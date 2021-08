Que se passe-t-il quand une planète est à l’opposition ? C'est le cas de Saturne ce 2 août 2021. Cette configuration est propice à son observation. Quand le Soleil se lève, la planète se couche, et inversement.

Saturne est à l’opposition ce 2 lundi 2 août 2021. C’est une bonne période pour tenter d’observer la planète — à l’œil nu, aux jumelles, voire au télescope si vous en possédez un. Que se passe-t-il exactement quand une planète est à l’opposition ?

En astronomie, on parle d’opposition pour décrire une configuration entre deux astres, qui ont un écart angulaire de 180°, vus d’un troisième astre. Ici, on parle du Soleil et d’une planète, tels que nous les observons depuis la Terre. Vue depuis la Terre, la planète est à l’opposé du Soleil dans le ciel. Par conséquent, quand le Soleil se lève, la planète se couche, et inversement. On peut donc voir cette planète quasiment pendant toute la nuit à cette période.

Lors de l’opposition, une planète se trouve à ce moment-là de son orbite au plus près de la Terre. C’est ce que montre bien cette animation réalisée par notre motion-designeuse Nino Barbey : on peut se représenter une ligne droite imaginaire liant Saturne, la Terre et le Soleil.

À quelle distance se trouve Saturne ?

Si l’on veut être plus précis, il faut dire que Saturne est passée à l’opposition à 8h14 ce lundi 2 août. Sa distance à la Terre était alors exactement de 8,935 unités astronomiques (soit environ 1,3 milliard de kilomètres, car une unité astronomique équivaut à 150 millions de kilomètres). Il se trouve également que Saturne atteint le périgée ce 2 août, à 13h08 : on donne ce nom au point de l’orbite d’un objet céleste auquel sa distance à la Terre est minimale (le contraire de l’apogée). Pendant les prochaines semaines, Saturne est donc un objet intéressant à chercher dans le ciel si vous voulez faire un peu d’astronomie.

Comme le fait remarquer l’observatoire Lowell (Arizona, États-Unis) sur Twitter, l’opposition de Saturne signifie que la planète nous apparaît un peu plus grosse et plus brillante. Il est possible de distinguer la planète à l’œil nu, mais si l’on veut tenter de repérer plus de détails, les jumelles sont nécessaires.

Seules les planètes du système solaire qui ont une orbite extérieure à celle de la Terre peuvent se trouver à l’opposition : Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (ces deux dernières étant assez difficiles à voir sans instrument). Quant à la Lune, elle passe aussi à l’opposition, mais on appelle plus communément cela la pleine Lune.

Une autre planète passera justement à l’opposition en ce mois d’août 2021 : le vendredi 20, ce sera au tour de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, de se trouver à l’opposé du Soleil dans notre ciel.

