Ce n’est pas pour rien que Mars est décrite comme la planète rouge. Et comprendre les matériaux martiens, c’est retracer l’histoire de notre voisine. Ainsi, les recherches sur sa couleur permettent d’avancer un peu plus sur la question d’une possible vie passée sur Mars.

Vous connaissez déjà le surnom de Mars : la planète rouge. Même si, sur place, la couleur n’est pas si rouge que cela, il en va tout de même de la teinte générale qu’elle nous renvoie. On sait que cela est dû à des minéraux de fer qui ont rouillé, qui se sont décomposés en poussières qui, à leur tour, via les vents, ont recouvert la planète. Mais d’où vient exactement cette rouille ? C’est là que de nouveaux travaux, publiés ce 25 février 2025, viennent perturber les hypothèses établies.

« Mars est toujours la planète rouge. C’est juste que notre compréhension de la raison pour laquelle Mars est rouge a été transformée », détaille le post-doctorant Adomas Valantinas, qui a travaillé sur ces recherches.

Comment Mars est-elle devenue rouge ? // Source : ESA

« Mars a rouillé plus tôt qu’on ne le pensait »

Entre les observations des sondes et les nouvelles technologies développées en laboratoire, cette équipe a pu déterminer que la couleur du sol martien correspond plus précisément à un matériau : la ferrihydrite. De l’oxyde de fer hydraté. Or, ce matériau a la particularité de se former en présence d’eau froide.

« La principale implication est que, comme la ferrihydrite n’a pu se former que lorsque l’eau était encore présente à la surface, Mars a rouillé plus tôt qu’on ne le pensait », précise alors Adomas Valantinas.

De la fausse poussière martienne, recréée en laboratoire. // Source : A.Valantinas, CC BY-SA

Ce n’est donc pas qu’une simple question de couleur : celle-ci implique les matériaux anciens et actuels de la planète, et donc son histoire… toujours avec, en toile de fond, le questionnement sur la vie.

Prochaine étape ? Attendre : « Certains des échantillons déjà collectés par le rover Perseverance de la Nasa et en attente d’être renvoyés sur Terre comprennent de la poussière. Une fois ces précieux échantillons en laboratoire, nous serons en mesure de mesurer exactement la quantité de ferrihydrite contenue dans la poussière, et ce que cela signifie pour notre compréhension de l’histoire de l’eau — et de la possibilité de vie — sur Mars. »

