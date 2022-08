C’est la deuxième plus grande planète du système solaire. Avec ses anneaux glacés et rocheux, Saturne ne ressemble à aucune autre. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette géante gazeuse.

Encerclée de ses magnifiques anneaux, l’imposante Saturne ne passe pas inaperçue dans le ballet des planètes du système solaire. Bien qu’elle ne soit pas la seule à en posséder, difficile de nier que les siens sont les plus spectaculaires. Cette grosse boule gazeuse, qui est la deuxième plus grande planète, est la chouchoute de bien des astronomes professionnels et amateurs.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur Saturne en 18 questions.

La planète Saturne dans le système solaire

Saturne est la sixième planète du système solaire, par sa distance au Soleil, et la deuxième plus grande planète (derrière Jupiter).

Quelle est la distance de Saturne au Soleil ?

Saturne se trouve à une distance moyenne de 1,43 milliard de kilomètres du Soleil. Très exactement, 1 426 666 422 kilomètres. Cela équivaut à 9,5 unités astronomiques (une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres). À cette distance, la lumière du Soleil met environ 1 heure et 19 minutes à parvenir jusqu’à Saturne.

La planète Saturne dans le système solaire. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Quelle est la distance entre la Terre et Saturne ?

La distance entre la Terre et Saturne varie sans cesse, car les deux planètes se déplacent chacune sur leurs orbites autour du Soleil.

Cette distance est la plus faible lorsque Saturne est à l’opposition, c’est-à-dire lorsque Saturne est alignée avec la Terre et le Soleil. Ainsi, Saturne était à l’opposition le dimanche 14 août 2022 : sa distance avec la Terre était alors de 8,857 unités astronomiques, soit 1,32 milliard de kilomètres.

Quelle est la durée du voyage pour aller sur Saturne ?

Le voyage vers Saturne est long, très long. On peut prendre pour référence le temps qu’il a fallu à la mission Cassini-Huygens de la Nasa, lancée en 1997, pour atteindre la planète. La sonde s’est insérée en orbite autour de Saturne en 1997. Il a fallu plus de 7 ans pour faire ce voyage, ou très exactement 2 664 jours.

Les caractéristiques de Saturne

Célèbre pour ses superbes anneaux, Saturne a bien d’autres caractéristiques surprenantes qui méritent d’être mieux connues.

Quelle est la taille de Saturne ?

Saturne est une planète bien plus imposante que la Terre : elle est environ 9 fois plus grande qu’elle. Son diamètre est estimé à approximativement 116 500 kilomètres.

Quelle est la masse de Saturne ?

La masse de Saturne est estimée à 568 319 000 000 000 000 000 000 000 kilogrammes. Il s’agit de l’unique planète du système solaire moins dense que l’eau. Saturne représente un tiers de la masse de Jupiter, sa voisine.

D’où vient le nom de Saturne ?

Saturne est l’une des planètes visibles à l’œil nu (la plus lointaine du système solaire que l’on peut voir sans l’aide d’un instrument), ce qui a permis de la découvrir dès l’Antiquité. Le nom qui lui a été donné est celui du dieu romain Saturne, père de Jupiter, associé à l’agriculture et la richesse.

Saturne est-elle rocheuse ou gazeuse ?

La planète Saturne est gazeuse. Comme sa voisine Jupiter, elle contient principalement de l’hydrogène et de l’hélium. Si l’on pouvait mettre Saturne dans une baignoire géante, elle pourrait y flotter, car la planète est encore moins dense que l’eau.

À quoi ressemble la surface de Saturne ?

Puisqu’il s’agit d’une géante gazeuse, Saturne n’a pas véritablement de surface. Ce corps est essentiellement composé de gaz et de liquides, et aucun vaisseau ne pourrait s’y poser, comme on sait le faire sur Mars, par exemple. D’ailleurs, traverser les profondeurs tourbillonnantes de la planète vaporiserait n’importe quelle sonde qui oserait s’y aventurer. C’est exactement ainsi que la sonde Cassini-Huygens a achevé sa mission en 2017 : en plongeant dans l’atmosphère de Saturne.

Y a-t-il de la vie sur Saturne ?

Il semble improbable que la vie, telle que nous la connaissons, puisse exister dans l’environnement de Saturne. Les conditions (température, pression) sont tellement extrêmes que des organismes n’y survivraient pas.

Certaines lunes de Saturne, toutefois, sont prometteuses pour cette quête de la vie. Les océans internes d’Encelade et de Titan sont ainsi considérés par les scientifiques comme des lieux intéressants à explorer davantage, dans cette perspective.

