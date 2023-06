La relation entre le symbiote et Spider-Man sera au centre du prochain jeu de la licence éponyme sur PS5. Et il se pourrait bien que le mystérieux costume noir et visqueux de l’homme-araignée soit plus un fléau qu’une force.

Que ce soit dans les comics ou dans les films, le lien entre le symbiote de Venom et Spider-Man a toujours suscité un fort engouement chez les fans de Marvel. La tenue noire qui découle de la fusion entre les deux entités est iconique, et son arrivée dans le jeu Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 n’a fait que le confirmer. Dans la suite du jeu sorti en 2018, Peter Parker sera imprégné du symbiote de Venom et il est clair, à la vue du gameplay et de son comportement, que cela aura un impact important sur lui.

Ce changement a été abordé par le directeur créatif du jeu, Bryan Intihar. Dans une interview accordée à Eurogamer le 1er juin 2023, il a expliqué que « le thème de l’addiction est prédominant » dans le jeu, « surtout à cause du symbiote ». Selon Intihar, le jeu va appuyer sur « ces thèmes de l’addiction, de l’impact qu’elle peut avoir sur la personnalité de quelqu’un, sur les gens qui l’entourent, et vous allez voir que cela n’affecte pas seulement Peter, mais aussi ses proches. Vous allez voir que cela se joue tout au long du jeu ».

Un Spider-Man sans pitié // Source : Playstation Blog

Pour rendre ce fait réaliste, Insomniac Games a « fait beaucoup de recherches, non seulement sur les histoires précédentes avec le symbiote, mais aussi en regardant simplement ce que Peter peut ressentir quand il y est lié ».

Miles Morales, indirectement touché par le symbiote

Avec le comportement très imprévisible de Peter, nombre de ses proches devrait être touché. Et si on se fie aux propos de Ryan Smith, directeur du jeu, ce sera encore plus fort chez Miles Morales. « Je pense que vous l’avez vu dans la révélation du gameplay. Nous avons les moments avec Ganke et Miles et puis à la toute fin, vous avez cette phrase sur Peter qui change et Miles qui dit : il n’est jamais comme ça ». Une phrase qui montre l’incompréhension de Miles, qui verra sa relation avec Peter évoluer, du fait de l’influence certaine du symbiote.

Pour autant, si le symbiote promet une histoire plus sombre, Insomniac Games veut aussi en profiter pour développer le personnage de Miles Morales. Ainsi, si le personnage de Peter Parker sera sûrement de moins bonne humeur que dans le premier jeu, le fait de pouvoir switcher entre Peter et Miles permettra, avec le second, de retrouver la légèreté et l’humour qui sont si chers à Insomniac Games.

Une relation qui pourrait devenir compliquée // Source : Playstation Blog

Par ailleurs, si le jeu s’appelle Marvel’s Spider-Man 2, ce n’est pas parce que c’est une suite. Au contraire, c’est une réelle volonté du studio, qui veut montrer que c’est un jeu avec deux Spider-Man bien différents : « C’est un numéro deux sur la boîte à cause des deux Spider-Men. Ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit d’une suite », explique Intihar. « Nous voulions être sûrs de montrer que ce jeu met en scène deux hommes-araignées, chacun avec sa propre histoire, mais aussi une histoire plus vaste ». Une ambition de développer plusieurs Spider-Man, qui s’accorde aussi très bien à l’excellent Spider-Man : Across the Spider-Verse.

