plus à prouver. S’il n’est pas le modèle le plus haut de gamme de la marque, le V15 reste l’un des plus performants. Il lui faut 4 heures de charge pour une bonne heure d’autonomie en mode

Le Xiaomi 11T à 425 € au lieu de 600 €

Si Xiaomi est réputé pour ses téléphones moyenne gamme à l’excellent rapport qualité prix, il est capable aussi de produire du plus haut de gamme, comme avec le Xiaomi 11T, avec autant de fiabilité. Le premier jour des Soldes démarre fort puisque vous pouvez trouver le Xiaomi 11T au prix d’un téléphone moyenne gamme chez Samsung. Commercialisé en temps normal à 600 €, il tombe à seulement 425 € pendant les soldes.

Le Xiaomi 11T soldé

Performant et esthétique, le Xiaomi 11T à tout pour plaire. Son écran de 6,67 pouces, doté d’une dalle AMOLED, offre un affichage en Full HD +, lumineux avec des noirs profonds. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels qui n’a rien à envier à ses concurrents. Sa batterie d’une capacité de 5 000 mAh est capable de tenir plus d’une journée. En plus de tous ces atouts, le Xiaomi 11T est compatible 5G, affiche un espace de stockage de 128 Go et de 8 Go de RAM.

Le casque audio Bose Quiet Comfort 45 à 245 € au lieu de 269 €

Ce casque audio de type circum-auriculaire à réduction de bruit active fonctionne avec le Bluetooth. Sans fil, il s’appaire facilement avec votre smartphone. La qualité sonore attendue de Bose est au rendez-vous. Le casque est confortable et son poids est bien repartie sur l’arceau. La réduction active est l’une des meilleurs disponibles sur le marché actuellement. Vous ne serez pas non plus déçu par son autonomie de plusieurs heures.

Le Bose QC 45 en solde

Le One Plus Nord 2 à 299 € au lieu de 399 €

Avec un rabais de 20 % sur son prix d’origine de 349 €, le prix du One Plus Nord 2 tombe en dessous de 300 euros. C’était déjà un bon rapport qualité prix, mais à ce prix là, c’est l’occasion de s’offrir un bon smartphone à moins de 300 euros. Si la marque peine un peu face à des concurrents mieux implantés, comme Samsung ou Xiaomi, elle reste néanmoins capable de proposer des téléphones modernes, au joli design et suffisamment performants pour se faire une place sur le marché.

Le OnePlus Nord à 279 €

Pour moins de 300 euros, le One Plus Nord 2 dispose un bel écran AMOLED d’une diagonale de 6,43 pouces. La résolution d’affichage est en Fulle HD avec une fréquence de 90 Hz. Son module photo s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx et deux autres capteurs capables de prendre une photo en ultra-grand angle. Sa batterie de 4 500 mAh offre une autonomie raisonnable dans la moyenne des téléphones d’aujourd’hui. Compatible 5G, la marque affiche un espace de stockage interne de 128 Go et 8 Go de mémoire vive.

