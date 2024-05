Lecture Zen Résumer l'article

Phil Spencer, l’un des visages emblématiques de la marque Xbox, a perdu son camp dans Fallout 76. Il a été détruit par un joueur. L’intéressé va pouvoir riposter, puisqu’il a sécurisé l’accès aux armes nucléaires.

Va-t-on assister à une immense guerre nucléaire dans Fallout 76 ? Le jeu, édité par Bethesda et qui a connu un départ chaotique, a été revigoré par la diffusion de la série Fallout sur Amazon Prime Video. Et il a fait parler de lui récemment en raison d’un événement insolite : la destruction de la base du patron de Xbox par un autre joueur (il a revendiqué son attentat).

Fallout 76 est un jeu de survie en ligne, ce qui veut dire que les joueuses et les joueurs peuvent se croiser et interagir. Gamer assidu, Phil Spencer a eu la mauvaise surprise de voir son camp subir une attaque nucléaire. Certains ont cru à une initiative politique, un message pour protester contre la stratégie de Microsoft (qui vient de fermer des studios). C’était un simple jeu de rôle et, désormais, Phil Spencer va être en mesure de riposter.

La base de Phil Spencer dans Fallout 76 // Source : Capture Twitter

Phil Spencer a l’arme nucléaire dans Fallout 76

Dans un message publié sur Twitter le 11 mai, le créateur de contenu Rebs Gaming a partagé la découverte suivante : « Phil Spencer vient de finir la quête ‘Officier de pont’ de Fallout 76. Elle doit être achevée pour lancer des bombes nucléaires. On dirait que Phil est en train de préparer une contre-attaque pour se venger de la destruction de son camp. » Phil Spencer s’est fait pincer, car il a débloqué le Succès lié à la complétion de cette mission principale (qui est loin d’être facile).

Quand on termine « Officier de pont », on a accès au système de commandes d’un bunker, une étape nécessaire pour lancer des missiles nucléaires (et débloquer d’autres quêtes). Cela signifie que Phil Spencer a un arsenal plus étoffé que jamais et peut bel et bien se lancer dans une riposte qui pourrait faire grand bruit dans Fallout 76. Néanmoins, comme le précise Kotaku dans un article du 13 mai, « les bombes nucléaires ne tuent pas vraiment les joueurs, mais créent des zones de radiations intenses qui sont intéressantes pour éliminer des ennemis à haut niveau, mais peuvent être une plaie si vous êtes dans votre camp à réparer des armures ». Le média précise par ailleurs qu’il est aujourd’hui bien plus aisé de lancer un missile (les codes de lancement se trouvent sans problème).

Quand un joueur utilise une bombe nucléaire dans Fallout 76, les personnes partageant le même serveur sont prévenues par une sirène et peuvent voir où elle sera lancée. Quelles sont les intentions réelles de Phil Spencer ? Peut-être a-t-il acquis les armes nucléaires pour faire de la dissuasion (il sait que son profil, public, est scruté). Ou peut-être va-t-il arrêter d’être pacifiste et attaquer n’importe qui. Si tel est le cas, Fallout 76 pourrait devenir un sacré spectacle à suivre.

