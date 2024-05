Lecture Zen Résumer l'article

Hades 2 fait revenir plusieurs personnages du premier opus et ajoute aussi de nouvelles têtes, toujours avec un look terriblement divin.

Dans son combat contre Cronos, Mélinoé, l’héroïne d’Hades 2, peut compter sur le soutien de divinités séduisantes pour gagner en puissance. C’était déjà le cas dans le premier jeu. En s’échappant des enfers, Zagreus pouvait croiser des figures de l’Olympe comme Zeus ou Poséidon pour l’aider dans sa tâche compliquée.

Supergiant Games n’a pas voulu reprendre exactement le même casting pour Hades 2. Si quelques divinités revienennt (Aphrodite, Zeus, Déméter…), d’autres sont inédites. Les développeurs en ont aussi profité pour ajuster la direction artistique. En conséquence, les portraits arborent des traits moins prononcés. De cette manière, la Aphrodite d’Hades 2 n’est pas tout à fait la Aphrodite d’Hades.

Quelles nouvelles divinités croise-t-on dans Hades 2, disponible en accès anticipé sur PC ? Voici une première liste, non exhaustive, qui sera mise à jour à mesure que nous progresserons dans le jeu.

Les nouvelles têtes croisées dans Hades 2

Séléné – Incarnation de la Lune

Séléné. // Source : Capture Asus Rog Ally

Personnage élégant et nimbé d’une lueur d’argent, Séléné est liée à une nouveauté de gameplay. Elle ne fournit pas un bienfait comme on en a l’habitude, mais un sort supplémentaire qu’on peut déclencher après avoir utilisé suffisamment de mana (on parle de coût de recharge). Par exemple, l’Éclipse Totale inflige 1 000 points de dégâts dans une zone ciblée au bout de 4 secondes. Cela, à condition d’avoir consommé 200 points de mana dans un même combat (c’est-à-dire : charger une attaque pendant quelques secondes).

Si vous recroisez Séléné dans une même tentative de run, vous ne pourrez pas modifier votre sort. En revanche, il vous sera possible d’améliorer celui de votre arsenal (plus de dégâts, réduction du coût…).

Héphaïstos – Dieu de la forge

Héphaïstos. // Source : Capture Asus Rog Ally

Héphaïstos étonne d’entrée par son apparence. Alors qu’on est habitué à voir des dieux avec des abdominaux saillants, il assume ses rondeurs sans aucun problème. Il est aussi installé sur un fauteuil roulant, ce qui permet à Hades 2 de faire un pas en direction de l’inclusivité. Les bienfaits qu’il fournit sont bien évidemment liés à son statut de forgeron : ils servent à améliorer les armes ou les armures. Que ce soit de manière offensive (20 % de dégâts en plus) ou défensive (invulnérable pendant 8 secondes à chaque début de combat).

Hestia – Déesse du foyer

Hestia. // Source : Capture Asus Rog Ally

Hestia ressemble à une mamie chez qui on rêve d’aller manger un repas bien copieux. Cela tombe bien, elle est la déesse du foyer. Elle propose des bienfaits liés au feu dans Hades 2. Ces bienfaits peuvent s’avérer puissants, en enflammant les ennemis. On vous souhaite de la rencontrer et d’avoir de la chance au tirage.

Hécate – Sorcière de la croisée

Hécate. // Source : Capture Asus Rog Ally

Dans Hades 2, Hécate n’est autre que la mentor de Mélinoé. Elle l’initie à l’art de la sorcellerie et l’entraîne à se battre. C’est d’ailleurs le premier boss du jeu, qui apparaît à la fin du chapitre 1. Elle se trouve à la Croisée des chemins, la zone de repos du jeu, où l’on interagit avec des personnages amicaux.

Moros – Incarnation de la fin

Moros. // Source : Capture Asus Rog Ally

Fils de Nyx, l’Incarnation de la Nuit, Moros apparaît après une série d’échecs (ou de morts, selon notre manière de voir les choses). Il vous sera en réalité demandé de l’invoquer grâce au chaudron (en faisant un peu d’artisanat), à la demande des Moires (ses sœurs). Une fois cette étape réalisée, il traîne à la Croisée des chemins, sans que son rôle soit très clair pour l’instant.

Némésis – Incarnation de la Vengeance

Némésis. // Source : Capture Asus Rog Ally

On ne sait pas trop sur quel pied danser avec Némésis, qui traîne dans la Croisée des chemins (le hub de départ) et qui s’aventure parfois au-delà (pour disputer de l’or ou nous vendre quelque chose). Une chose est sûre : on va toutes et tous tomber amoureux d’elle. On rêve de l’inviter prendre un bain.

Arachné – Fileuse de soie

Arachné. // Source : Capture Asus Rog Ally

Encore un personnage qui surprend par son apparence. Arachné est, comme son nom le laisse présager, une araignée toute mignonne — qu’on aurait presque envie de câliner tellement elle a l’air inoffensive. Elle introduit une mécanique d’armure dans Hades 2 : Mélinoé peut revêtir une tenue qui ajoute des points de résistance (qui fondent avant que la barre de vie ne prenne le relais) et, éventuellement, une compétence en plus.

Narcisse – Fleur ravissante

Narcisse. // Source : Capture Asus Rog Ally

Oui, Narcisse, connu pour son immense beauté, est dans Hades 2. Avec un twist cependant : on ne voit absolument pas son visage. Serait-il déplaisant en réalité ? On devine surtout que le modèle final du personnage n’est pas encore achevé — d’où ce design pratique qui cache tout. Il traîne près d’une étendue d’eau, pour contempler son apparence — comme le veut le mythe. Quand on le croise, il prend quand même la peine de nous fournir de l’aide. Bonus de vie, bonus de mana, ressources rares,… Le choix vous appartiendra.

Écho – Nymphe affligée

Écho. // Source : Capture Asus Rog Ally

Il n’y a pas de Narcisse sans Écho, nymphe qui en est follement amoureuse. Seulement, condamnée par Héra, elle est incapable d’avouer ses sentiments et ne fait que répéter des mots. Dans Hades 2, elle occupe un rôle similaire à celui de Narcisse (mais dans l’acte suivant).

Ils étaient déjà dans le premier Hades

Aphrodite

Artémis

Charon

Chaos

Déméter

Hades

Hermès

Hypnos

Poséidon

Zeus

