Le 8 juin, le développeur et éditeur français Don’t Nod a présenté son nouveau jeu Aphelion. Prévu pour 2026, il suit l’histoire d’Ariane perdue sur une planète inexplorée. Il a été créé en collaboration avec l’ESA, pour une représentation réaliste de l’exploration spatiale.

Dévoilé à l’occasion du Xbox Games Showcase du 8 juin 2025, Aphelion est un nouveau jeu prévu pour 2026 où une astronaute, Ariane, perdue sur une nouvelle planète, tente de survivre. Développé par Don’t Nod, studio français à qui l’on doit la licence Life is Strange, il sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC. Sa particularité ? Avoir été conçu en collaboration avec l’ESA, l’agence spatiale européenne.

La planète Perséphone

En 2060, soit d’ici 35 ans, la Terre est devenue inhabitable. Le seul espoir pour l’espèce humaine ? Une planète dénommée Perséphone, située au fin fond de notre système solaire et découverte par l’Agence spatiale européenne. Ariane et Thomas, deux astronautes expérimentés, y sont envoyés avec la mission Hope 01 pour l’étudier et définir si Perséphone est habitable par les humains.

Mais rien ne se passe comme prévu. Un atterrissage catastrophique sépare les deux scientifiques. Dès lors, le jeu se déroule dans la peau d’Ariane qui n’aura de cesse de retrouver Thomas, blessé. Au milieu de paysages glacés, hostiles et face à des phénomènes surréels, il faudra résister en maîtrisant des outils de survie.

Ariane Cross, personnage principal du jeu

« Aphelion est une puissante expérience solo, qui mêle exploration et traversée captivantes, narration environnementale et la tension d’un gameplay furtif », décrit le communiqué de presse.

L’agence spatiale européenne

Sur la collaboration avec l’Agence spatiale Européenne (l’ESA), le développeur et éditeur français déclare : « Nous fondons notre représentation de l’exploration spatiale sur des connaissances scientifiques réelles et des valeurs humanistes. Cette collaboration très intéressante permet d’intégrer des éléments authentiques de la science spatiale au cœur émotionnel du jeu. » Soit de quoi garantir une immersion totale dans Aphelion.

Pour rappel, l’ESA est un peu la Nasa de l’Europe. Créé en 1975, il s’agit d’une organisation intergouvernementale qui compte 23 États membres situés en Europe. Son but ? Développer des missions et des programmes spatiaux de l’Europe en combinant les ressources financières et intellectuelles de ses États membres.

L’ESA et les jeux vidéo

Ce n’est pas la première fois que l’ESA collabore à la création de jeux vidéo. L’Agence est régulièrement présente à la gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, organisé en Allemagne au mois d’août. Elle a, par exemple, participé à la conception du jeu vidéo Lunar Horizon, créé dans Fortnite.

Mais, aussi surprenant que cela puisse paraitre, il y a plusieurs liens entre les métiers des jeux vidéo et l’ESA via « l’ingénierie logicielle, la réalité étendue, l’apprentissage automatique (Machine Learning) et l’intelligence artificielle (IA) », explique un article sur le site de l’Agence spatiale européenne.

