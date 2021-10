Planète la plus explorée du système solaire, Mars est à la fois un monde froid, désertique et dynamique. Que faut-il savoir au sujet de notre voisine, surnommée la planète rouge ?

Mars peut donner l’impression d’être un monde désertique et froid, mais la planète est aussi très dynamique, avec ses saisons, ses séismes et ses signes d’activité passée. La planète rouge, voisine de notre Terre, occupe une place particulière : c’est tout simplement la planète la plus explorée du système solaire.

Voici les 10 principales choses à savoir sur la rougeoyante Mars.

La planète Mars au sein du système solaire

Mars est la quatrième planète du système solaire, par sa distance au Soleil. Mars se trouve entre la Terre et Jupiter.

Quelle est la distance de Mars au Soleil ?

La distance moyenne de la planète rouge par rapport à l’étoile est de 227 millions de kilomètres, soit 1,52 unité astronomique.

Quelle est la distance entre la Terre et la planète Mars ?

La distance entre les deux planètes est variable, puisque Mars et la Terre se déplacent constamment sur leurs orbites autour du Soleil. On peut cependant dire qu’en moyenne, Mars se trouve à 225 millions de kilomètres de la Terre.

La distance est la plus faible entre les deux astres quand la Terre est positionnée entre Mars et le Soleil — au moment de l’opposition. Par exemple, le 6 octobre 2020, Mars se trouvait à une distance de 62 millions de kilomètres de la Terre.

Quelle est la durée du voyage pour aller sur Mars ?

La durée du voyage entre les deux planètes dépend de leur position sur leur orbite respective. La durée du voyage est généralement estimée à 260 jours (plus de 8 mois), au moment où Mars effectue son passage le plus proche de la Terre.

Cette durée peut être optimisée ou varier. Pour la mission Mars 2020, par exemple, la Nasa prévoyait que le voyage durerait environ 7 mois.

Quelles sont les caractéristiques de Mars ?

Taille, masse, atmosphère, climat, satellites… Voici les caractéristiques qui rendent Mars si unique.

Quelle est la taille de Mars ?

Mars est une petite planète : elle est 1,9 fois plus petite que la Terre, avec son diamètre de 6 779 kilomètres.

Quelle est la masse de la planète rouge ?

La masse de la planète Mars est de 641 693 000 000 000 000 000 000 kilogrammes (on écrit aussi 6,417 × 1023 kg). On peut plus simplement dire que Mars représente environ 10 % de la masse de la Terre.

D’où vient le nom de Mars ?

Tout comme Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, Mars est connue depuis bien longtemps : toutes ces planètes sont visibles à l’œil nu (on peut les confondre avec des étoiles). Mars a été associée à la guerre dans l’Antiquité : elle a donc reçu le nom du dieu de la guerre dans la mythologie romaine.

L’astre doit d’ailleurs son surnom de « planète rouge » à son apparence dans le ciel : la planète est visible à l’œil nu et ressemble à une étoile à la coloration rouge orangé. Grâce aux missions d’exploration de Mars, on sait désormais que la planète a cette couleur, car les minéraux de fer présents dans son sol s’oxydent.

Mars est-elle rocheuse ou gazeuse ?

Mars est une planète dite tellurique, c’est-à-dire une planète du même type que la Terre, relativement dense, mais avec des dimensions modestes. C’est donc une planète rocheuse (constituée essentiellement de roches et de métal), comme le sont également Mercure, Vénus et la Terre. On les définit ainsi par opposition aux planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

Quelle est la température de la planète Mars ?

À la surface de Mars, la température peut varier de -140 à 30°C. Même si les étés peuvent être assez chaud au niveau de l’équateur, Mars est en fait très froide : sa température moyenne est de -63°C. Il est possible que, par le passé, Mars ait été une planète plus chaude et humide, possédant peut-être des réservoirs d’eau liquide.

Quelles sont les conditions climatiques sur Mars ?

Mars est célèbre pour ses tempêtes de poussière — dont certaines peuvent couvrir de larges portions de la planète. Même si l’eau est très faiblement présente dans l’atmosphère de Mars (elle représente un millième de la vapeur d’eau dans l’atmosphère de la Terre), sa présence suffit à former de minces nuages. Néanmoins, il n’y a pas de précipitations.

