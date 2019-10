Des joueurs sur PC peuvent désormais jouer contre d'autres sur console ou sur mobile à Fortnite. Epic Games promet que cela ne change rien, mais des joueurs s'inquiètent.

Désormais, une joueuse ou un joueur de Fortnite sur Switch ou PS4 peut jouer en solo contre des adversaires sur PC. Epic Games vient de le confirmer dans un billet de blog du 3 octobre 2019, alors que le studio américain avait jusque-là passé sous silence cette information, pourtant importante, concernant le matchmaking de son jeu phare.

Fortnite est un jeu de construction et de survie : 100 joueurs sont envoyés sur une île et doivent s’éliminer. Il est disponible sur Nintendo Switch, PC, PS4, XBox One et mobile. Cela signifie que tous les joueurs n’ont pas la même plateforme, ni la même manière de jouer à Fortnite.

Comment fonctionne le nouveau matchmaking sur Fortnite ?

Au départ, les gamers étaient uniquement « matchés » ensemble (c’est-à-dire répartis sur la même carte) s’ils étaient sur la même plateforme. Puis Sony a cédé, en septembre 2018, accordant le droit aux joueurs sur PS4 de faire équipe avec des joueurs sur d’autres consoles comme la Switch et la XBox One mais aussi sous Windows ou Mac.

Puis début 2019, Fortnite a rendu officiel un cross-play mesuré : les joueurs sur PS4 pourront affronter des joueurs sur XBox One, tandis que ceux sur Switch seront matchés avec des gens sur mobile. Ceux sur PC, en revanche, continuaient de jouer entre eux.

Mais c’était sans compter la nouvelle politique d’Epic Games en terme de matchmaking en mode solo. « Notre objectif, avec ce nouveau système de matchmaking, est de créer des parties plus équilibrées pour tous les joueurs, tout en prenant en compte les spécificités de chaque plateforme. C’est pourquoi les joueurs de niveau similaire seront groupés, et ce, même s’ils jouent sur des plateformes différentes et utilisent une manette, un clavier/souris ou un écran tactile », a écrit le studio américain dans un billet de blog du 3 octobre.

Deux semaines plus tôt, il avait affirmé sa volonté d’améliorer la mise en relation entre les joueurs, et leur sélection en fonction de leur niveau. Dans l’idée, le principe peut paraître vertueux, notamment pour celles et ceux qui débutent, et pour qui l’expérience peut être frustrante (jusqu’ici, il n’était pas rare que des novices soient propulsés dans des parties avec des joueurs chevronnés, et se fassent rapidement éliminer).

Mais dans les faits, Epic Games a décidé de rassembler, dans une même partie, des joueurs qui n’utilisent pas du tout la même plateformes, ni les mêmes commandes. Or, même si l’on prend deux débutants, utiliser un PC et jouer sur console n’est vraiment pas une expérience similaire.

« Peu importe leur plateforme ou leur méthode de contrôle. »

Epic Games a bien conscience de cette inquiétude, c’est pourquoi le studio a écrit : « En examinant vos discussions, nous avons constaté que certains joueurs craignent que ce nouveau système de matchmaking entraîne des avantages compétitifs injustes, puisqu’il associe des joueurs sur plusieurs plateformes et utilisant des méthodes de contrôle différentes (manette, clavier/souris, etc.). » Mais pour Epic, ce n’est pas un problème réel, car selon lui, le « système reposera sur le niveau des joueurs : il groupera systématiquement les joueurs de niveau similaire, peu importe leur plateforme ou leur méthode de contrôle. »

Certains ont critiqué cette vision du jeu vidéo, comme l’a relevé Kotaku ce 3 octobre 2019, soulignant qu’une personne qui joue sur PC aura toujours des facilités par rapport à d’autres (60 FPS au lieu de 30 FPS, par exemple, mais aussi la capacité de viser avec la souris et cliquer pour tirer, ce qui facilite grandement l’expérience de jeu). Pour certains joueurs présents sur Reddit, il semble absurde de faire s’affronter des joueurs sur smartphones et d’autre sur PC, tant la différence entre les deux est grande. Et ce, même si leur niveau supposé de skill est similaire.

On peut imaginer que Fortnite ait assez de données sur ses utilisateurs pour pouvoir matcher correctement les joueurs en fonction de leurs capacités à viser, à tirer, ou encore leur rapidité à construire, mais les différences de matériel semblent trop importantes pour que le studio puisse affirmer qu’il n’y a aucun changement. En tout cas, Epic Games a dit « examin[er] en permanence les données des parties ainsi que vos retours, afin d’opérer des ajustements par la suite pour que tous les joueurs puissent profiter de parties équilibrées. »

Nous avons fouillé dans les paramètres du jeu : il ne semble pas possible, à ce jour, de sortir de ce mode de fonctionnement. Le nouveau matchmaking est donc par défaut dans le mode solo, et bientôt dans le mode duo, comme l’a précisé Epic Games.