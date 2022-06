19 ans après le début de la mission Mars Express, 24 ans après la sortie de Windows 98, une mise à jour arrive pour la sonde européenne qui s’appuie toujours sur cet antique OS.

C’est sans doute l’endroit le plus improbable dans lequel Windows 98 fonctionne encore. À des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, en orbite autour de la planète Mars, la sonde européenne Mars Express est toujours opérationnelle. Et parmi les instruments que l’engin embarque figure MARSIS, un outil qui s’appuie sur un environnement basé sur… Windows 98.

Un OS embarqué et customisé pour Mars Express

Si l’on parle de MARSIS, acronyme pour Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, et de Windows 98, c’est parce que l’instrument va recevoir une mise à jour majeure. Objectif ? Muscler franchement les capacités du radar pour détecter la présence d’eau liquide sur Mars et sa lune Phobos, ainsi que sous la surface.

« Nous avons dû relever un certain nombre de défis pour améliorer les performances de MARSIS », a confié pour l’Agence spatiale européenne Carlo Nenna, ingénieur en logiciel embarqué, qui pilote la mise à niveau. « Notamment parce que le logiciel MARSIS a été conçu à l’origine il y a plus de 20 ans, en utilisant un environnement de développement basé sur Microsoft Windows 98 ! »

Cette référence à un système d’exploitation a suscité une surprise (même si ce n’est pas forcément rare : le rover Perseverance est équipé d’un processeur qui se trouvait déjà dans l’iMac G3 en 1998). L’astronaute canadien Chris Hadfield, a écrit le 22 juin : « Comment mettre à jour Windows 98 sur un vaisseau spatial en orbite autour de Mars ? L’ESA le fait pour Mars Express, 19 ans après. »

Évidemment, la mise à jour en question ne vise pas directement Windows 98. Ce sont les briques logicielles qui se sont ajoutées à cette plateforme qui doivent en bénéficier, afin d’améliorer la qualité de l’observation scientifique, en l’occurrence avec l’amélioration de la réception des signaux et le traitement des données à bord. Cela apportera plus de données aux astronomes.

« Le nouveau logiciel nous aidera à étudier plus vite et de manière plus approfondie ces régions en haute définition et à confirmer si elles abritent de nouvelles sources d’eau sur Mars. C’est vraiment comme avoir un tout nouvel instrument à bord de Mars Express, près de 20 ans après son lancement », s’est félicité James Godfrey, le responsable des opérations du vaisseau.

Windows 98 est un système d’exploitation lancé en juin 1998 — d’où son nom — et a été l’un des grands crus de Microsoft, tout particulièrement sa « Seconde Édition », arrivée un an plus tard à la faveur d’une mise à jour. L’OS a d’ailleurs été à ce point populaire que Microsoft a repoussé sa date de retrait. Prévu pour 2003, l’arrêt du support a été décalé à 2004, puis 2006.

Mars Express a été lancé durant cette période. Le projet a été validé en 1999 et la sonde a quitté la Terre en 2003. Insérée depuis sur une orbite martienne, elle a depuis dix-neuf ans poursuivi sa mission scientifique sans relâche. Aux dernières nouvelles, Mars Express doit continuer à travailler jusqu’au 31 décembre 2022. Elle pourrait encore être prolongée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’exploration spatiale ne fait pas appel uniquement à des technologies développées exclusivement en interne. Le secteur profite aussi de ce que l’industrie civile produit en matière d’équipement et de logiciel. On le voit avec Mars Express et Windows 98 qui a servi de plateforme. Mais on le voit aussi pour bien d’autres composants.