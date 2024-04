Lecture Zen Résumer l'article

Un ancien ponte d’Epic Games a partagé une anecdote croustillante sur la création du mode Battle Royale de Fortnite. Il est né lors d’une course Uber.

On aurait tendance à l’oublier : avant de devenir un phénomène mondial et une plateforme de divertissement phénoménale, Fortnite a connu un début de carrière plus que timide. À son lancement, il n’avait pas ce mode Battle Royale qui allait attirer, chaque jour, des millions de fans autour d’une quête de survie. Et figurez-vous que cet ajout, révolutionnaire et largement inspiré de PUBG, est né dans un Uber. C’est ce qu’a révélé Donald Mustard à Game File dans une interview publiée le 22 avril.

Donald Mustard a occupé le rôle de directeur créatif au sein d’Epic Games pendant de nombreuses années, avant de tirer sa révérence en septembre dernier. Il a obtenu cette promotion en 2016, avec l’objectif de « secouer les choses ». Un an plus tard, lui et d’autres pontes de la multinationale ont eu l’idée d’intégrer le mode Battle Royale dans Fortnite. Tout s’est décidé à l’arrière d’une voiture qui emmenait Tim Sweeney, Paul Meegan, Kim Libreri et Donald Mustard à un rendez-vous avec Disney. La suite, on la connaît.

L’origine du bus de Fortnite ? Un bus scolaire croisé sur un trajet

« Nous étions tous les quatre dans un Uber en Californie, en partance pour un rendez-vous chez Disney. On discutait déjà de l’idée d’avoir un Battle Royale. On devait le faire. Et pourquoi ne pas le faire dans Fortnite ? Dans cette voiture, nous avons donc pris cette décision. On s’est dit : ‘Nous allons le faire, nous allons reconstruire l’équipe, nous allons le mettre dans Fortnite, nous allons avoir notre Battle Royale’ », confie Donald Mustard. Il s’est alors chargé d’écrire un premier document, toujours à l’arrière de cet Uber. Le chauffeur n’avait pas conscience que ses passagers étaient en train de créer un bulldozer.

Que répond Donald Mustard face aux accusations de copie de PUBG, qui jouissait déjà d’une popularité immense en 2017 (il détient toujours le record du plus grand nombre de personnes connectées en même temps sur Steam, où Fortnite est certes absent) ? « Ma philosophie est : tous les jeux vidéo s’inspirent les uns des autres. Pour moi, ce n’est qu’une évolution de Quake. »

À noter que c’est également à l’arrière de ce trajet en Uber qu’est venue l’introduction des parties à bord d’un bus. Donald Mustard explique sur ce point : « Un bus scolaire nous a dépassé dans le trafic, et je me suis dit que les joueurs allaient arriver d’un bus dans le ciel et qu’ils allaient en sauter. » Lancé le 26 septembre 2017, le mode Battle Royale arrache tout sur son passage et devient l’une des plus grandes réussites de l’histoire des jeux vidéo. Aujourd’hui, Epic Games continue d’alimenter la machine, par exemple avec d’autres modes (celui Lego en tête) ou en accueillant un parc Disney.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.