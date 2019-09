Epic Games va enfin améliorer son matchmaking pour que des joueurs et joueuses affrontent plus souvent des adversaires à leur niveau. Pour les moins doués, le studio ajoutera même des bots.

« En deux ans, la différence de niveau entre les joueurs n’a cessé de grandir », s’est désolé Epic Games dans un billet de blog publié le 23 septembre 2019. Le studio a donc enfin décidé de remédier sérieusement au problème de matchmaking que connaît son jeu phare Fortnite.

En effet, les joueurs débutants se retrouvent souvent dans des parties avec des joueurs chevronnés qui les éliminent très rapidement. Or, Fortnite est un jeu de type battle royale : 100 joueuses et joueurs sont lâchés sur une île et s’éliminent. Vous avez donc 99 % de risque d’être éliminés avant la fin, et une seule chance sur 100 de l’emporter. Le jeu peut ainsi devenir très frustrant pour les gamers amateurs, qui risquent d’être éjectés de la partie à la moindre rencontre avec des joueurs plus forts.

C’est pour cette raison que la mise à jour 10.4 de cette dixième saison instaure officiellement un « système de matchmaking amélioré pour les modes principaux afin de créer des parties plus équilibrées. Cela signifie que vous aurez plus de chance d’affronter des joueurs dont le niveau est similaire au vôtre et que plus vous progresserez, plus vos adversaires seront forts », précise le site.

Epic Games ajoute des bots dans Fortnite

De plus, Epic Games ira beaucoup plus loin et changera le principe même de son jeu à partir de la saison prochaine : il y aura carrément des bots au sein des parties, qui prendront la forme de joueurs adverses et « se comporteront comme des joueurs ». Ceux-ci apparaîtront apparemment surtout chez les novices : « Plus votre niveau s’améliorera, moins vous rencontrerez de bots dans vos parties. Ils ne seront pas présents dans les modes compétitifs », est-il souligné. Cet ajout sera une première pour le studio, qui n’a jusqu’ici jamais autorisé de bots-joueurs dans ses parties.

Cela signifie aussi une chose : les joueurs n’auront à priori pas le choix de jouer contre des bots ou non. Si vous êtes peu doué, vous devrez donc forcément affronter ces faux-joueurs — à moins qu’Epic ne mette en place un bouton qui permette d’activer ou désactiver ces bots.

Epic Games a testé d’autres alternatives avant de se résoudre à, finalement, modifier en profondeur son algorithme de matchmaking : notamment l’ajout de gros mécas puissants pour que certains puissent goûter au plaisir de l’élimination d’un adversaire, qui n’ont pas du tout plu aux streamers professionnels.