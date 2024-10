Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Canal+ a relancé son offre dédiée aux moins de 26 ans cet été, avec un contenu plus sportif, idéal pour suivre la Ligue des Champions. Et c’est toujours à moins de 20 € par mois, mais plus pour longtemps…

C’est quoi, l’offre sur cet abonnement Canal+ ?

Disponible jusqu’au 11 octobre 2024, l’offre Rat+ comprend le bouquet Canal+ et l’ensemble de son contenu, Apple TV+, ainsi que les chaînes sport du groupe, Beinsports et Eurosport. Cette offre, au prix de 19,99 € par mois, est sans engagement et destinée aux personnes de moins de 26 ans.

Qu’y a-t-il, dans cet abonnement Rat+ Sport ?

L’offre Rat+ proposée par Canal+ se destine aux personnes âgées de moins de 26 ans, sous présentation d’une carte d’identité à l’inscription. Cet abonnement donne accès à l’offre du groupe Canal+, avec la chaîne live Canal+, Canal+ Grand Écran, Canal+ Series, Canal+ Docs et Canal+ Kids. Ces chaînes sont surtout dédiées au cinéma, aux documentaires, aux séries internationales et aux contenus pour enfants.

Comme son nom l’indique, cette formule de Rat+ s’accompagne de plusieurs chaînes sport. Vous retrouverez Canal+ Sport, Sport 360, Foot, et Golf +, avec des événements dédiés au sport, des retranscriptions en direct d’évènements sportifs, tel que de la Formule 1 ou Ligue des Champions. Les chaînes BeinSports et Eurosport font aussi partie du pack, et diffusent régulièrement des matches de basket français et US, du cyclisme ou encore des évènements sportifs internationaux.

L’offre contient aussi un accès aux plateformes de SVOD Apple TV+et Paramount+, riche en contenu de qualité.

Est-ce que l’abonnement Rat+ est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous désirez suivre les compétitions sportives nationales et internationales en profitant des émotions du direct. Rat+ Sport s’accompagne de l’application de streaming myCanal, disponible sur Android et iOS. Elle vous permet de visionner les évènements sportifs et les services de SVOD compris dans l’offre depuis votre téléviseur, smartphone ou tablette, box internet, ordinateur, et console de salon. Si vous possédez déjà un abonnement à Apple TV+, vous pourrez utiliser vos identifiants déjà existants.

