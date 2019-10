Fortnite est de retour avec la plus grosse refonte que le jeu ait jamais connu. Ce chapitre 2 inaugure une nouvelle carte, ainsi que des nouvelles manière de jouer ensemble. Bienvenue dans Fortnite, saison 1, chapitre 2.

Ça y est, le suspense est terminé. Fortnite est revenu en grande pompe mardi 15 octobre 2019 à 10 heures (heure de Paris), avec une grosse mise à jour. Le jeu de construction et de survie a connu sa plus grande refonte depuis ses débuts, après 38 heures de black-out complet.

Epic Games a ainsi réussi à transformer une maintenance de serveurs en un phénomène mondial, suivi par plus de 4 millions de personnes sur Twitch dès le début de l’événement intitulé The End, et qui s’est finalement prolongé plus d’une journée.

Fortnite, chapitre 2, est donc arrivé, avec son lot de nouvelles armes, nouveaux quartiers à explorer et, évidemment, un nouveau battle pass.

Nouvelle map de Fortnite

C’est une sorte de retour aux sources pour Fortnite : la nouvelle carte de l’île est épurée, loin de l’ancienne de fin de saison 10, où se multipliaient les quartiers aux pouvoirs spécifiques : absence de gravité, impossibilité de construire, thématique Batman ou encore… thème tacos.

La carte du Chapitre 2 de Fortnite respire la nature : on y voit beaucoup d’arbres, des montagnes enneigées, des canyons, des fleuves, mais aussi des vallées très vertes. Tout au bout, une centrale nucléaire a toutefois été ajoutée : elle laisse visiblement s’échapper un produit violet toxique — connaissant le jeu, il produit probablement des bonus aux personnages qui s’y aventurent (plus de rapidité ou de hauteur de saut par exemple).

Sur la nouvelle carte, on voit que l’île est traversée par les fleuves et que plusieurs zones se dégagent clairement. Il y a notamment plusieurs archipels au nord-ouest, mais aussi un dock. Au centre, une zone plus aride semble accueillir plusieurs fermes. Les joueurs et joueuses passeront probablement beaucoup de temps à explorer tous les recoins de cette carte 100 % nouvelle.

Gameplay dans Fortnite, chapitre 2

Dans la bande-annonce du battle pass, on apprend plusieurs choses importantes concernant le gameplay. Il semblerait, par exemple, que l’on puisse désormais porter un coéquipier lorsqu’il est blessé, avant de pouvoir le soigner.

Il sera aussi possible de nager dans les rivières (jusqu’ici, il fallait construire pour pouvoir se déplacer rapidement dans l’eau). On note aussi, selon ces premières images, que deux personnages du même squad pourront réaliser des danses synchronisées ensemble.

Autre nouveauté importante, les personnages pourront désormais pêcher, et pas n’importe quoi : des armes et des boucliers pourront être récupérées de cette manière — mais il se pourrait également que vous tombiez de temps en temps sur des objets inutiles.

Les serveurs sont accessibles depuis midi : les joueurs ont donc commencé à découvrir les nouveautés de ce chapitre 2. Sur Twitch, tfue a par exemple observé qu’il y avait des « super coffres de butins » — ils sont gris et bleu et contiennent du meilleur loot.

Nouveaux skins

Plusieurs skins exclusifs ont d’ores et déjà été montrés, comme on peut le voir ci-dessous.

NEW SKINS HD ! pic.twitter.com/PuSzupOSFF — HYPEX – Fortnite Leaks & News 🎃 (@HYPEX) October 15, 2019

Nouvelles armes et nouveaux objets

La bande-annonce du Battle Pass de Fortnite, chapitre 2, saison 1, montre l’ajout de bateaux à moteur qui permettent à des personnages de se déplacer rapidement sur l’eau, mais aussi de se livrer à des combats sur les fleuves de l’île (les bateaux sont équipés de missiles).

Un nouvel objet a aussi été ajouté dans le Mode Créatif, qui permet de maitriser l’ouverture et la fermeture des portes.

Certaines nouvelles armes ont déjà été découvertes : il y aura notamment des fusils à pompe originaux.

D’autres armes déjà connues sont de retour, mais avec de nouveaux looks.

Pass de combat

La bande-annonce du passe de combat a fuité le 14 octobre 2019. On y apprend notamment qu’il y aura de « nouvelles manières de gagner des niveaux », notamment en collectant des médailles.

Matchmaking et cross-play

Comme nous l’indiquions déjà dans notre article sur les rumeurs liées à la saison 11 de Fortnite, Epic Games va ajoute des bots dans ce nouveau volet, pour que les joueurs les moins forts puissent s’entraîner et profiter du jeu sans se faire dégommer par des joueurs chevronnés. Toutefois, il ne sera pas possible de voir le jeu de leur point de vue (si l’un d’entre eux vous élimine), vous ne pourrez pas constituer d’équipes avec eux, ils ne pourront pas conduire de véhicules ni faire de constructions difficiles comme le célèbre « 90 ».

Fortnite a également revu fin septembre son système de matchmaking pour que des joueurs soient mieux répartis face à des adversaires de leur niveau. Ce système continuera dans cette saison 1 du chapitre 2, avec un cross-play surprise qui n’était pas précisé à l’origine (en somme, si vous jouez sur console, vous pouvez désormais être mis face à quelqu’un qui joue sur PC), ce qui n’est pas sans soulever des critiques et interrogations.