Y a-t-il de l’eau sur Saturne ?

Saturne n’a pas de surface solide, mais on y trouve bien de l’eau. Des traces d’eau sous forme de vapeur existent dans son atmosphère. En outre, ses anneaux contiennent principalement de la glace d’eau.

Quelle est la température sur Saturne ?

À l’exception de Vénus, on peut retenir que dans le système solaire, plus une planète est éloignée du Soleil, plus il y fait froid. Sur Saturne, la température moyenne est estimée à -140° C (au niveau de son atmosphère, où la pression est égale à celle du niveau de la mer sur Terre).

Combien de temps dure un jour sur Saturne ?

Saturne n’est pas la planète qui tourne le plus vite sur elle-même dans le système solaire — elle est précédée par Jupiter dans ce classement. Néanmoins, elle est rapide aussi : le jour y dure à peine 10 heures et 40 minutes.

Combien de temps dure une année sur Saturne ?

La durée de l’année sur Saturne, soit le temps qu’il lui faut pour tourner une fois autour du Soleil, est de 10 759 jours terrestres. Soit à peu près 29 ans.

Pourquoi Saturne a-t-elle autant de lunes ?

Saturne ne tourne pas autour du Soleil en solitaire : ses nombreuses lunes lui tiennent compagnie. C’est tout simplement la planète du système solaire dont on connait le plus grand nombre de lunes. Saturne a 82 lunes, dont 53 confirmées. Pour les 29 autres, il faut encore valider leur découverte et les nommer officiellement. Les plus intéressantes pour les scientifiques sont sans aucun doute Titan (la plus grosse lune de Saturne) et Encelade (le sixième satellite naturel de Saturne, par sa taille). Étrangement, les lunes de Saturne se ressemblent peu.

L’origine des lunes de Saturne a certainement à voir avec la manière dont on pense que le système solaire s’est lui-même formé. Il est probable que de nombreux corps aient flotté autour de Saturne et des autres géantes gazeuses en formation, et aient été attirés par leur importante attraction gravitationnelle.

Pourquoi Saturne a-t-elle des anneaux ?

On pense que les anneaux de Saturne sont des restes de comètes, d’astéroïdes ou même de lunes. Ces corps auraient été comme « déchirés » sous l’effet de la puissante attraction gravitationnelle de la planète. Ce système d’anneau est vaste : il s’étend jusqu’à 282 000 kilomètres de la géante gazeuse. Les anneaux de Saturne tournent, mais pas à la même vitesse. Malheureusement, ces structures ne sont pas immortelles : les scientifiques estiment que les anneaux de Saturne auront disparu dans 300 millions d’années.

Tous les 15 ans, un phénomène étrange a lieu : les anneaux de Saturne semblent « disparaitre ». En réalité, c’est notre perception qui nous joue des tours. Cela est lié aux saisons sur la planète : régulièrement, on voit les anneaux de Saturne « par la tranche » — mais ils sont toujours là.

L’observation et l’exploration de Saturne

Voilà des siècles que l’humanité observe la belle Saturne. Plus récemment, elle s’est également mise à l’explorer d’un peu plus près.

Comment peut-on observer Saturne ?

Saturne est l’une des planètes du système solaire que nous avons la chance de pouvoir observer à l’œil nu, régulièrement, au long de l’année. Si vous possédez une lunette ou un télescope, vous pouvez bien sûr vous en servir pour mieux voir la planète.

Quand observer Saturne en 2022 ?

L’une des périodes les plus favorables à son observation est le moment de l’opposition (y compris les jours qui précèdent et suivent cette date) : Saturne est alors visible quasiment toute la nuit, car elle se lève quand le Soleil se couche, et inversement. Vous pouvez retrouver toutes les dates des oppositions de Saturne sur le site de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. En 2022, l’opposition de Saturne a eu lieu le 14 août. Cela se reproduira le 27 août 2023.

On peut aussi profiter des conjonctions de Saturne avec les autres planètes visibles à l’œil nu et/ou la Lune, pour la repérer plus facilement dans le ciel nocturne. Pour connaître les dates de ces événements, pensez à consulter nos calendriers mensuels des phénomènes astronomiques.

Quelles missions ont exploré Saturne ?

L’éloignement de Saturne et son environnement hostile rendent l’exploration de cette planète complexe. Toutefois, l’humanité a déjà réussi à l’approcher par l’intermédiaire de sondes, à plusieurs reprises. Tout a commencé en 1979, avec Pioneer 11. La prochaine grande étape de l’exploration saturnienne concerne Titan, l’une des lunes de la planète, qui sera étudiée de plus près par Dragonfly.