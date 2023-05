[Deal du Jour] Le 06 juin prochain sort Diablo IV, quatrième opus de la franchise Diablo. Onze ans après Diablo III, le nouvel hack ‘n’ slash de Blizzard Entertainment est une franche réussite. Vendu dans une version Standard au tarif de 79,99 euros, il est en précommande à moins de 60 € sur Amazon.

C’est quoi, cette promotion sur Diablo IV ?

Diablo IV est vendu au prix de 79,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Amazon le propose en précommande en version physique, sur PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X, au prix de 59,99 €, soit 25 % moins cher.

C’est quoi, Diablo IV ?

Diablo IV (dont nous sommes tombés amoureux à Numerama), c’est le quatrième épisode de la saga de Blizzard. Bien qu’ils complètent, chacun à leur manière, la grande histoire de la saga, chaque jeu Diablo est indépendant. Le conflit éternel entre les cieux et les enfers est toujours au cœur du récit, et les joueuses et les joueurs habitués à la série seront en terrain connu. Les nouveaux venus découvriront le lore grâce à ce nouvel épisode, ponctué de cinématiques à la mise en scène soignée, et aux nombreux personnages qui profitent d’un excellent doublage. Une très belle porte d’entrée dans un univers aussi riche que fascinant. Vous pouvez consulter notre récapitulatif de l’histoire, dans notre article dédié.

Le jeu est un hack ‘n’ slash, vous allez donc tailler et trancher à tout va. Le gameplay est d’une efficacité redoutable et procure un plaisir immédiat. Il vous faudra simplement avancer, taper les ennemis, ramassez le butin et gagner de l’expérience, afin de faire progresser votre personnage et de le rendre plus fort. Là où le précédent opus était tombé dans le piège de la routine, et donc de l’ennui, Diablo IV arrive à rendre les combats plus intéressants et techniques, et ainsi moins redondants. Le schéma classique du hack ‘n’ slash est respecté à la lettre, mais vous ne vous sentirez jamais surpuissant. Les affrontements vous demanderont par exemple d’être plus tactique, notamment avec les boss. De plus, en ouvrant son monde, Diablo IV gagne en épaisseur et en contenu. La personnalisation est encore plus poussée que sur les précédents opus et débloquer de nouveaux sorts, ou voir son avatar gagner en puissance, est hautement gratifiant.

Est-ce que Diablo IV est intéressant à moins de 60 € ?

20 € de moins que la version dématérialisée, c’est toujours bon à prendre. C’est donc une bonne affaire si vous souhaitez vous procurer le jeu le jour de sa sortie. Surtout que vous aurez probablement très envie de le voir de vos propres yeux, tant Diablo IV est visuellement magnifique. Après un épisode III à l’aspect cartoon, Blizzard revient à une formule plus classique, plus sombre, et tellement plus belle. La technique épouse parfaitement l’incroyable direction artistique. Pour la première fois peut-être, un Diablo se contemple autant qu’il se joue. La beauté des décors s’accompagne de textures et d’éclairages maitrisés, pour un univers gothique d’une beauté tantôt surréaliste, tantôt horrifique, le tout appuyé par un sound design efficace.

Sur console de salon, Diablo IV se joue très bien manette en main. Les équipes de Blizzard ont parfaitement optimisé la jouabilité au pad, grâce à de nombreux raccourcis bien pensés. Dommage que les menus, très chargés, manquent parfois de lisibilité, et que la navigation à la manette n’est pas la meilleure option. L’ergonomie n’y est pas des plus exemplaires et peut rendre la gestion du personnage fastidieuse. Enfin, la campagne est entièrement en solo, mais le jeu vous offre tout de même la possibilité de partager votre progression et de lancer des parties coopératives avec d’autres joueuses et joueurs, pour tailler et trancher à plusieurs.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez notre test de Diablo IV

👉 Nos astuces et conseils pour bien débuter dans Diablo IV

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.