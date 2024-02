Disney a annoncé un investissement de 1,5 milliard pour collaborer avec Epic Games. Son objectif est de créer de nouvelles expériences connectées à Fortnite, puisant dans ses licences.

Disney a enfin envie de devenir un acteur majeur du jeu vidéo, après avoir conquis tant de domaines grâce à sa myriade de licences, créées comme acquises (Marvel, Star Wars). C’est ainsi qu’on peut interpréter son investissement de 1,5 milliard de dollars au sein de la société Epic Games. Le but n’est pas seulement de devenir actionnaire de l’entreprise derrière laquelle se cache Fortnite, mais aussi de développer un univers social rempli d’expériences à vivre.

Les contours exacts du projet de Disney et d’Epic Games sont encore un peu flous, mais on sait déjà qu’il sera connecté à Fortnite (qui représente plus de 100 joueurs et créateurs actifs). Il pourrait s’agir de créer une sorte de parc virtuel accessible depuis Fortnite et développé avec le moteur Unreal Engine. « Ce nouvel univers persistent offrira une multitude d’opportunités pour les fans de jouer, regarder, acheter et profiter des contenus, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus », peut-on lire dans le communiqué publié le 7 février 2024.

Disney et Fortnite se marient pour 1,5 milliard de dollars

Pour Disney, il s’agit ni plus ni moins que de « la plus grande entrée » dans le monde du jeu vidéo. Et ce rapprochement avec Epic Games ne sort pas de nulle part : cela fait maintenant des années que les deux multinationales se draguent avec de petites initiatives. Des personnages appartenant à Disney sont déjà apparus dans Fortnite, tandis que certains jeux vidéo estampillés Disney utilisent l’Unreal Engine.

Il est de toute façon difficile d’y voir autre chose qu’un mariage de raison. D’un côté, Epic Games continue de transformer Fortnite en une vraie plateforme de divertissement, avec une rentabilité immense. De l’autre, Disney trouve un énième moyen de faire briller toutes ses créations sans partir d’une feuille blanche. Quand on observe la popularité de Lego Fortnite, on n’ose pas concevoir un échec pour un éventuel Disney Fortnite — qu’importe la forme qu’il prendra.

Dark Vador intégrant Fortnite. // Source : Capture YouTube

L’idylle entre Disney et Epic Games durera plusieurs années. La somme dépensée par la firme de Mickey est loin des chèques signés pour récupérer Marvel en 2009 (4 milliards) et Star Wars en 2012 (4 milliards). Elle demeure suffisamment élevée pour prendre au sérieux cette envie de croissance.

