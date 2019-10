Epic Games a frappé fort pour sonner la fin de sa saison 10 : Fortnite n'est tout simplement plus accessible depuis plusieurs heures, ce dimanche 13 octobre au soir.

Personne n’imaginait que la fin de la saison 10 de Fortnite se déroulerait de cette manière. Un compte à rebours annonçait depuis quelques jours un événement à 20 heures (heure française) le dimanche 13 octobre, sobrement nommé The End. Epic Games a finalement mis son plan à exécution à l’heure annoncée : le jeu n’est actuellement plus accessible, pour aucun joueur, et ce depuis plusieurs heures, a-t-on pu constater à 22 heures ce dimanche.

Lorsque l’on se connecte, l’interface d’accueil semble d’abord avoir un problème de serveur : un message d’erreur s’affiche même au bas de l’écran. Puis l’écran devient noir, et le joueur est finalement redirigé vers un écran d’accueil, tandis qu’une musique de type « spatiale » résonne, en continu. Mais il ne se passe rien à l’écran.

Encore plus curieux sur Twitter et YouTube : les comptes officiels du jeu diffusent en direct depuis 20 heures les mêmes images de ce qui semble être une éclipse, ou un trou noir. Cela fait donc plusieurs heures que les joueurs attendent qu’il se passe quelque chose, sans pouvoir se connecter.

Un trou noir a englouti l’île de Fortnite

Que s’est-il passé à 20 heures ? Comme le rappelle le site Dexterto, la fameuse fusée dont on attendait le décollage s’est élancée dans le ciel et une météorite s’est écrasée. Comme on peut le voir sur de nombreuses vidéos publiées par des joueurs, une sorte de trou noir s’est ouvert sur la carte et a complètement aspiré l’île du jeu ainsi que tous les personnages.

Les rumeurs vont bon train quant à la saison 11 de Fortnite : cette énorme pause de plusieurs heures signifie-t-elle un énorme remaniement de map ? Ou s’agit-il encore une fois d’une stratégie d’Epic Games pour continuer de surprendre ses joueurs, qui commençaient depuis quelques temps à critiquer le jeu de survie et de construction ?

Évidemment, il y a peu de risque que Fortnite soit réellement terminé, d’autant plus qu’Epic Games avait plusieurs fois mentionné, ces dernières semaines, l’existence d’une saison 11, ainsi que des prochaines modifications.

Il convient de noter que plusieurs streamers très populaires semblent être de « mèche » avec Epic Games : Ninja, par exemple, a cessé de streamer en direct (alors qu’une fin de saison est toujours l’événement le plus suivi sur les plateformes de streaming).

Cet article sera mis à jour en fonction des dernières nouveautés.