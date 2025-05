Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk va tenir une conférence sur la vie multi-planétaire juste avant le 9e vol d’essai du Starship. Une prise de parole qui devrait être l’occasion pour l’entrepreneur de préciser un peu plus ses plans pour s’installer sur Mars.

« La voie vers une vie multi-planétaire ». Tel est l’intitulé de la petite conférence que doit tenir Elon Musk ce mardi 27 mai 2025, juste avant le neuvième tir d’essai du Starship, qui se déroulera dans la nuit (à 01h30, heure de Paris). Un lancement crucial, qui doit démontrer les progrès de SpaceX avec son étage supérieur, après deux échecs en vol cette année.

La perspective d’une vie humaine sur plusieurs planètes — car c’est de cela dont il s’agit — est un horizon cher à Elon Musk, le fondateur de SpaceX. Il en parle depuis des années, notamment sur les réseaux sociaux, et surtout à travers le développement du Starship, une fusée géante pensée comme un vrai couteau-suisse.

Dans la communication récente de SpaceX, cette vie multi-planétaire doit en premier lieu concerner Mars. La planète rouge apparait d’ailleurs en fond sur l’image de présentation de la conférence, qui démarrera vers 19h — pour assister à l’évènement, suivez ce lien. Les prises de parole d’Elon Musk sur ce thème concernent d’ailleurs généralement ce monde voisin de la Terre.

À la conquête de Mars

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk va discourir sur le voyage habité vers Mars et sa colonisation. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il s’essaie à avancer des échéances, qui apparaissent intenables. Il s’est livré à cet exercice à plusieurs reprises, notamment en 2024, en estimant pouvoir lancer le Starship d’ici à cinq ans, voire à deux ans.

La présentation du jour permettra peut-être d’affiner un peu plus les plans d’Elon Musk dans ce domaine, plutôt qu’à travers des tweets toujours trop courts et vagues. « Pas facile de rendre la vie multi-planétaire », disait-il il y a encore un mois sur X, et que cette extension de l’humanité dans l’espace n’était pas « un plan de sortie » pour quitter la Terre.

Mars a toujours été une obsession pour Elon Musk. // Source : Montage Numerama

« Soit nous nous étendons vers les étoiles, soit nous attendons sur Terre qu’un événement d’extinction naturel ou provoqué par l’homme se produise. Ce sont nos choix », disait-il encore en mai, persuadé qu’en se répandant dans le Système solaire, l’humanité serait moins exposée à des évènements terribles, comme la chute d’un météore sur Terre.

Il reste à voir comment concrétiser ça. Mais cette fois-ci, Elon Musk peut se dire qu’il a un allié à la Maison-Blanche, avec Donald Trump qui a exprimé le souhait de voir « des astronautes américains planter la bannière étoilée sur la planète Mars ». Il pourra aussi compter sur Jared Isaacman, le futur patron de la NASA, même si ce dernier pense davantage à la Lune.

Pour aller plus loin La fusée géante Starship aura un passager inattendu lors de son vol vers Mars

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama