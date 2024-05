Lecture Zen Résumer l'article

Il est temps de sortir de l’ombre pour Assassin’s Creed Shadows, futur opus majeur de la saga culte d’Ubisoft. La première bande-annonce sera publiée ce mercredi.

C’est le grand jour pour les nombreux fans d’Assassin’s Creed. Ubisoft a pris rendez-vous ce mercredi 15 mai pour révéler, enfin, Assassin’s Creed Shadows — le futur opus majeur, autrefois connu sous le nom Assassin’s Creed Codename Red.

Il s’agit d’un événement particulièrement attendu puisque Assassin’s Creed Shadows est le premier projet ambitieux depuis Assassin’s Creed Valhalla — paru en 2020. Lancé en 2023, Assassin’s Creed Mirage assume une échelle plus modeste.

Comment voir la première bande-annonce d’Assassin’s Creed Shadows ?

La journée de travail sera terminée pour beaucoup de monde quand Ubisoft diffusera la bande-annonce. De quoi parachever un bon mercredi.

Quand ? À partir de 18h, le mercredi 15 mai 2024 ;

À partir de 18h, le mercredi 15 mai 2024 ; Où ? Ici ou sur la chaîne YouTube d’Ubisoft ;

Ici ou sur la chaîne YouTube d’Ubisoft ; Quoi ? Le reveal trailer d’Assassin’s Creed Shadows.

Pourquoi Assassin’s Creed Shadows est-il si attendu ?

Il y a plusieurs raisons liées à l’engouement autour d’Assassin’s Creed Shadows. Il y a déjà le retour au premier plan d’une licence particulièrement appréciée par les joueuses et les joueurs du monde entier. Assassin’s Creed Shadows sera le premier épisode 100 % pensé pour la génération PS5/Xbox Series, ce qui préfigure un possible bond technologique (Assassin’s Creed Valhalla n’avait pas zappé la PS4 et la Xbox One).

Ensuite, il y a la période que couvrira Assassin’s Creed Shadows. Le studio Ubisoft Québec (à qui on doit Assassin’s Creed Odyssey) a jeté son dévolu sur le Japon féodal, une demande de longue date. Certes, le titre passera après Ghost of Tsushima ou, plus récemment, Rise of the Ronin. Mais Assassin’s Creed a l’aura nécessaire pour rivaliser.

Cette première bande-annonce devrait nous permettre de découvrir l’univers d’Assassin’s Creed Shadows, notamment ses personnages. On parle d’un duo de héros : une shinobi et un samurai.

Peut-être que ce reveal trailer communiquera aussi la date de sortie, qui pourrait être le 15 novembre 2024. Gardons quand même en tête qu’il y aura une conférence Ubisoft Forward le 10 juin, que l’entreprise française devra alimenter avec du contenu inédit (comme du gameplay pour Assassin’s Creed Shadows ?). Tout ne sera pas montré ce mercredi.

