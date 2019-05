Nelly Lesage - il y a 15 minutes Sciences

Les 8 planètes du système solaire tournent toutes sur elles-mêmes, mais pas forcément à la même vitesse ni sur le même axe. Une vidéo de la Nasa compare leurs rotations. Jupiter est la plus rapide. Et les autres ?

N’en déplaise à Pluton, notre système solaire est composé de 8 planètes. Si vous avez du mal à vous représenter à quelle vitesse chacune d’entre elle tourne sur elle-même, la Nasa a publié une vidéo qui devrait vous intéresser le 17 mai 2019.

Ces 40 secondes d’animation permettent de découvrir chacun des astres en rotation et les vitesses auxquelles les planètes tournent. Jupiter, la plus massive des planètes du système solaire, est aussi la plus rapide du lot. Le mouvement de Vénus est quant à lui presque imperceptible dans cette vidéo. Voici la durée de rotation de chacune des planètes.

Planète Durée du jour Axe de rotation Jupiter 9 heures et 55 minutes 3,1° Saturne 10 heures et 40 minutes 26,7° Neptune 16 heures 28,3° Uranus 17 heures et 14 minutes 97,8° Terre 23 heures et 56 minutes 23,4° Mars 1 jour et 36 minutes 25,2° Mercure 58 jours et 15 heures 0° Venus 243 jours et 26 minutes 177,3°

Uranus et son axe de rotation original

La vidéo de l’agence spatiale américaine permet aussi de comparer les axes de rotation des planètes simultanément. Les axes de Neptune, Mars et Saturne sont inclinés de façon comparable à celui de la Terre. Les axes de Mercure, Vénus et Jupiter sont verticaux. Uranus se distingue du lot avec son axe de rotation horizontal. Ces images rappellent enfin que les différentes planètes ne tournent pas dans le même sens. Uranus et Vénus ont une rotation rétrograde, à l’envers de celle de la Terre (le Soleil s’y lève à l’ouest).

Les axes de rotation des planètes rocheuses, situées vers l’intérieur du système solaire, s’expliquent probablement par le passé de ces astres. Ils ont « certainement subi des collisions qui ont alterné leur axe de rotation pendant les premiers jours du système solaire », peut-on lire sur le site Astronomy Picture of the Day. L’organisation du système solaire a changé dans l’histoire : on sait par exemple que Jupiter n’y a pas toujours occupé la même position.