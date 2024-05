Lecture Zen Résumer l'article

Après le succès phénoménal de l’adaptation Fallout, Amazon officialise un autre projet d’envergure : une série basée sur la saga Tomb Raider. Elle sera chapeautée par Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag.

Cette année, Amazon a réussi le pari d’adapter la saga Fallout. La série, diffusée depuis le mois d’avril sur la plateforme Prime Video, est très populaire et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Ce succès a sans doute donné des idées à la multinationale, qui vient d’officialiser la mise en chantier d’un projet tiré d’un autre jeu vidéo illustre : une série Tomb Raider, qu’on évoquait déjà en 2023.

Dans un article publié le 14 mai, Variety rapporte qu’Amazon a donné le feu vers pour cette adaptation de la vie de la célèbre aventurière. Les rênes sont confiées comme prévu à Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag et actrice vue dans le dernier film Indiana Jones (qui a inspiré Tomb Raider). En parallèle, Amazon finance le prochain jeu vidéo articulé autour de Lara Croft, et développé par le studio Crystal Dynamics.

Que sait-on de la série Tomb Raider développée par Amazon ?

Aucun détail sur la série n’a encore filtré à ce jour. On ne sait pas si elle adaptera un jeu déjà sorti (peu probable), si elle se basera sur le jeu à venir (ce qui serait logique) ou si elle racontera une histoire parallèle (comme c’est le cas pour Fallout). On notera quand même la participation étroite de Crystal Dynamics — qui s’occupe de Tomb Raider depuis 2006. En tout, le studio a développé huit jeux différents. Le dernier, intitulé Shadow of the Tomb Raider, est paru en 2018.

Le casting n’a pas encore été donné non plus. Pour rappel, Lara Croft a déjà été interprétée par Angelina Jolie (dans deux films) et Alicia Vikander (un seul film). La future actrice aura donc la lourde tâche de succéder à ces pointures du cinéma. Bonne nouvelle : Amazon sait mettre les moyens pour réussir ses adaptations, en témoignent celles de Fallout, The Boys ou encore Le Seigneur des anneaux.

Phoebe Waller-Bridge est en tout cas ravie de se lancer dans une telle aventure. « Si je le disais à l’adolescente que j’étais, je pense qu’elle exploserait. Tomb Raider est une œuvre importante de ma vie et je me sens privilégiée à l’idée de la porter à l’écran en compagnie de collaborateurs passionnés. Lara Croft signifie beaucoup pour moi, comme c’est le cas pour d’autres, et je suis pressée de me lancer », confie-t-elle. Lara Croft, qui a longtemps été une icône vidéoludique sexualisée avant de devenir un personnage féminin puissant, semble être entre de bonnes mains.

