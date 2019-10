La saison 10 de Fortnite touche à sa fin : bientôt, le nouveau volet prendra le relais. Voici tout ce que l'on sait sur la onzième saison qui arrive.

La saison 10 de Fortnite est finalement prolongée : elle se terminera le dimanche 13 octobre, après de nombreux changements et une fronde sans précédent d’une partie des streamers.

Avec l’ajout de robots surpuissants censés aider les novices à « prendre du plaisir » en jeu, le studio Epic Games s’est mis à dos une partie des joueurs chevronnés, qui ont, de leur côté, multiplié les critiques publiques à l’encontre de leur jeu préféré.

Fortnite est un jeu de survie et de construction sur le mode « battle royale » : dans son mode classique, 100 joueurs sont lâchés sur une île et doivent s’éliminer. Il existe également un mode créatif, qui séduit de plus en plus de monde, où les joueurs peuvent s’amuser avec le décor et créer un nombre infini de challenges.

En attendant l’officialisation de la saison 11 de Fortnite, voici tout ce que l’on sait sur cette prochaine saison, qui officialisera notamment l’arrivée de bots dans le jeu.

Date de sortie

La date de sortie devait être dimanche 6 octobre, mais finalement, Epic Games a repoussé la fin de saison X, probablement pour fignoler son prochain volet. La saison 11 de Fortnite sortira donc le 13 octobre 2019, comme l’a confirmé le studio dans un billet de blog.

Thème

Pour l’instant, les informations que l’on connaît sur la saison 11 tiennent plutôt de la rumeur : certains pensent par exemple que la saison 10 pourrait mener à la création d’univers parallèles. À ce jour, la communication d’Epic Games a été minimale, mais nous mettrons à jour cet article dès que les premiers indices seront disséminés.

Matchmaking et cross-play

C’est l’une des informations qui a eu le plus de retentissement lorsqu’Epic Games l’a annoncée : le studio a décidé d’ajouter des bots dans la saison 11 de Fortnite, pour que les joueurs les moins forts puissent s’entraîner et profiter du jeu sans se faire dégommer par des joueurs très doués.

Dans son billet de blog du 3 octobre, Epic a précisé comment ces bots fonctionneront : il ne sera pas possible de voir le jeu de leur point de vue (si l’un d’entre eux vous élimine), vous ne pourrez pas constituer d’équipes avec eux, ils ne pourront pas conduire de véhicules ni faire de constructions difficiles comme le célèbre « 90 ».

Le studio américain précise également réfléchir à la possibilité de créer un mode de jeu où l’on ne peut affronter que des bots, un peu comme un mode d’entraînement pour les novices.

Au passage, Fortnite a aussi revu fin septembre son système de matchmaking pour que des joueurs soient mieux répartis face à des adversaires de leur niveau. Ce système continuera dans la saison 11, avec un cross-play surprise qui n’était pas précisé à l’origine (en somme, si vous jouez sur console, vous pouvez désormais être mis face à quelqu’un qui joue sur PC), ce qui n’est pas sans soulever des critiques et interrogations.