La Chine a inséré l'orbiteur de sa mission Tianwen-1 autour de Mars en février 2021. Cette sonde renferme un rover, Zhurong, qui devrait tenter de se poser à la surface de la planète dans la nuit du 14 au 15 mai 2021. Voici 8 choses qu'il faut savoir sur cet astromobile.

C’est l’une des grandes missions spatiales à suivre en 2021 : en février, la Chine est parvenue à insérer en orbite martienne une sonde, celle de la mission Tianwen-1 (un jour après les Émirats arabes unis, avec leur sonde Hope), portant à huit le nombre d’orbiteurs actifs au-dessus de la planète rouge.

Mais l’ambition chinoise ne s’arrête pas à l’orbite de Mars, avec Tianwen-1 : le vaisseau renferme un atterrisseur et un rover, nommé Zhurong. Pour l’instant, seuls les États-Unis ont réussi à déposer des astromobiles sur Mars : l’enjeu est donc de taille pour la Chine, qui pourrait bientôt devenir le deuxième pays à y parvenir, dans la nuit du 14 au 15 mai 2021.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le rover chinois de la mission Tianwen-1.

Le nom de la mission a été officialisé le 24 avril 2020. L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a opté pour un nom très poétique : Tianwen se traduit par « questions au ciel ». Étant donné que Tianwen est appelé à rester dans le programme spatial de la Chine, le « -1 » a été accolé au nom de cette première mission, ce qui laisse entendre qu’il y en aura d’autres à l’avenir.

Zhurong : la CNSA a annoncé le nom du rover le 24 avril 2021 (soit exactement un an après l’annonce du nom de la mission elle-même). Ce nom est celui d’un dieu du feu dans la mythologie chinoise antique, et il fait écho au nom de la planète rouge en chinois, Huoxing, qui signifie « planète de feu ». « Nommer le premier rover chinois sur Mars d’après le dieu du feu signifie allumer la flamme de l’exploration planétaire chinoise », décrit la CNSA dans son communiqué.

Le rover Zhurong a quitté la surface de la Terre le 23 juillet 2020, à bord de la sonde de la mission Tianwen-1. Le lancement a été réalisé avec une fusée Longue Marche 5, depuis la base de lancement de Wenchang qui se trouve sur l’île de Hainan, au sud de la Chine. À l’issue d’un voyage de 7 mois, Tianwen-1 s’est inséré en orbite martienne le 10 février 2021.

Dans son communiqué officialisant le nom du rover, la CNSA précise que « la partie la plus difficile de la mission sera l’atterrissage en douceur en mai, un processus autonome de la sonde qui va durer de 7 à 8 minutes ». L’agence spatiale ne donnait pas le jour précis lors duquel Zhurong devra se poser sur la planète rouge.

L’événement devrait avoir lieu dans la nuit du vendredi au samedi 15 mai 2021 : la Chine devrait vivre les mêmes « sept minutes de terreur » que la Nasa avec Perseverance, aux alentours de une heure du matin le samedi 15.

So here comes the #SevenMinutesOfTerror With Chinese Characteristics.

Tomorrow it is.

According to a source quoting CAST's chief adviser of Interplanetary Exploration Ye Peijian in a conference this morning, Tianwen-1's lander/rover will land on May 14 23:11 UTC ! pic.twitter.com/whmiBmPr6N

— Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) May 13, 2021