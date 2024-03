Lego Fortnite intègre désormais des microtransactions onéreuses pour obtenir plus d’options de constructions. Les joueuses et les joueurs s’en plaignent, alors que certains problèmes n’ont pas été corrigés depuis la sortie.

En décembre dernier, Fortnite a reçu un nouveau mode de jeu qui a vite trouvé son public : Lego Fortnite, un mélange entre survie et construction dans l’univers des célèbres briques danoises. Où en est le jeu aujourd’hui ? Certains membres de la communauté commencent à jaser depuis quelques jours, en raison de l’introduction de microtransactions onéreuses.

Présentées le 7 mars, les microtransactions prennent la forme de kits qui « comprennent des constructions, des composants de construction et des objets de décorations ». Ils sont thématiques (boulevard balnéaire, château des chevaliers du lion…) et coûtent entre 1 900 et 2 500 V-bucks, soit aux alentours des 20 €. C’est plus de deux fois plus cher que le passe de combat de Fortnite. Mais ce ne sont pas ces tarifs exorbitants qui cristallisent vraiment la frustration.

Les fans de Lego Fortnite veulent des correctifs, pas des microtransactions

Dans un sujet publié sur Reddit le 8 mars, KevinStoley, qui n’est pas contre les microtransactions et a déjà dépensé de l’argent dans Fortnite, a parfaitement résumé l’ire des joueuses et des joueurs de Lego Fortnite : « Honnêtement, je me fiche d’avoir à payer certains objets dans le jeu. On savait tous que cela finirait par arriver, mais je m’attendais à ce que ce soit un peu plus tard, avec un jeu dans un bien meilleur état. » Lui, comme tant d’autres, reprochent à Epic Games d’investir des ressources dans l’intégration de micropaiements plutôt que dans la correction de bugs persistants.

En prime, KevinStoley estime que le contenu de base est trop insuffisant : « Je m’ennuie déjà dans ce jeu, j’ai récupéré quasiment tout et j’ai atteint la fin du jeu. Pourquoi voudrais-je dépenser de l’argent dans des kits pré-construits ? » Cautious_Salad_245 est sur la même longueur d’onde : « Ils peuvent vendre des packs, mais le souci tient dans le fait que le jeu n’est pas arrivé à un point où on peut commencer à facturer. »

Lego Fortnite sort un DLC facturé 54,97 $ pour mettre aux joueurs d’utiliser la couleur bleu CoachNaylorTV sur Reddit

En réponse à ce sujet, certains s’inquiètent de l’avenir de Lego Fortnite. OGZeoMaddox va jusqu’à imaginer une théorie du complot. Elle consiste à penser qu’Epic Games facture volontairement ces DLC à un prix élevé pour que le succès soit ridicule et l’encourage à laisser tomber le mode en raison d’un supposé désintérêt. « Cela m’effraie aussi. J’avais tellement d’espoir pour ce jeu. Je n’ai pas encore abandonné, mais cette décision a réduit mon optimisme pour le futur », abonde Biggs3333.

Sur Twitter, on peut trouver des messages tout aussi critiques, mais davantage sur les prix pratiqués. Par exemple, l’internaute Saber estime dans un message publié le 10 mars : « Non. Je ne vais pas payer 20 dollars pour obtenir des constructions que je ne pourrais utiliser que dans un seul mode. Ces packs devraient coûter 300 V-bucks tout au plus. » D’autres suggèrent à Epic Games de proposer plutôt des packs de textures (comme c’est le cas dans Minecraft) ou encore des thématiques plus fortes (comme un monde inspiré des Avengers).

