[Deal du jour] Si l’exploration spatiale et les technologies qui y sont liées vous intéressent, ce set de Lego, en ce moment en promotion, a tout pour vous plaire.

C’est quoi, la promotion sur le Lego Perseverance ?

Le Lego Technic Nasa Mars Rover Perseverance est vendu 94,99 € sur la boutique officielle de Lego. Il est en ce moment proposé au prix de 69,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce set Lego Technic ?

Le Lego Nasa Mars Rover Perseverance est un modèle plutôt grand qui prend de la place, avec des dimensions de plus de 23 cm de haut, 32 cm de long et 23 cm de large. Les proportions sont globalement respectées et il profite d’un très beau design, qui peut toutefois rebuter les plus jeunes fans de briques, notamment son aspect dénudé et très mécanique. Avec 1 132 pièces, les parties mécaniques du robot Perseverance sont précises et détaillées.

Vous retrouverez les parties principales telles que son bras articulé doté d’un outil de prélèvement des échantillons, ou encore les différentes caméras placées autour du rover. Les sondes et autres capteurs, ainsi que les antennes, utilisées pour envoyer des données et recevoir des instructions, sont aussi présents. Niveau articulation, le rover possède un bras mobile et une suspension articulée, et peut se diriger à 360°. Notez que l’hélicoptère Ingenuity fait aussi partie du set.

Est-ce que ce set de Lego vaut le coup en promotion ?

À moins de 50 €, c’est une excellente affaire ! Ce Lego Technic est accessible à partir de 10 ans. Même s’il est davantage un modèle qui s’expose, il peut constituer un set ludique pour les plus jeunes, afin de comprendre le fonctionnement du rover de la Nasa. Le set s’accompagne de plus d’une application de réalité augmentée pour en apprendre plus sur la planète rouge et la mission de Perseverance.

L’application vous permet d’identifier chaque élément du robot, de piloter une reproduction virtuelle de l’hélicoptère, et de réaliser un vol d’essai pour comprendre les défis auxquels sont confrontés le rover Perserverance et l’hélicoptère Ingenuity.

