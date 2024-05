Lecture Zen Résumer l'article

La trame générale de l’histoire racontée dans la saison 2 du Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir est désormais claire. Si des mystères demeurent, plusieurs évènements clés sont d’ores et déjà teasés — et avec eux, leurs conséquences.

La diffusion du premier teaser des Anneaux de pouvoir saison 2 a eu lieu le 14 mai. Bien qu’elle ne dure qu’une minute et quarante secondes, cette bande-annonce contient déjà plusieurs scènes marquantes, que les fans du Seigneur des anneaux n’auront aucun mal à identifier. D’autres, par contre, s’avèrent bien plus énigmatiques.

Cette première vidéo diffusée par Amazon Prime Video permet en tout cas de dégager la trame principale qui devrait constituer le fil rouge de cette saison deux. Elle conforte également certaines pistes dégagées par Numerama pour la suite de l’histoire, lorsque la première saison des Anneaux de pouvoir s’est achevée.

Attention : la suite de l’article contiendra des spoilers de la première saison et théorisera en partie des événements attendus dans la saison 2.

Fuyez, pauvres fous. // Source : Amazon Prime Video

À la fin de la première saison, la série nous quitte avec quelques moments clés : Halbrand s’avère être Sauron sous une couverture humaine ; le Mordor finit par émerger, en dévastant les terres du sud ; l’Elfe Celebrimbor forge les trois anneaux elfiques Narya, Vilya et Nenya au profit de Círdan, Gil-galad et Galadriel, ses congénères, à l’insu de Sauron.

Il est bien évidemment impossible de déterminer précisément ce que racontera intégralement la saison 2 et de prédire avec certitude la trajectoire de tous les personnages. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont été inventés pour les besoins de l’intrigue ; leur destin est flou, à la différence des protagonistes imaginés par Tolkien.

Création des autres anneaux de pouvoir

On peut toutefois supposer avec un certain degré de certitude que la saison des Anneaux de pouvoir 2 se passera en grande partie à Eregion, le royaume des Elfes forgerons, et plus particulièrement à Ost-in-Edhil, sa capitale. C’est en effet dans cette ville que tous les anneaux magiques (sauf l’Unique) ont été conçus.

On compte donc, outre les trois anneaux elfiques, les sept bagues des Nains et les neuf chevalières pour les Hommes. Le teaser montre un Nain, Durin III, manipuler l’une de ces bagues, suggérant que ces artefacts ont été achevés durant la saison 2. Ce travail se fera sous la supervision de Celebrimbor, avec l’aide du Peuple des Joailliers, Gwaith-i-Mírdain.

Les trois anneaux elfiques. // Source : Amazon Prime Video

En revanche, il semble peu probable que l’Anneau Unique soit forgé dès la saison 2. On peut imaginer que cet évènement survienne bien plus tard. La série doit s’étaler sur cinq saisons au total et il faut conserver des éléments narratifs suffisamment forts pour la suite. Ce dernier anneau doit être forgé au Mordor, dans les flammes de la Montagne du Destin.

Sauron manigance avec son identité secrète (Annatar)

Si les trois anneaux elfiques n’ont pas été contaminés par la malfaisance de Sauron, ce n’est pas le cas des autres. Le teaser montre d’ailleurs Sauron à l’écran, mais sous une allure d’Elfe — ce qui suggère qu’il est sous son autre identité, Annatar. On devine d’ailleurs qu’il se trouve à Ost-in-Edhil (ou en tout cas à Eregion) à certains moments de l’intrigue.

Sous les traits d’Annatar, Sauron fait mine de devenir en aide aux peuples de la Terre du Milieu et séduit notamment les Elfes pour leur faire forger les fameux anneaux magiques (et dans lesquels il glisse ses maléfices). Il leur cache son plan secret, la création d’un anneau maître, un anneau unique, qui dominera tous les autres.

Sauron déguisé en Elfe, et répondant au nom d’Annatar. // Source : Amazon Prime Video

La guerre entre les Elfes et Sauron

Le teaser montre une scène de siège militaire autour d’Ost-in-Edhil. Une autre séquence voit Sauron / Annatar cerner par des fantassins elfes. De toute évidence, les sombres manœuvres du seigneur des ténèbres ont fini par sauter aux yeux de tous. On sait qu’une guerre entre Sauron et les Elfes aura lieu, pendant près de dix ans.

Plusieurs moments du teaser suggèrent que la saison 2 montrera ce conflit. Cette bataille va causer des ravages terribles à Eregion et plus largement à tout l’Eriador. Les Elfes vont beaucoup souffrir durant cette guerre contre les Orques. C’est durant cette période que Celebrimbor va se faire tuer. Ce sera vraisemblablement l’un des climax de la saison 2.

On ignore si cette grande guerre s’achèvera au cours des huit prochains épisodes ou si elle s’étalera au-delà, sur la saison 3 par exemple. On sait que les Elfes vont recevoir l’aide de la cité-État de Númenor, avec une flotte importante dépêchée pour aider les peuples de la Terre du Milieu. D’où la présence de plusieurs figures de Númenor à l’écran.

La guerre contre Sauron est là. // Source : Amazon Prime Video

Et le reste ?

D’autres hypothèses peuvent être formulées avec ce que montre le teaser. On pense en particulier à l’action du balrog qui va pousser les habitants de la cité naine de Khazad-dûm, mais aussi à la chute de Númenor. Certaines scènes suggèrent que ces évènements seront montrés, peut-être via des visions prémonitoires (c’est déjà arrivé)

Peut-être que la saison 2 creusera davantage ces deux évènements, mais qui seront davantage développés dans les saisons ultérieures. Par contre, à l’image de l’absence de l’anneau unique dans cette bande-annonce, il n’a pas été question non plus ni de la fondation de Fondcombe ni de l’érection de la tour de Barad-dûr. Ce sera peut-être pour plus tard.

