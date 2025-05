Lecture Zen Résumer l'article

La conquête de la planète Mars se joue aussi en Europe. L’Agence spatiale européenne (ESA) travaille sur un plan permettant de concevoir un service de transport interplanétaire entre la Terre et la planète rouge. Celui-ci se matérialiserait par LightShip, un remorqueur spatial.

Prochain arrêt : la planète Mars. Voilà la réalité qui pourrait advenir dans quelques années avec le projet LightShip, sur lequel l’Agence spatiale européenne (ESA) est en train de plancher. Objectif ? Faire émerger un service de transfert interplanétaire entre la Terre et la planète rouge, via un remorqueur spatial : LightShip.

Tout est parti d’un constat : la distance entre les deux mondes peut être parfois immense, avec un éloignement pouvant atteindre jusqu’à 400 millions de kilomètres. Rallier Mars est long et difficile, mais également coûteux. Cependant, il pourrait être possible de rendre certains trajets plus fréquents et plus abordables.

C’est ce qu’anticipe l’ESA. LightShip « permettra d’effectuer des missions à faible coût vers Mars », écrit à ce sujet l’Agence spatiale européenne le 6 mai 2025, alors qu’elle vient de lancer un appel public à des propositions pour accueillir sur le remorqueur des charges utiles scientifiques, dans la perspective de se faire véhiculer jusqu’à la planète rouge.

Un remorqueur électrique qui assure le transport entre la Terre et Mars

Sur le papier, il s’agit d’un véhicule équipé de grands panneaux solaires, qui alimentent ensuite en énergie sa propulsion électrique. Selon l’ESA, une plus grande masse peut ainsi être acheminée en comparaison des systèmes chimiques conventionnels. Il serait également possible de lancer des engins spatiaux sur diverses orbites ou trajectoires d’entrée.

LightShip aura deux principales tâches : tracter d’une part un ou plusieurs vaisseaux spatiaux, qui seront considérés comme des passagers, et offrir par ailleurs un service de communication autour de la planète rouge. Enfin, la plateforme elle-même doit pouvoir inclure des charges utiles pour la recherche et l’exploration de la planète rouge.

Les passagers pourront être largués pendant le transfert vers Mars ou bien à destination, selon le profil de chaque mission scientifique et les capacités de déplacement de chaque véhicule passager. En termes de capacité, il est attendu que le LightShip puisse gérer des petits cubesats, pas plus grands qu’une boîte à chaussures, et des plateformes plus grandes.

LightShip, projet européen pour faciliter l’accès à Mars. // Source : Canva

Jusqu’à douze passagers pourront être acheminés lors d’une même mission, prévoit l’ESA. LightShip lui-même finira par se caler en orbite autour de Mars afin de servir de relai de communication. Un réseau qui sera amené à se densifier à mesure que d’autres exemplaires LightShip seront utilisés. Et, à plus long terme, à remplacer des modèles perdus ou en fin de vie.

Mais tout ceci n’a de sens que si ce plan se concrétise. Or, pour l’instant rien n’est définitivement certain. Comme le pointe l’ESA, une étape importante est attendue en novembre 2025, qui permettra de déterminer ou non la poursuite du développement de la mission lors d’un conseil de l’ESA au niveau ministériel.

Si cette phase est franchie avec succès, alors le calendrier prévisionnel vise une première mission LightShip en 2032, avec d’autres opportunités de vol en 2035 et 2037. Du très long terme, donc, ce qui laissera aussi du temps aux programmes scientifiques d’émerger et de murir avant d’embarquer, s’ils sont retenus, sur le remorqueur spatial.