Mars a des saisons, car elle est inclinée de 25° environ sur son axe. En fonction de l’été ou de l’hiver, on a pu voir que les calottes de glace se réduisent ou s’étendent au niveau des pôles.

À quoi ressemble sa surface ?

La surface de Mars ressemble à un grand désert froid, tandis que l’intérieur de la planète serait plutôt gluant et chaud. Comme la Terre, la planète possède des calottes glaciaires polaires, des volcans (inactifs) et des canyons. Certaines zones de Mars semblent avoir abrité des lacs par le passé.

Une question qui occupe la communauté scientifique est de savoir si la planète a pu un jour abriter une forme de vie (si tel a été le cas, il s’agirait probablement d’une vie microbienne) et/ou si elle est habitable actuellement.

Est-il possible de respirer sur Mars ?

L’atmosphère de Mars est fine, avec une pression très faible (moins d’un centième de celle sur Terre). Cette atmosphère contient principalement du dioxyde de carbone (à hauteur 96 %). Elle renferme de l’oxygène, mais en trop faible quantité pour qu’un humain puisse espérer respirer sur Mars : 0,1 %. À titre de comparaison, l’atmosphère terrestre contient 21 % d’oxygène.

C’est l’une des principales difficultés concernant les ressources d’une mission humaine sur Mars : il faudrait trouver comment fournir assez d’oxygène à tout l’équipage d’une base martienne. Un premier pas encourageant a été accompli par le rover Perseverance, qui a produit de l’oxygène à partir du dioxyde de carbone de l’atmosphère de Mars.

Combien de temps dure une année sur Mars ?

La période orbitale de Mars, ou la durée qu’il faut à la planète rouge pour réaliser un tour complet autour du Soleil, est de 687 jours terrestres — presque deux fois plus long qu’une année sur Terre. Sur Mars, les jours sont d’ailleurs nommés « sols ». Un jour martien dure plus longtemps qu’un jour terrestre : 36 minutes de plus (on peut aussi dire qu’un jour martien dure 24,6 heures).

Quelle est la gravité de Mars ?

La gravité sur Mars représente environ un tiers de la gravité terrestre. Dit autrement, un objet tombant sur Mars serait plus lent que le même objet tombant sur la Terre. En raison de cette moindre gravité, on pèse donc moins lourd sur Mars que sur Terre.

Mars a-t-elle des satellites ?

La planète Mars a deux lunes connues, baptisées Phobos et Déimos. Toutes deux sont relativement petites et parsemées de cratères.

Déimos est le plus petit de ces deux satellites naturels et mesure 15 kilomètres de long. Cette lune fait un tour de Mars toutes les 30 heures.

Phobos est la plus grosse des deux lunes, avec ses 27 kilomètres de long. Elle fait trois fois le tour de Mars en un jour.

La planète n’a pas d’anneau, mais l’hypothèse qu’elle en ait eu par le passé existe.

Quelles missions explorent Mars ?

Mars est l’un des corps les plus explorés du système solaire. Les diverses missions envoyées à sa surface ou positionnées en orbite autour d’elle aident les scientifiques à retracer l’évolution passée de Mars et sa structure actuelle.

Quelles missions explorent la surface de Mars ?

C’est la seule planète où l’humanité a pu envoyer des rovers en explorer la surface. Actuellement, la Nasa possède deux rovers qui arpentent la planète, Curiosity et Perseverance. Ce dernier est accompagné par un hélicoptère, Ingenuity. L’Administration spatiale nationale chinoise a également réussi à poser un rover sur Mars, Zhurong. Par le passé, les rovers Spirit, Opportunity et Sojourner ont également visité Mars.

Outre les rovers, la Nasa a posé sur Mars un atterrisseur baptisé InSight (qui n’est pas mobile, contrairement à Curiosity, Perseverance et Zhurong).

Quelles sondes sont en orbite autour de Mars ?

Enfin, il y a actuellement huit sondes spatiales actives en orbite autour de la planète rouge : 2001 Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Mars Express, ExoMars, Mars Orbiter Mission, Al-Amal, Tianwen-1.

